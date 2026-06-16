Nora Bracho pide una consulta nacional para reformar la Ley del Sistema y Servicio Eléctrico

La discusión del proyecto de Ley del Sistema y Servicio Eléctrico avanzó esta semana hacia su segunda discusión en la Asamblea Nacional, mientras sectores de oposición solicitaron ampliar el proceso de consulta pública y exigir respuestas oficiales sobre la situación actual del Sistema Eléctrico Nacional.

El Grupo Parlamentario Libertad fijó posición este lunes sobre el instrumento legislativo, señalando que la nueva normativa debe trascender el debate administrativo y convertirse en una herramienta para atender la crisis estructural de los servicios públicos en el país.

Durante una rueda de prensa, la diputada Nora Bracho, integrante de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, afirmó que el país enfrenta un deterioro sostenido en materia eléctrica que afecta directamente la actividad económica, la producción y la calidad de vida de los ciudadanos.

«Insistimos en que esta ley debería ser palanca para ese cambio, para esa transformación, porque sin electricidad prácticamente no hay nada. No hay agua, ni producción de hidrocarburos», afirmó.

La parlamentaria sostuvo que el deterioro del sistema eléctrico mantiene paralizados distintos sectores productivos y limita las posibilidades de crecimiento económico nacional. En ese sentido, indicó que la nueva legislación debe ser consultada ampliamente con distintos actores sociales y técnicos.

Oposición cuestiona alcance de la consulta legislativa

Bracho criticó que el proceso de discusión de la ley pueda limitarse únicamente a consultas con funcionarios vinculados al sector público, argumentando que el país requiere una participación más amplia de especialistas, gremios y organizaciones civiles.

«Esta ley no debe ser simplemente una simulación de consulta con un funcionariado que, aunque es importante, no representa a todos los sectores del país», sentenció.

Acompañada por miembros del Grupo Parlamentario Libertad, la dirigente política pidió incorporar formalmente a las academias, colegios profesionales, universidades y representantes de la sociedad civil al debate legislativo, con el objetivo de garantizar mayor transparencia en la elaboración del nuevo marco jurídico.

La diputada también señaló que el sistema eléctrico venezolano ha enfrentado problemas relacionados con la desprofesionalización del sector y denuncias de corrupción, factores que, a su juicio, han contribuido al deterioro de la infraestructura energética nacional.

Solicitan respuestas oficiales sobre el sistema eléctrico

Bracho, quien además preside el partido Un Nuevo Tiempo en el estado Zulia, exigió públicamente al Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, ofrecer información detallada sobre las condiciones actuales del Sistema Eléctrico Nacional.

Según explicó, hace varias semanas fue consignado un documento con preguntas técnicas y políticas ante el ministerio y la Secretaría de la Asamblea Nacional, sin que hasta el momento se haya emitido respuesta oficial.

“Venezuela necesita y merece respuestas precisas, no es aceptable que los ciudadanos vivan bajo adivinanzas, intuyendo a qué hora les quitarán la luz para poder tomar previsiones. Nosotros exigimos respeto al comercio, a la industria y por supuesto a nuestra gente”.

La parlamentaria aseguró que las fallas eléctricas continúan afectando especialmente al sector productivo, al comercio y a las operaciones industriales en diversas regiones del país, donde los racionamientos impactan las actividades económicas y los servicios esenciales.

Denuncian desigualdad en la distribución de la carga eléctrica

Durante su intervención, Bracho denunció presuntas diferencias en la distribución de la carga eléctrica entre distintas regiones del país. Señaló que mientras algunas zonas mantienen mayor estabilidad en el suministro, los estados del interior continúan registrando prolongados cortes eléctricos.

Explicó que gran parte de la energía generada en el estado Bolívar debe recorrer largas distancias para abastecer otras regiones, situación que, según indicó, deja en condición vulnerable a estados del occidente y zonas fronterizas.

La diputada mencionó particularmente al estado Zulia, donde las altas temperaturas y el deterioro de las plantas termoeléctricas locales han agravado los problemas de suministro eléctrico. Asimismo, indicó que la región andina enfrenta racionamientos diarios que pueden extenderse entre cuatro y quince horas continuas o fraccionadas.

El planteamiento ocurre en un contexto en el que distintos sectores empresariales han advertido sobre el impacto de las interrupciones eléctricas en la productividad, los costos operativos y la continuidad de las actividades comerciales en el interior del país.

“Más que preocupados, ocupados”

Al cierre de la rueda de prensa, Bracho reiteró que su bancada parlamentaria continuará presentando propuestas relacionadas con la recuperación del sector eléctrico y la modernización de los servicios públicos.

«Estamos sumamente preocupados, pero más que preocupados, ocupados en presentar nuestra visión sobre lo que debe ser la atención para este sector fundamental para el progreso y el futuro de nuestra nación», concluyó.