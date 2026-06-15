Nolberto Piña impulsa nuevas tecnologías para transformar la industria de productos de limpieza doméstica

NEW YORK — Durante décadas, los consumidores adquirieron productos de limpieza doméstica con una expectativa principal: eficacia. Sin embargo, el mercado global de cuidado del hogar atraviesa ahora una transformación impulsada por nuevas exigencias relacionadas con la seguridad de los ingredientes y el impacto ambiental de los productos de uso cotidiano.

En ese escenario, el científico e industrial químico Nolberto Piña, Ph.D., desarrolla tecnologías concentradas de limpieza orientadas a mejorar el rendimiento de los productos mientras se reducen residuos plásticos y componentes químicos asociados con posibles efectos sobre el sistema endocrino.

La iniciativa, desarrollada en Estados Unidos, busca responder a una tendencia creciente entre consumidores que evalúan no solo la capacidad de limpieza de un producto, sino también su composición, sostenibilidad y valor a largo plazo.

Según especialistas del sector, el interés por fórmulas más transparentes y ambientalmente responsables se ha incrementado en los últimos años, particularmente entre familias preocupadas por los ingredientes utilizados en productos de uso frecuente dentro del hogar.

La preocupación por los ingredientes gana espacio en el mercado

Los llamados disruptores endocrinos forman parte de las discusiones actuales dentro de la industria química y de consumo. Estos compuestos pueden interferir con el sistema hormonal al imitar, bloquear o alterar la actividad hormonal del cuerpo humano.

Diversos investigadores y organismos regulatorios han estudiado categorías de ingredientes históricamente presentes en plásticos, fragancias, surfactantes y conservantes utilizados en productos domésticos.

Frente a este contexto, las preferencias del consumidor muestran una evolución hacia productos que prioricen:

selección de ingredientes orientados al bienestar,

responsabilidad ambiental,

eficiencia y mejor relación costo-beneficio.

Este cambio ha abierto oportunidades para empresas y equipos científicos que buscan desarrollar alternativas respaldadas por innovación tecnológica.

Nuevos modelos para el desarrollo de productos de limpieza

El trabajo liderado por Piña no se limita a reformular productos existentes. El proyecto también explora nuevas estrategias relacionadas con fabricación, empaque, distribución y optimización logística.

Uno de los principales enfoques corresponde a las formulaciones concentradas. Los productos tradicionales de limpieza contienen altos niveles de agua, lo que incrementa costos de transporte, almacenamiento y empaques. Las formulaciones concentradas permiten disminuir volumen, reducir requerimientos logísticos y optimizar costos operativos.

Otra de las áreas de desarrollo incluye el uso de películas hidrosolubles para empaquetar dosis específicas de producto. Esta tecnología permite que el empaque se disuelva durante el uso, disminuyendo la dependencia de envases plásticos convencionales y simplificando el manejo para el consumidor final.

Aplicaciones nanotecnológicas buscan mejorar rendimiento y eficiencia

El equipo también investiga aplicaciones basadas en nanotecnología y técnicas avanzadas de ingeniería de partículas.

De acuerdo con los desarrolladores, estas tecnologías podrían mejorar la distribución de ingredientes, optimizar la interacción con superficies y aumentar la capacidad de limpieza utilizando menores cantidades de material.

La propuesta apunta a combinar eficiencia industrial con criterios de sostenibilidad, un aspecto que gana importancia dentro del mercado internacional de productos para el hogar.

Expansión internacional con Panamá como primer paso

Aunque la tecnología se desarrolla actualmente en Estados Unidos, el proyecto contempla planes de expansión internacional.

Una de las primeras iniciativas involucra a Panamá mediante una colaboración con Global Trading International, dirigida por Iris Cruz, especialista en comercio exterior vinculada al desarrollo de productos de consumo con enfoque ambiental.

Según los responsables del proyecto, el objetivo no se limita únicamente a la distribución comercial de productos, sino también a la exportación de soluciones científicas aplicadas a necesidades domésticas cotidianas.

Equipo multidisciplinario lidera la investigación

La iniciativa reúne a científicos y profesionales técnicos de distintas áreas. El equipo está integrado por:

Nolberto Piña, Ph.D.

Norbelis Piña, Ph.D.

Elba Michelena, Ph.D.

Ing. Moisés Méndez

Ing. José Martínez

Ms.C. César Barreto

Los investigadores trabajan en el desarrollo de soluciones para productos domésticos enfocadas en responder a nuevas expectativas de seguridad, sostenibilidad, accesibilidad y rendimiento.

Un mercado en transformación

Analistas del sector coinciden en que las decisiones de compra dentro de la categoría de limpieza doméstica ya no dependen únicamente de factores tradicionales como fragancia, apariencia o poder de limpieza.

Actualmente, muchos consumidores consideran aspectos como transparencia del producto, impacto ambiental, selección de ingredientes y valor a largo plazo antes de elegir una marca.

Para el equipo encabezado por Nolberto Piña, el futuro de los productos de limpieza estará marcado por la integración entre desempeño técnico e innovación científica, en un mercado donde las exigencias de los consumidores continúan evolucionando.