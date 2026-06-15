Orgullo de Margarita impulsa la música venezolana con nuevos lanzamientos y una agenda internacional

El violinista y director venezolano Eddy Marcano continúa ampliando su presencia internacional con el lanzamiento simultáneo de dos nuevas producciones discográficas y una agenda de presentaciones que lo llevará por Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Japón durante los próximos meses.

Tras una etapa de conciertos y actividades artísticas en Italia, Brasil, Puerto Rico y Estados Unidos, el músico margariteño anunció la llegada de los álbumes Mestizaje y Laguneando, dos proyectos que refuerzan su apuesta por la difusión de la música venezolana en escenarios internacionales y plataformas digitales.

Ambas producciones ya se encuentran disponibles en las principales plataformas digitales y forman parte de una estrategia artística que combina repertorio tradicional, colaboraciones internacionales y nuevas interpretaciones de compositores venezolanos.

Dos producciones enfocadas en la música venezolana

Mestizaje reúne a Eddy Marcano junto al guitarrista Manuel Trejo Barrios en un formato de violín y guitarra que fusiona elementos académicos y folclóricos de la música venezolana. El disco incluye diez composiciones entre merengues, valses, pasajes y joropos, representando distintas regiones del país.

El repertorio incorpora obras de compositores como Rodrigo Riera, Antonio Lauro, Henry Martínez, Simón Díaz, Luis Laguna, Renato Aguirre, Ibrahim Bracho y del propio Marcano, en una propuesta orientada a resaltar la diversidad musical venezolana desde una visión contemporánea.

Sobre esta producción, Marcano afirmó que la grabación representa “un logro muy importante y un gran honor de volver a trabajar junto a un guitarrista virtuoso y de tan alto nivel como Manuel Trejo Barrios, quien entiende muy bien el valor de la música venezolana, y la sabe transmitir a través de su guitarra. Entre ambos hay una química muy especial, el año pasado nos fue muy bien en Italia y ahora volveremos para seguir dando a conocer el álbum Mestizaje que se relanza en varios formatos”.

Por otra parte, Laguneando fue concebido como un homenaje al compositor venezolano Luis Laguna. El álbum reúne a Marcano y al guitarrista Jesús “Pingüino” González, además de varios músicos invitados como Fabiola Socas, Ernesto “Tato” Ruíz, José Félix Álvarez, Manuel Rojas, Pacho Flores y Chipi Chacón.

La producción fue grabada entre Tenerife y los estudios Jazzstone en Valencia, España, bajo la ingeniería de sonido de José Antonio Afonso y Sebastián Laverde.

Gira internacional y regreso a Venezuela

Como parte de la promoción de Laguneando, Marcano ofrecerá el próximo 10 de julio un concierto en la ciudad de Boston junto a Jesús “Pingüino” González. La presentación estará centrada en el repertorio dedicado al compositor Luis Laguna, considerado una de las figuras más influyentes de la música venezolana.

Posteriormente, el 15 de julio, el violinista se presentará en Panamá durante el concierto inaugural del Festival de Música Académica Alfredo de Saint Malo. Allí compartirá escenario con Baden Goyo en el piano, Layo Puente en el contrabajo y Yilmer Vivas en la percusión, como parte de su formato de cuarteto acústico.

La agenda artística también incluye el regreso de Marcano a Venezuela para reencontrarse con las agrupaciones de El Sistema. El músico dirigirá y actuará como solista junto a la Orquesta de Música Venezolana Simón Díaz el 23 de julio, mientras que el 26 de julio asumirá la dirección de la Orquesta Barroca Simón Bolívar, participando además como violinista.

Ambos conciertos se realizarán en la Sala Simón Bolívar de Quebrada Honda y forman parte de las actividades culturales previstas para el mes de julio.

Debut como director en Japón

Uno de los compromisos más relevantes en la agenda de Marcano será su debut como director en Japón entre el 3 y el 12 de agosto. El músico participará como director invitado de la Orquesta Simanof, perteneciente a la Fundación Orquestal Siman, con presentaciones programadas en Tokio y Osaka.

Aunque anteriormente había visitado Japón como integrante de la fila de primeros violinistas de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, esta será la primera ocasión en la que asumirá la dirección de conciertos en territorio japonés.

Con estos proyectos, Eddy Marcano consolida una trayectoria internacional orientada a promover la música venezolana en nuevos mercados culturales y a fortalecer la presencia de artistas nacionales en importantes escenarios internacionales.