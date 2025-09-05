Oceanman debuta en Venezuela: la natación en aguas abiertas conquista Margarita

Caracas – La isla de Margarita será escenario los próximos 7, 8 y 9 de noviembre de un acontecimiento deportivo de talla internacional: el arribo de Oceanman, la franquicia más grande del mundo dedicada a la natación en aguas abiertas. La cita reunirá a atletas profesionales y aficionados en una competencia que combina deporte, turismo y proyección global para Venezuela.

Una disciplina exigente que gana terreno

La natación es una de las disciplinas más practicadas en el planeta, y en Venezuela ocupa un lugar destacado tanto en el ámbito competitivo como recreativo. Dentro de sus modalidades, las aguas abiertas se han consolidado como una prueba de gran resistencia, técnica y contacto directo con la naturaleza, considerada por muchos expertos como uno de los desafíos más complejos del deporte acuático.

La llegada de Oceanman al país representa un paso decisivo para impulsar esta modalidad. Con presencia en cinco continentes y más de 200.000 nadadores participantes cada año, la franquicia se ha consolidado como la mayor plataforma global de aguas abiertas. Ahora, Venezuela se suma a ese circuito internacional con un evento que promete figurar entre los más relevantes del calendario 2025.

Fechas, distancias y categorías

El encuentro en Margarita ofrecerá las cinco distancias oficiales que caracterizan al circuito: 10 kilómetros, 5 kilómetros, 2 kilómetros, relevos y la categoría infantil. Este formato busca atraer tanto a deportistas de alto rendimiento como a nadadores aficionados y familias, ampliando el espectro de participación y generando una experiencia inclusiva.

Según explicaron los organizadores, la competencia no solo será una oportunidad de medir fuerzas en el mar Caribe, sino también de obtener clasificación directa al campeonato mundial de la franquicia.

Valores y proyección internacional

El evento ha sido definido como una plataforma para transmitir los principios que distinguen a la marca. “Este evento refleja Oceanman’s fundamental values: lifestyle, perseverance, sustainability, effort, motivation and adaptability,” señaló Eduardo Briceño, CEO de Oceanman Venezuela.

El directivo destacó además la fortaleza digital y el alcance de la red internacional de Oceanman como elementos clave para garantizar un nivel de excelencia en la experiencia del participante. “We rely on Oceanman’s digital fortress and its global platforms, thus ensuring a high-level experience for both participants and their companions,” agregó Briceño.

Respaldo institucional y estándares globales

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos, lo que refuerza su legitimidad y proyección hacia los grandes circuitos internacionales. En palabras de su CEO: “Doing so through a franchise with global standards allows us to reaffirm our commitment to excellence, organization and sporting growth.”

La alineación con estándares globales es vista por analistas deportivos como un paso crucial para colocar a Venezuela en el mapa de eventos deportivos acuáticos de referencia mundial.

Impacto económico y social

Más allá de la competencia, los organizadores insisten en la visión integral del proyecto. El Oceanman Venezuela busca generar impacto económico para la región insular, promover el turismo deportivo y abrir oportunidades a jóvenes atletas emergentes.

Las actividades incluirán programas inclusivos y educativos destinados a comunidades locales, con el objetivo de dejar un legado más allá de las fechas del evento. Esta estrategia coincide con la tendencia internacional de los grandes eventos deportivos, que buscan ampliar su alcance hacia lo social y lo comunitario.

Oportunidades para el turismo deportivo

El evento, que se desarrollará en uno de los destinos turísticos más reconocidos del país, llega en un momento en que Venezuela busca diversificar su oferta para atraer visitantes internacionales. La combinación de deporte de alto nivel y atractivo turístico posiciona a Margarita como un epicentro estratégico para el crecimiento del turismo deportivo en la región.

Analistas señalan que, además del impacto directo en hoteles, restaurantes y servicios, la cobertura internacional de Oceanman contribuirá a proyectar una imagen positiva del país ante audiencias globales.

Información para interesados

Los nadadores que deseen participar, así como quienes quieran conocer más detalles del evento, pueden seguir la cuenta oficial en redes sociales @oceanman.com y consultar el portal www.oceanmanswim.com, donde se encuentra disponible información sobre inscripciones, reglamentos y logística.