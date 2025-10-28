Huber Advanced Materials anuncia aumento global de precios a partir de enero de 2026

CARACAS — En medio de un entorno económico internacional marcado por la inflación, el incremento de los costos logísticos y la imposición de nuevas tarifas comerciales en Estados Unidos, la empresa Huber Advanced Materials (HAM), unidad de negocios de Huber Engineered Materials (HEM) y parte del portafolio de J.M. Huber Corporation, anunció un aumento global de precios en todas sus líneas de productos, efectivo a partir del 1 de enero de 2026.

La decisión fue comunicada oficialmente a través de un boletín emitido desde Atlanta el 27 de octubre de 2025, distribuido por GlobeNewswire. Según el anuncio, los ajustes variarán según el tipo de producto y las condiciones contractuales con cada cliente.

Factores económicos que impulsan el ajuste

La empresa explicó que el incremento responde principalmente a las presiones inflacionarias globales y a los costos derivados de nuevas tarifas sobre materias primas clave. Según el comunicado oficial, “These price increases are necessary to partially offset the impact of recently implemented US tariffs on imported aluminum hydroxide (ATH) feedstock and additional inflationary pressures from raw materials, regulatory compliance, labor and (ocean) freight cost.”

El hidróxido de aluminio (ATH), esencial en la fabricación de retardantes de fuego sin halógenos y otros compuestos especializados, se ha visto afectado por las tarifas recientemente implementadas por el gobierno estadounidense. Estas medidas han encarecido tanto la materia prima importada como los productos terminados, generando un efecto dominó en los precios nacionales e internacionales.

En relación con el mercado norteamericano, la empresa detalló que “In North America, these tariffs have not only raised the cost of imported feedstock and finished products but have also contributed to higher domestic costs across the supply chain. These factors make price adjustments necessary.”

Estrategia de gestión y compromiso con los clientes

Ante este escenario, Huber Advanced Materials aseguró que continuará gestionando de manera activa los desafíos económicos y operativos para reducir el impacto en sus clientes. En palabras de la compañía, “Huber Advanced Materials remains committed to actively managing these challenges and minimizing the impacts on our customers wherever possible.”

La empresa subrayó que su enfoque estará orientado hacia la optimización de procesos internos, la eficiencia logística y la búsqueda de soluciones sostenibles que garanticen la continuidad del suministro y la estabilidad en los niveles de servicio.

Un referente en materiales avanzados

Huber Advanced Materials se posiciona como uno de los principales proveedores globales de retardantes de fuego sin halógenos, supresores de humo, soluciones de gestión térmica, óxidos de aluminio especializados y agentes orgánicos de matizado y portadores. Estos materiales tienen aplicaciones clave en sectores industriales como la construcción, la electrónica, los plásticos y los recubrimientos.

La compañía reafirmó su compromiso de largo plazo con el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica. En su comunicado añadió: “As a leading supplier of halogen-free fire retardants, smoke suppressants, thermal management solutions, specialty aluminum oxides, and organic matting agents and carriers, we are committed to being a long-term sustainable partner and providing exceptional delivery and service levels to our customers.”

Perspectivas del mercado para 2026

El aumento de precios anunciado por Huber Advanced Materials se alinea con una tendencia creciente dentro del sector de materiales industriales, donde múltiples fabricantes enfrentan los efectos combinados de la inflación y las restricciones comerciales.

Expertos del mercado prevén que, durante 2026, la industria experimentará una mayor consolidación de proveedores, impulsada por la necesidad de reducir costos y fortalecer las cadenas de suministro locales. Asimismo, se anticipa un esfuerzo adicional por diversificar el origen del hidróxido de aluminio, buscando alternativas regionales que mitiguen el impacto de los aranceles estadounidenses.

Pese a las dificultades del entorno global, la compañía enfatizó que mantendrá su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la excelencia operativa. Su estrategia se centra en seguir siendo un socio confiable y responsable dentro del mercado de materiales avanzados, brindando productos de alta calidad y servicio excepcional a sus clientes en todo el mundo.