Trabajos extremos impulsan la oferta de Adrenalina Pura+ en el Día del Trabajo

En el marco del Día del Trabajo, el canal de streaming Adrenalina Pura+ ha lanzado una selección de películas y series centradas en profesiones de alto riesgo, con el objetivo de captar la atención de audiencias que buscan entretenimiento temático durante su jornada de descanso. La estrategia se alinea con una tendencia creciente en la industria del streaming: aprovechar fechas conmemorativas para curar contenido específico que impulse el tiempo de visualización y la fidelización de suscriptores.

“El canal de streaming presenta una selección de títulos ideal para ver mientras tienes un merecido descanso de tus actividades laborales”, señala la propuesta, que destaca historias donde el riesgo y la acción forman parte del día a día de sus protagonistas.

La curaduría se enfoca en narrativas que exploran trabajos extremos, desde operaciones de rescate hasta seguridad de alto nivel, apelando a una audiencia interesada en historias intensas y de alto impacto. “Para quienes se han preguntado en más de una ocasión qué tan peligroso es su trabajo, Adrenalina Pura+ tiene algunas opciones que destacan en su amplio catálogo con historias de acción en la que sus personajes deben tomar riesgos con trabajos que no cualquiera podría ni está dispuesto a desempeñar; hablamos de trabajos arriesgados, pero necesarios, de esos que solo pueden ejecutar auténticas personas de acción.”

La programación también busca posicionarse como una opción de entretenimiento social. “Este Día del Trabajo disfrútalo con buena comida y tu bebida favorita, en compañía de amigos, viendo las películas y series que ofrece para esta especial ocasión el canal de streaming especializado en acción.” Este enfoque responde a patrones de consumo donde el contenido audiovisual se integra en experiencias compartidas, especialmente durante feriados.

Entre los títulos destacados se encuentra la segunda temporada de “¿Accidente?”, una serie que profundiza en las consecuencias de un colapso estructural. “La segunda temporada de ¿Accidente? nos coloca en lo que sucede tras el derrumbe de un rascacielos, mientras una experta en determinar la causa de graves accidentes y su equipo trabajan justo en saber qué pasó, al mismo tiempo que se hacen los trabajos de rescate. Ser rescatista, trabajador de la construcción o especialista en accidentes no son trabajos fáciles aquí.” La producción resalta la complejidad técnica y humana detrás de investigaciones de alto riesgo.

Otra de las apuestas es “Blanco humano”, centrada en la seguridad personalizada de alto perfil. “Eres un contratista especializado en ser guardaespaldas de lujo, colocándote en el lugar de tus clientes y poniéndote en riesgo innecesario constantemente, sin duda el protagonista de Blanco humano eligió trabajar en algo peligroso y esto queda claro en cada capítulo de esta serie.” La serie refleja la creciente fascinación del público por profesiones vinculadas a la protección y el riesgo constante.

En el ámbito policial, la plataforma incorpora títulos como “Arma mortal”, que retrata la presión operativa en entornos urbanos complejos. “Ser detectives en una ciudad como Los Ángeles no es nada sencillo, ejemplos de esto son los intrépidos protagonistas de Arma mortal, quienes en cada episodio deben enfrentar a criminales diversos y tomar decisiones como saltar desde lo alto de un edificio cuando una bomba está por explotar.”

El catálogo también incluye propuestas con un enfoque más introspectivo, como “Recuerdos mortales”, protagonizada por Russell Crowe. “Que te saquen de tu merecido retiro para reabrir un caso del pasado es malo, que debas hacerlo cuando tienes Alzheimer es peor, pero a veces el trabajo sigue ahí aunque ya no estés haciéndolo; así le pasa en Recuerdos mortales al exdetective de homicidios interpretado por Russell Crowe.” La narrativa aborda el impacto del deterioro cognitivo en profesiones exigentes.

La oferta se amplía con “Último turno”, que examina la dinámica policial en zonas de alta conflictividad. “¿Cómo es ser policías patrullando en los barrios más peligrosos de la ciudad? La respuesta la sabrán viendo Último turno, donde sus protagonistas se ven involucrados en una guerra entre dos pandillas que pretenden controlar el tráfico de drogas en la zona.”

En el terreno político y de seguridad nacional, “Objetivo: Washington D.C.” añade tensión institucional. “Objetivo: Washington D.C. muestra que, si proteger al presidente de Estados Unidos es peligroso, es peor cuando te acusan de atentar en su contra y tu propia agencia te persigue por ello. Este sí que es un trabajo ingrato.”

El catálogo también incursiona en lo sobrenatural con “El exorcismo de Anna Ecklund”. “El exorcismo de Anna Ecklund se centra en el trabajo hecho por un sacerdote y un investigador del Vaticano para ayudar a una mujer poseída por una entidad malévola, ambos la llevan a un convento para realizar un exorcismo y el infierno se desata. Ojalá cobren tiempo extra.”

Finalmente, “Presas del abismo” lleva el riesgo al entorno marítimo. “Ser buzo y llevar a gente a pasar el tiempo en el mar suena bien, pero en Presas del abismo ese trabajo se ve afectado con la presencia de criminales y un tiburón hambriento. De esas ocasiones en las que el seguro médico laboral debe cubrir piratas y tiburones.”

Con esta selección, Adrenalina Pura+ refuerza su posicionamiento como plataforma especializada en acción, al tiempo que capitaliza una fecha clave para aumentar el consumo de contenido bajo demanda en un mercado cada vez más competitivo.