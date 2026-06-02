Venezuela se prepara para recibir la mayor cumbre internacional de inversión energética de su historia

CARACAS — Venezuela será sede de la mayor cumbre internacional de inversión energética realizada hasta la fecha en el país cuando la Venezuela Energy Week 2026 se celebre del 26 al 29 de octubre en Caracas. El encuentro reunirá a compañías petroleras nacionales e internacionales, inversionistas, entidades financieras y proveedores de servicios técnicos con el objetivo de promover nuevas oportunidades de negocio en una industria que busca recuperar capacidad productiva y atraer capital extranjero.

El evento cuenta con el respaldo oficial del Ministerio de Hidrocarburos y de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), en un momento en el que el sector energético venezolano intenta fortalecer su posición dentro del mercado internacional mediante reformas regulatorias y proyectos de expansión.

La cita llega en un contexto marcado por los esfuerzos del país para incrementar la producción de hidrocarburos y modernizar parte de su infraestructura energética. Venezuela posee más de 300.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, consideradas entre las más importantes del mundo, además de más de 195 billones de pies cúbicos de reservas de gas natural.

Actualmente, la producción petrolera nacional se sitúa entre 1 y 1,1 millones de barriles diarios. Sin embargo, las autoridades han planteado como objetivo estratégico elevar esa cifra hasta los 3 millones de barriles por día mediante inversiones progresivas, rehabilitación de campos existentes y una mayor participación del sector privado.

Reformas buscan atraer capital internacional

Uno de los factores que ha despertado el interés de potenciales inversionistas es la reciente actualización del marco regulatorio para los hidrocarburos. Las reformas implementadas durante 2026 incluyen una reducción de la carga fiscal, la ampliación de mecanismos de participación en la producción, mayores garantías en materia de arbitraje y una ampliación del control operativo para socios extranjeros.

De acuerdo con los organizadores de la cumbre, estas medidas buscan acercar el entorno de inversión venezolano a estándares internacionales, facilitando la recuperación de capital y mejorando la previsibilidad para nuevos proyectos.

Las oportunidades identificadas abarcan desde el desarrollo de grandes proyectos en el Cinturón Petrolero del Orinoco hasta la recuperación de campos maduros en la Cuenca de Maracaibo y la Cuenca Oriental. Entre los activos considerados prioritarios figuran los bloques Junín, Carabobo y Ayacucho, además de programas destinados a reactivar pozos actualmente inactivos mediante nuevas campañas de perforación.

El potencial de inversión también se apoya en la existencia de importantes yacimientos ya desarrollados que podrían incrementar su producción mediante procesos de recuperación mejorada y nuevas tecnologías de explotación.

Infraestructura y refinación concentran nuevas oportunidades

Además del segmento de exploración y producción, la infraestructura energética aparece como una de las áreas con mayor potencial para la inversión a corto plazo.

La capacidad de refinación instalada en Venezuela se aproxima a 1,3 millones de barriles diarios, aunque actualmente opera a cerca del 35 % de utilización. Esta situación abre oportunidades para proyectos orientados a la rehabilitación de refinerías, ampliación de almacenamiento, fortalecimiento de la logística de transporte y modernización de terminales de exportación.

La recuperación de estas instalaciones es considerada clave para respaldar el crecimiento de las exportaciones de crudo y derivados en los próximos años.

Por otra parte, el desarrollo del sector gasífero figura entre las prioridades de crecimiento. Proyectos costa afuera como Dragon y Cocuina-Manakin son considerados estratégicos para impulsar la monetización de las reservas de gas y posicionar al país como proveedor regional de gas natural licuado (GNL).

La infraestructura relacionada con captura, procesamiento y transporte de gas continúa requiriendo importantes inversiones, lo que representa oportunidades adicionales para empresas especializadas y socios financieros interesados en participar en el desarrollo de la industria.

Según estimaciones presentadas por los organizadores, la recuperación integral del sector energético venezolano podría requerir hasta 100.000 millones de dólares en inversiones, con necesidades cercanas a 10.000 millones de dólares anuales durante la próxima década.

Tecnología, talento y visitas técnicas marcarán la agenda

La Venezuela Energy Week 2026 incluirá sesiones enfocadas en oportunidades técnicas del sector upstream, estructuración comercial, integración de infraestructuras y transformación digital. Entre los temas previstos destacan la gestión de yacimientos apoyada en inteligencia artificial y la modernización de sistemas energéticos.

La agenda también incorporará espacios dedicados al desarrollo del talento humano mediante el programa «Youth in Energy», orientado a promover la formación de nuevos profesionales y el fortalecimiento de capacidades dentro de la industria energética.

Asimismo, representantes de organismos, empresas y entidades financieras analizarán estrategias para facilitar el despliegue de capital y acelerar proyectos considerados prioritarios para el crecimiento del sector.

El programa concluirá el 29 de octubre con visitas organizadas a activos clave de exploración, producción, refinación y distribución, permitiendo a los participantes conocer de primera mano el estado operativo de proyectos energéticos en distintas regiones del país.

Con el interés internacional centrado en la seguridad energética y la diversificación de fuentes de suministro, la realización de esta cumbre busca posicionar a Venezuela como un destino relevante para nuevas inversiones en petróleo, gas e infraestructura energética durante los próximos años.