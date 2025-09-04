PridCor Therapeutics anuncia resultados positivos en caso clínico de Long COVID con régimen antiviral combinado

Caracas — La biofarmacéutica PridCor Therapeutics LLC, con sede en Alabama y especializada en el desarrollo de terapias antivirales para enfermedades crónicas de origen viral, presentó esta semana resultados alentadores de un régimen experimental que combina tres fármacos y que podría representar un avance importante en el tratamiento del Long COVID.

De acuerdo con un preprint publicado en Research Square, un estudio abierto y de pequeña escala mostró que la combinación de valaciclovir, celecoxib y Paxlovid® —denominada tratamiento antiviral combinado (CAR, por sus siglas en inglés)— ofreció mejoras superiores en comparación con la terapia de solo dos fármacos, utilizada previamente en ensayos exploratorios.

Resultados del estudio

El trabajo, elaborado por William Pridgen, M.D. y David Putrino, Ph.D., incluyó a 27 pacientes con Long COVID. Entre ellos, 15 recibieron un régimen continuo de 120 días de valaciclovir y celecoxib junto con un ciclo de 15 días de Paxlovid®. Otros 12 pacientes recibieron únicamente la combinación de valaciclovir y celecoxib.

El objetivo principal fue la mejoría en la fatiga, medida mediante el indicador Patient-Reported Global Impression of Change (PGIC). Los pacientes del grupo CAR reportaron una reducción significativa (p<0.0001), junto con mejoras adicionales en síntomas como disautonomía y niebla mental.

Un hallazgo clave fue la durabilidad de la respuesta: en seguimientos a los 305 y 731 días del inicio de la terapia, los participantes continuaban mostrando beneficios sin pérdida de eficacia en síntomas como fatiga, taquicardia, mareos y dificultades cognitivas.

Antecedentes y comparación

Estos resultados se suman a investigaciones previas en las que PridCor evaluó la combinación de valaciclovir y celecoxib durante 14 semanas. En esos estudios iniciales se observaron mejoras estadísticamente significativas en la fatiga frente a placebo (p=0.008).

La adición de Paxlovid® en este nuevo caso clínico pareció otorgar eficacia superior en varios dominios, aunque los investigadores recalcaron que los datos deben ser confirmados en un ensayo clínico de mayor alcance y controlado.

Próximos pasos: estudio SHIELD

Dado que el estudio es de diseño abierto, muestra reducida y realizado en un solo sitio, PridCor confirmó que los hallazgos deberán validarse en un ensayo formal. Con ese fin, la compañía anunció el próximo inicio del ensayo “SHIELD”, un estudio doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo que se llevará a cabo en la Icahn School of Medicine at Mount Sinai a finales de 2025 o principios de 2026.

El ensayo contará con la dirección de David Putrino, Ph.D., como investigador principal, y la colaboración de Amy Proal, Ph.D.

Voces y testimonios

El Dr. Pridgen subrayó la relevancia del hallazgo en un contexto donde se estima que 65 millones de personas en el mundo padecen Long COVID.

“Long COVID continues to affect tens of millions worldwide, with few effective treatment options,” afirmó Pridgen. “Our data suggest that a three-agent antiviral strategy—valacyclovir, celecoxib, and Paxlovid®—may neutralize persistent SARS-CoV-2 while suppressing herpesvirus reactivation, processes believed to drive symptoms in a subset of patients.”

Algunos pacientes relataron transformaciones profundas. Uno expresó: “I haven’t felt this good in years. I no longer hurt when I wake up. The energy I now have I could not have even imagined before. Within seven weeks I was full of energy and passion to live life again.”

Otro participante, médico de profesión, compartió: “My neuropathy is 95% resolved, brain fog is 85% better, fatigue 90% better. I’m back to rock climbing and doing things I thought were impossible just months ago.”

Sobre el mecanismo terapéutico, Pridgen añadió: “The key to treating Long COVID may be using three antiviral agents with distinct mechanisms—neutralizing any persistent SARS-CoV-2 while preventing reactivation of herpesviruses. Celecoxib, through its COX-1 and COX-2 inhibition, serves as an excellent antiviral complement to valacyclovir and Paxlovid®.”

Perspectiva empresarial y científica

La publicación de este preprint refuerza la posición de PridCor Therapeutics en el competitivo mercado de terapias antivirales, en un momento en que la comunidad médica internacional busca soluciones efectivas para una condición que afecta la productividad, la salud global y la economía de múltiples países.

El documento ya fue remitido a una revista científica para revisión por pares, y puede consultarse públicamente en Research Square bajo el DOI 10.21203/rs.3.rs-7500476/v1.

De confirmarse los resultados en el ensayo SHIELD, la estrategia antiviral de tres componentes podría representar un avance decisivo en el manejo del Long COVID, ofreciendo no solo alivio clínico para los pacientes, sino también nuevas oportunidades para la industria biofarmacéutica.