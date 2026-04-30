SCAPE impulsa su crecimiento con el lanzamiento de “Abstracted” y una nueva alineación

Caracas — La agrupación venezolana de rock SCAPE presentó oficialmente su tercera producción discográfica, Abstracted, en un evento realizado el pasado miércoles en la Mega Sala Digital Movistar de Caracas, consolidando una nueva etapa en su desarrollo artístico y estratégico dentro de la industria musical nacional.

El lanzamiento no solo sirvió para introducir el nuevo material, ya disponible en plataformas digitales, sino también para anunciar la incorporación de nuevos integrantes, ampliando la propuesta musical del grupo. La formación actual está integrada por Fabio Genovesi (voz y guitarra-fundador), Pedro Rojas (piano y teclados-fundador), Diego Cabrujas (batería), Alhena Genovesi (voces) y Heileing Castillo (voces), quienes atendieron a los medios de comunicación durante la rueda de prensa.

Abstracted marca un cambio significativo respecto a los trabajos anteriores del grupo —Omega (2022) y Scape (2023)— evidenciando una evolución hacia un sonido más moderno, con composiciones más directas y de mayor intensidad. Aunque la banda mantiene influencias del rock clásico de los años 80, el nuevo álbum introduce un enfoque más contemporáneo, tanto en estructura como en producción.

Uno de los elementos estratégicos del lanzamiento es la incorporación predominante del idioma inglés en las canciones, una decisión orientada a ampliar el alcance internacional del grupo. En ese sentido, Fabio Genovesi explicó: «Nuestros dos primeros trabajos discográficos fueron grabados en español, así que ahora asumimos el reto de cantar en idioma inglés, fue todo un reto, porque estábamos acostumbrados a componer pensando en el idioma español como base y es muy distinto escribir música en el lenguaje anglosajón. Tuvimos que trabajar mucho en la pronunciación y gramática. Por otro lado, también optamos por el inglés para abrirnos hacia la conquista de nuevas fronteras».

El proceso de producción del álbum también reflejó una adaptación a nuevas dinámicas de trabajo. Pedro Rojas, cofundador de la banda, participó de forma remota debido a que actualmente se encuentra en Estados Unidos culminando estudios en producción musical. «Trabajar a distancia el proceso de composición, grabación y producción de este disco fue toda una aventura y un gran aprendizaje, gracias a los diferentes programas que usamos, pudimos trabajar en línea de manera simultánea», señaló. El músico prevé reincorporarse próximamente para participar en la gira promocional del álbum en distintas ciudades del país.

Desde el punto de vista operativo y creativo, SCAPE también abordó el impacto de las nuevas tecnologías en la música. El baterista Diego Cabrujas destacó el equilibrio entre innovación y creatividad humana: «Hacer música es un proceso que debes disfrutar, debe ser divertido unirte con tus amigos para crear y tocar nuevas canciones, además que es un trabajo en equipo, que requiere interactuar con los otros integrantes. Si empleas la Inteligencia Artificial para que te lo haga todo ¿cuán divertido va a ser eso y qué tipo de interacción existe? Nada, ninguna. La IA no va a poder reemplazar la capacidad creativa del ser humano para hacer música. Por otro lado, tampoco hay que ir al otro extremo, nosotros como músicos debemos estar al día con la tecnología para entenderla y aprovecharla en algunas cosas, tampoco podemos vivir en el pasado y darle la espalda a las nuevas innovaciones tecnológicas».

En paralelo, la banda ha reforzado su identidad visual como parte de su posicionamiento en el mercado. Alhena Genovesi, responsable del concepto estético desde la fundación del grupo, resaltó la importancia de la imagen en el desarrollo artístico: «la imagen juega un rol importante en la carrera de un artista y en el caso de Scape he querido llevar una estética rockera que sea fresca, vigente, pero que al mismo tiempo refleja la esencia del rock clásico». Además de su rol creativo, ahora se incorpora como vocalista de soporte, ampliando la dimensión sonora del proyecto.

La inclusión de Heileing Castillo como nueva integrante también fortalece el componente vocal del grupo. Con experiencia junto a otros miembros en el Rock Sinfónico Simón Bolívar de El Sistema, su participación aporta versatilidad y profundidad, alineándose con la estrategia de diversificación musical de la banda.

Fundada en 2021, SCAPE ha experimentado un crecimiento sostenido dentro de la escena del rock venezolano. Su primer EP, Omega, logró posicionarlos a nivel local, mientras que su álbum debut homónimo consolidó su presencia con la producción de videoclips y presentaciones en escenarios relevantes de Caracas. Asimismo, la agrupación fue reconocida en el Wacken Metal Battle, alcanzando la final sudamericana en Bogotá.

Con Abstracted, SCAPE reafirma su enfoque en la creación constante de contenido original y en la exploración de nuevas propuestas dentro del género, manteniendo un equilibrio entre la complejidad musical y las exigencias del mercado actual. Este nuevo lanzamiento se perfila como un paso clave en su proyección hacia audiencias internacionales y en la consolidación de su modelo artístico dentro de la industria musical.