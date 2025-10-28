Segmento Aeroespacial de ETC obtiene contrato por 7,2 millones de dólares con cliente europeo

SOUTHAMPTON, Pensilvania — La empresa estadounidense Environmental Tectonics Corporation (OTCID: ETCC), conocida como ETC, anunció que su unidad de negocios Aircrew Training Systems (ATS) fue adjudicada con un contrato valuado en aproximadamente 7,2 millones de dólares. El acuerdo contempla el suministro de un simulador de asiento eyector y una cámara hipobárica destinados a un cliente en Europa Central, fortaleciendo así la presencia internacional de la compañía en el sector aeroespacial y de entrenamiento aeromédico.

La compañía, con sede en Southampton, Pensilvania, informó la adjudicación a través de un comunicado oficial distribuido por GlobeNewswire, destacando que este proyecto reafirma su posición como líder global en el diseño y fabricación de sistemas de entrenamiento para tripulaciones aéreas.

“This contract represents ETC’s global leadership in the aeromedical industry and expansion of its customer base in Europe,” stated Robert Laurent, CEO and President.

Expansión y liderazgo tecnológico

Environmental Tectonics Corporation es reconocida por su especialización en el desarrollo de tecnologías de simulación y control ambiental. Su unidad ATS se centra en el entrenamiento de tripulaciones aéreas, ofreciendo soluciones que van desde sistemas de desorientación espacial hasta simuladores de vuelo centrados en la fisiología humana.

La adjudicación del nuevo contrato marca un paso significativo en la expansión de ETC dentro del mercado europeo, un objetivo estratégico que la compañía ha venido persiguiendo en los últimos años. Con la creciente demanda de soluciones de entrenamiento aeromédico y de seguridad en vuelo, la empresa busca consolidar su posición frente a competidores globales en un entorno cada vez más especializado.

El presidente y director ejecutivo, Robert Laurent, destacó que la nueva operación subraya no solo la confianza de los clientes internacionales en la tecnología estadounidense, sino también la capacidad de ETC para adaptar sus productos a los requerimientos técnicos y normativos de distintos países.

Tecnología y seguridad para la formación aérea

Los simuladores de asiento eyector permiten a los pilotos entrenarse en condiciones controladas para reaccionar de manera rápida y segura ante emergencias. Por su parte, las cámaras hipobáricas reproducen los efectos fisiológicos de la altitud, ayudando a los pilotos a reconocer síntomas de hipoxia y a desarrollar respuestas adecuadas en caso de pérdida de presurización en cabina.

Con estas herramientas, ETC busca elevar los estándares de seguridad y eficacia en la formación de personal aéreo, una prioridad para las fuerzas armadas y organizaciones de aviación civil alrededor del mundo.

La empresa subraya que su compromiso con la innovación tecnológica se refleja en la integración de sistemas avanzados de monitoreo, simulación y análisis fisiológico, diseñados para mejorar el rendimiento y la seguridad de las tripulaciones durante el entrenamiento.

Proyección internacional y fortalecimiento estratégico

Aunque la compañía no reveló la identidad del cliente europeo, se prevé que el proyecto fortalezca la relación de ETC con instituciones militares y centros de entrenamiento de aviación del continente. La entrega de los sistemas incluirá asistencia técnica, capacitación del personal y soporte operativo posterior a la instalación.

En los últimos años, Environmental Tectonics ha ampliado su presencia global con contratos en Asia, Medio Oriente y América Latina, consolidándose como un referente en soluciones de entrenamiento de alto desempeño. El nuevo contrato de 7,2 millones de dólares refuerza esa tendencia, posicionando a la empresa como un actor clave en el suministro de equipos críticos para la formación y seguridad aérea.

Trayectoria e innovación constante

Fundada en 1969, ETC combina innovación tecnológica con un enfoque en la fisiología humana aplicada a la aviación, la medicina y la defensa. Su capacidad para desarrollar soluciones a medida le ha permitido mantenerse a la vanguardia en un sector donde la precisión y la fiabilidad son esenciales.

Con este nuevo logro, la compañía estadounidense reafirma su compromiso con la excelencia técnica y su papel como proveedor estratégico en el ámbito del entrenamiento aeromédico internacional.