José Guerra advierte que la deuda externa venezolana supera los 167.000 millones de dólares y exige una profunda reestructuración

Caracas.- Venezuela enfrenta una de las situaciones financieras más complejas de las últimas décadas debido al elevado peso de su deuda externa, cuyo monto total, entre capital e intereses, se estima en aproximadamente 167.000 millones de dólares, según afirmó el economista y exdiputado de la Asamblea Nacional de 2015, José Guerra, durante un foro especializado sobre sostenibilidad fiscal y reestructuración financiera.

Durante su participación en el encuentro “La reestructuración de la deuda externa de Venezuela: posibilidades y retos”, organizado por el Grupo Ideas para Venezuela y coordinado por el ingeniero y exdiputado Elías Matta, Guerra aseguró que las actuales condiciones económicas del país hacen imposible cumplir con las obligaciones financieras acumuladas.

“La deuda venezolana, tal como está hoy, no puede pagarse. Debe reconocerse, pero también renegociarse”, afirmó.

El economista explicó que los países suelen renegociar sus compromisos cuando pierden capacidad de pago y señaló que Venezuela atraviesa precisamente esa situación debido al alto nivel de endeudamiento, la falta de crecimiento económico y las restricciones para acceder a financiamiento internacional.

Guerra indicó que las cifras disponibles reflejan que la deuda representa más del 500 % de las exportaciones nacionales y supera el 100 % del Producto Interno Bruto, indicadores que muestran una severa presión sobre la capacidad financiera del país.

Asimismo, destacó que la economía venezolana continúa dependiendo principalmente de la actividad petrolera, mientras las exportaciones no petroleras mantienen una participación reducida dentro de la estructura económica nacional, limitando la generación de divisas necesarias para afrontar compromisos internacionales.

A pesar de ese panorama, el especialista señaló que actualmente existe una mejora coyuntural impulsada por el incremento simultáneo de la producción petrolera y de los precios internacionales del crudo. Según sus estimaciones, las exportaciones petroleras venezolanas podrían ubicarse este año entre 36.000 y 40.000 millones de dólares.

“Esa coincidencia favorable entre aumento de producción y aumento de precios tenía décadas sin ocurrir”, destacó.

Sin embargo, advirtió que esa recuperación parcial no ha sido suficiente para restablecer el acceso de Venezuela a los mercados financieros internacionales. Recordó que el país permanece excluido de esos mercados debido al incumplimiento de pagos declarado desde 2017 con acreedores multilaterales, bilaterales y privados.

Durante su intervención, Guerra explicó que la deuda venezolana presenta un alto grado de complejidad por la diversidad de compromisos existentes, incluyendo bonos soberanos, laudos arbitrales, obligaciones derivadas de expropiaciones, compromisos multilaterales y deudas con países como China y Rusia.

“El primer paso en cualquier renegociación es saber exactamente cuánto se debe y a quién se le debe”, expresó.

El exdiputado sostuvo que cualquier proceso de renegociación requerirá un análisis técnico detallado para identificar cada obligación y establecer mecanismos de pago sostenibles que permitan aliviar la carga financiera del país sin comprometer la recuperación económica.

También cuestionó la ausencia de un equipo técnico especializado dentro del gobierno para conducir negociaciones de esta magnitud y subrayó la importancia de contar con profesionales con experiencia en mercados financieros y procesos de reestructuración soberana.

“Venezuela necesita un equipo negociador altamente calificado y conocedor de la materia. No se observa dentro del gobierno un grupo especializado dedicado a este tema, y eso es fundamental para llevar adelante una renegociación exitosa”, afirmó.

En ese sentido, Guerra consideró indispensable la participación del Fondo Monetario Internacional para evaluar la sostenibilidad de la deuda y generar confianza entre los acreedores internacionales.

“El FMI es la institución con mayor capacidad técnica para hacer un análisis serio de sostenibilidad fiscal. Sin el Fondo veo muy difícil una renegociación exitosa”, señaló.

El economista también alertó sobre los obstáculos políticos y financieros que podrían dificultar el proceso, especialmente la posición de China como uno de los principales acreedores de Venezuela y la posible resistencia de fondos internacionales de inversión a aceptar descuentos importantes sobre el valor de la deuda.

Además, destacó que la legitimidad política de quienes participen en una eventual negociación será determinante para evitar litigios internacionales futuros y garantizar estabilidad jurídica a los acuerdos alcanzados.

“La experiencia demuestra que muchos países renegocian más de una vez porque el primer acuerdo no resulta sostenible. Por eso este proceso debe hacerse con extremo cuidado”, indicó.

Finalmente, Guerra insistió en que Venezuela necesitará financiamiento externo para impulsar la reconstrucción económica y recuperar sectores estratégicos, aunque advirtió que cualquier nuevo endeudamiento deberá manejarse bajo criterios de responsabilidad fiscal y sostenibilidad financiera.

“El país ya ha pagado un precio demasiado alto por políticas de endeudamiento irresponsables. La renegociación debe hacerse pensando en aliviar la carga sobre los venezolanos y no en profundizarla”, concluyó.