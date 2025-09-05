Rapafusyn Pharmaceuticals cierra una Serie A de 44 millones de dólares para acelerar su plataforma innovadora de “molecular glues”

Caracas – Venezuela Business Desk. Rapafusyn Pharmaceuticals, con sede en Baltimore y reconocida por su liderazgo en el desarrollo de terapias basadas en “molecular glues” no degradantes, anunció el cierre de una ronda de financiamiento Serie A que superó las expectativas iniciales, alcanzando un total de 44 millones de dólares. Los recursos permitirán a la compañía expandir su plataforma RapaGlue™, un sistema diseñado para abordar enfermedades con alta necesidad médica insatisfecha y objetivos biológicos considerados previamente como indrogables.

Inversores se suman a una ronda sobre suscrita

La ronda incluyó la incorporación de los fondos BioTrack Capital y Yonjin Capital, que se unieron a los inversionistas ya existentes: 3E Bioventures Capital, Proxima Ventures Ltd. y Lapam Capital. En total, el financiamiento de 44 millones de dólares comprende 24 millones previamente comprometidos y una ampliación motivada por el alto interés de los participantes.

Rapafusyn fue cofundada por el profesor Jun O. Liu, de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, pionero en el campo de los “molecular glues”. La compañía contó inicialmente con el apoyo de Jiangsu Tianqin Investment Ltd., que financió las primeras etapas de investigación.

Un portafolio con aplicaciones en salud crítica

Según la empresa, los fondos recaudados permitirán impulsar una amplia cartera de programas en áreas como oncología, inmunología, nefrología y manejo del dolor. Estos proyectos se basan en el potencial de la plataforma RapaGlue™, una tecnología innovadora de moléculas no degradantes que presenta alta permeabilidad celular y capacidad para modular interacciones proteína-proteína, factores de transcripción, transportadores, canales iónicos y enzimas.

La farmacéutica ha incorporado inteligencia artificial y métodos de aprendizaje automático en la selección de objetivos y en la optimización de candidatos, lo que ha resultado en tasas de éxito superiores al promedio de la industria en la identificación de compuestos relevantes.

Su programa líder, un inhibidor selectivo de ENT1, avanza hacia estudios de habilitación IND tras demostrar actividad convincente en modelos de enfermedad renal, lo que representa una validación significativa del potencial terapéutico de la plataforma. Además, Rapafusyn explota una biblioteca de más de 8 mil millones de compuestos de “molecular glues” no degradantes en colaboración con una farmacéutica global.

Declaraciones de la empresa y los inversionistas

El presidente y director ejecutivo de la compañía, Dr. Sean Hu, celebró el logro:

“With the successful closing of our Series A financing, we are positioned to propel the RapaGlue™ platform and to accelerate our mission to deliver transformative therapies to patients in need,” afirmó. “We are pleased to have BioTrack Capital and Yonjin Capital join this financing round.”

Por su parte, la Dra. Karen Liu, socia fundadora de 3E Bioventures, destacó la capacidad de disrupción de la plataforma:

“Rapafusyn and the RapaGlue™ platform are rewriting what’s possible in drug discovery with a new class of macrocyclic molecules. I am excited about the platform’s ability to expand beyond traditional small molecules and recent degrader molecules to approach previously undruggable targets.”

Los inversionistas Haolin Sung, socio de Proxima Ventures, y Jian Li, socio de Lapam Capital, expresaron su entusiasmo por la nueva financiación y reiteraron su interés en colaborar con los nuevos socios para impulsar el desarrollo de la empresa.

Kai Chen, vicepresidente de BioTrack Capital, señaló:

“We are thrilled to invest in Rapafusyn for the potential of their innovative non-degrading molecular glue platform. It stands out as a highly differentiated drug modality for previously undruggable disease targets which hold substantial promise for diseases with unmet need.”

A su vez, Wen Chen, socio de Yonjin Capital, elogió los avances conseguidos hasta el momento:

“The Rapafusyn team has made remarkable progress in discovering high potential drug candidates using their RapaGlue™ platform. We are also very impressed by Rapafusyn’s operating and advisory teams and are delighted to join the Series A round.”

Innovación con impacto global

La estrategia de Rapafusyn se enmarca en una tendencia creciente de la industria biofarmacéutica: superar los límites de las moléculas pequeñas tradicionales y de los degradadores, con el fin de explorar objetivos biológicos considerados imposibles de abordar. Con este financiamiento, la compañía busca consolidar su liderazgo en el campo de los “molecular glues” no degradantes y avanzar hacia fases clínicas, reforzando su posición como un actor clave en el sector biotecnológico global.