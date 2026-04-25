Primera edición del Mini Maratón Peninsular impulsa el deporte y la integración en Nueva Esparta

La Península de Macanao fue escenario de una jornada deportiva que combinó participación masiva, proyección de talento y articulación institucional. La primera edición del “Mini Maratón Peninsular”, realizada el viernes 24 de abril en Boca del Río, congregó a clubes de atletismo de todo el estado Nueva Esparta en una actividad que, más allá de la competencia, busca consolidarse como plataforma para el desarrollo deportivo local.

Impulsado por la Alcaldía del municipio bolivariano Península de Macanao, bajo la gestión del alcalde Carlos Sulbarán, y organizado a través del Instituto Municipal de Deportes (Imdepma), el evento se desarrolló en la Plaza de los Bomberos, punto neurálgico donde se dieron cita jóvenes atletas en formación. La convocatoria incluyó diversas categorías —Baby Run, Mini, Semillita, Compota, Pre A y B, Infantil, Menor y Juvenil— evidenciando un enfoque integral hacia el semillero deportivo.

Desde una perspectiva de gestión pública, la actividad se enmarca en una estrategia orientada a la promoción, integración y masificación del deporte en la jurisdicción. Autoridades locales destacaron que este tipo de iniciativas no solo incentivan hábitos saludables, sino que también generan cohesión social y oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.

Durante la jornada, los participantes demostraron habilidades técnicas, disciplina y espíritu competitivo en un ambiente caracterizado por la organización y la participación familiar. Al cierre del evento, se realizó la premiación de los ganadores en cada categoría, en medio del reconocimiento de asistentes, entrenadores y representantes de clubes.

El evento también contó con el respaldo logístico de Protección Civil, cuerpos de seguridad, personal del ayuntamiento y representantes del ámbito deportivo, lo que permitió garantizar el desarrollo ordenado de la actividad. Esta articulación institucional refuerza la capacidad organizativa local para eventos de mayor escala en el futuro.

Reconocimiento a la trayectoria de Ronaldo Zabala marca la jornada

Uno de los momentos centrales del evento fue el homenaje al atleta Ronaldo Zabala, figura destacada del atletismo neoespartano con trayectoria nacional e internacional. El reconocimiento se presenta como parte de una política de valorización del talento deportivo regional, vinculando referentes consolidados con las nuevas generaciones.

Zabala alcanzó uno de sus hitos más relevantes en los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos (Jedeca) México 2015, donde obtuvo medalla de bronce en los 200 metros y oro en el relevo 4×400 metros. En esa misma competencia, estableció un récord centroamericano y nacional en la categoría Menor del relevo 4×400.

Actualmente, el atleta continúa su carrera en España, participando en competiciones de pista cubierta y al aire libre en las distancias de 200 y 400 metros, lo que refleja la proyección internacional del talento surgido en la región.

El reconocimiento a Zabala se interpreta como un mensaje institucional que busca fortalecer la identidad deportiva local, al tiempo que motiva a los jóvenes atletas a visualizar oportunidades de crecimiento dentro y fuera del país.

Voces del evento destacan organización y proyección futura

Representantes del ámbito deportivo valoraron positivamente la iniciativa, destacando su impacto en la estructura formativa del atletismo regional. Maury Mendoza, representante del Club José Gregorio Marcano del municipio Díaz, manifestó, “esta competencia ha sido un ejemplo de organización y de fortalecimiento al deporte, es importante ver como se reconoce a nuestras glorias deportivas. Agradezco al alcalde Carlos Sulbarán por la invitación, nosotros nos vamos muy contentos y estamos seguros que vendrán nuevos e importantes retos para nuestros atletas.»

Por su parte, la joven competidora Sofía Ágreda, proveniente del municipio Marcano, expresó, «fue una competencia donde cada uno dio lo mejor de si. Gracias al alcalde Carlos Sulbarán por pensar en nosotros y por resaltar esta displina que emociona a todos.»

Estas declaraciones reflejan la percepción positiva de los actores involucrados y apuntan a la sostenibilidad del evento en el calendario deportivo regional.

Proyección como evento recurrente

Con esta primera edición, el Mini Maratón Peninsular se perfila como una iniciativa con potencial de continuidad, orientada a fortalecer el ecosistema deportivo en Nueva Esparta. La combinación de participación juvenil, reconocimiento a figuras destacadas y respaldo institucional sienta las bases para su consolidación como tradición anual.

En un contexto donde el deporte también se vincula con desarrollo social y oportunidades económicas indirectas —como turismo local, dinamización de servicios y generación de actividades comunitarias—, este tipo de eventos adquiere relevancia dentro de la agenda pública regional.

La Alcaldía de Macanao apuesta así por un modelo que integra formación, reconocimiento y proyección, con el objetivo de captar y desarrollar a los futuros referentes del atletismo venezolano.