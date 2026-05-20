Samsung y Google muestran sus nuevos lentes inteligentes con integración de IA y diseño premium

Samsung Electronics y Google presentaron un primer vistazo de sus nuevos lentes inteligentes durante el evento Google I/O 2026, en una apuesta conjunta por expandir el ecosistema de dispositivos impulsados por inteligencia artificial y reforzar la presencia de la tecnología portátil en la vida cotidiana.

El anuncio incluyó la presentación de dos diseños premium desarrollados en colaboración con las firmas de lentes Gentle Monster y Warby Parker, compañías reconocidas por sus propuestas de moda y óptica en mercados internacionales. Las nuevas gafas inteligentes fueron concebidas como dispositivos complementarios para teléfonos móviles y buscan ofrecer asistencia digital mediante interacción por voz, además de conectividad permanente con el ecosistema móvil.

Samsung y Google destacaron que el nuevo dispositivo combina capacidades avanzadas de inteligencia artificial con un diseño pensado para el uso diario, integrando funciones prácticas en un formato tradicional de gafas.

La propuesta tecnológica incorpora herramientas basadas en Gemini, la plataforma de IA de Google, que permitirá a los usuarios solicitar navegación por voz, recibir recomendaciones personalizadas durante desplazamientos y acceder a notificaciones resumidas sin necesidad de utilizar el teléfono directamente.

Entre las funciones presentadas también figuran traducciones en tiempo real con audio sincronizado con la voz del hablante, así como la capacidad de traducir textos visibles en carteles o menús dentro del campo visual del usuario. Además, los lentes permitirán capturar fotografías y gestionar tareas cotidianas de forma manos libres.

Samsung indicó que el dispositivo funcionará de manera integrada con el ecosistema Galaxy, ampliando las opciones de conectividad entre dispositivos inteligentes.

“Estas gafas inteligentes representan un paso importante en la visión de Samsung para la IA», afirmó Jay Kim, Vicepresidente Ejecutivo y Director de la Oficina de Experiencia del Cliente de la División de Experiencia Móvil (MX) de Samsung Electronics. “Con este nuevo formato de IA, ampliamos aún más el ecosistema de dispositivos Galaxy, donde cada dispositivo está optimizado para ofrecer experiencias de IA únicas que se adaptan mejor a cada formato”.

Diseño y tecnología buscan posicionarse en el mercado premium

Las empresas involucradas resaltaron que el proyecto no solo apunta al desarrollo tecnológico, sino también al componente estético, un aspecto considerado clave para la adopción masiva de dispositivos portátiles.

Gentle Monster aportó una línea de diseño descrita como disruptiva y refinada, mientras que Warby Parker optó por una propuesta más clásica y atemporal. Ambas compañías trabajaron en la integración de hardware avanzado sin alterar la comodidad ni la apariencia tradicional de las monturas.

“Los lentes inteligentes representan un importante paso adelante en nuestra visión compartida con Samsung para hacer que la IA sea más útil y accesible en la vida cotidiana”, dijo Shahram Izadi, Vicepresidente y Director General de Android XR en Google. “Al combinar lo mejor de la IA de Google y el ecosistema Android con el liderazgo de Samsung en hardware móvil y el diseño premium de Gentle Monster y Warby Parker, ayudamos a los usuarios a mantenerse conectados y a la moda de una manera más natural y con manos libres”.

El lanzamiento refleja además la creciente competencia en el sector de dispositivos inteligentes portátiles, donde varias compañías tecnológicas buscan integrar inteligencia artificial en accesorios de uso cotidiano.

“Las gafas inteligentes deberían ser tan expresivas a nivel emocional como avanzadas tecnológicamente», declaró Hankook Kim, fundador y Director Ejecutivo de Gentle Monster. “Nuestra visión era fusionar la moda y la tecnología de una manera que resultara audaz, bella y humana, llevando la innovadora identidad de diseño de Gentle Monster a una nueva era de lentes inteligentes con Samsung y Google”.

Por su parte, Warby Parker destacó la importancia de mantener la experiencia óptica y la comodidad como elementos centrales del producto final.

«Los lentes son algo muy personal, por eso cada detalle importa a la hora de integrar tecnología avanzada en las monturas que la gente usa a diario», dijo Dave Gilboa, cofundador y codirector ejecutivo de Warby Parker. “Nuestros lentes inteligentes están diseñados para ofrecer una experiencia intuitiva, combinando el diseño característico de Warby Parker con una óptica de precisión y una comodidad excepcional para ayudar a las personas a mantenerse concentradas en el momento presente”.

Samsung y Google informaron que las primeras colecciones de lentes inteligentes estarán disponibles durante el otoño en mercados seleccionados. Las compañías señalaron que en los próximos meses se divulgarán más detalles relacionados con disponibilidad, especificaciones técnicas y expansión comercial.