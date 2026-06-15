José Ángel Méndez expande su trayectoria artística con el lanzamiento de La Sonata del Orange

El compositor y contrabajista venezolano José Ángel Méndez continúa ampliando su carrera artística con el lanzamiento de La Sonata del Orange, su primera novela, publicada por una plataforma de edición digital y disponible en formato electrónico. El músico larense, reconocido recientemente por el estreno de su obra Tríptico Fantástico op. 3: Guatoporí en Estados Unidos, da ahora el salto al ámbito literario con una propuesta que combina drama, romance, comedia y reflexiones filosóficas vinculadas a la vida de un músico venezolano.

Formado como compositor en el Conservatorio de Música Simón Bolívar de El Sistema, Méndez construye en esta obra una narrativa inspirada en emociones, experiencias personales y situaciones cotidianas. El autor explicó que la novela se desarrolla desde varias perspectivas narrativas y psicológicas.

Según detalló, se trata de un “drama que se puede entender desde varias ópticas: primero es un drama psicológico y se puede entender a su vez como una comedia venezolana que trata de situaciones cotidianas que vive un venezolano que lucha quijotescamente por moldear una realidad posicionada en su contra. También está la óptica filosófica, pudiera estar coqueteando con la Alegoría de las Cavernas, aquello que conocemos y nos ata, que es precisamente la razón de cómo nuestra cárcel está moldeada por nuestros principios más básicos. La concepción y la cercanía en cada paso, del descubrimiento del amor es precisamente lo que aleja al personaje principal”.

Una novela estructurada como una sonata musical

La relación entre la música y la literatura ocupa un lugar central dentro de la obra. Méndez diseñó la novela utilizando una estructura inspirada en las sinfonías y composiciones clásicas, sustituyendo los capítulos tradicionales por cuatro movimientos que siguen el desarrollo emocional propio de una sonata.

El libro también incorpora seis poemas al cierre de la historia, recursos que complementan la narrativa y profundizan en la experiencia emocional de los personajes. La trama se desarrolla durante un solo día, una decisión narrativa que, según el autor, busca condensar la intensidad de la vida en un momento específico.

En relación con el origen del título, el compositor explicó: “Sonata porque sigue la estructura de una sonata musicalmente hablando y el Orange es un toque articulador que separa la realidad bidimensional. La sonata es la forma en cómo estructuré la novela, el vaso donde está contenido ese Orange. Como anécdota personal, hay un mensaje directo que solamente leyendo el libro puedes entender sobre qué es el Orange, el cual, al final, es un licor que se amplifica y te da un aviso constante que algo está pasando en tu vida”.

El artista también señaló que su inspiración surge “ante la impresión de lo intensa que puede ser la vida en un solo instante. La Sonata del Orange transcurre en un solo día…en el concierto, órbita al concierto y a ese domingo dónde todo sucede. No puedo contar más para no revelar detalles importantes de la historia. La vida puede estar diluida con millones de eventos, pero también puede ser plasmada en un solo día, en un momento, una mujer, un trago, aquel que condensa de manera única en su propia singularidad la totalidad de la vida”.

Proyección audiovisual y trayectoria internacional

Más allá del lanzamiento editorial, Méndez adelantó que aspira llevar la historia al formato audiovisual en el futuro. El músico manifestó su interés en adaptar la novela para una serie de televisión o una película, además de encargarse personalmente de la composición de la banda sonora.

“Como siempre se presenta la limitante del recurso económico, pero me encantaría llevarla a la pantalla y componer su banda sonora yo mismo, al estilo Wagner, quien componía cada detalle de sus óperas, aunque admito que sería todo un reto, pero ese es el plan”, afirmó.

El interés de Méndez por la literatura se remonta a su infancia. El compositor recordó que desde temprana edad sus padres fomentaron en él el hábito de la lectura y destacó la influencia de obras clásicas en su formación personal y artística.

“En mi casa siempre estuvo el ingenioso Don Quijote de la Mancha y creo que fue el primer libro que intenté leer después de Angelito, que es el libro con el cual yo aprendí a leer, aprendí cosas muy buenas de este mundo del saber día a día, paso a paso”, recordó el artista.

Además de su faceta literaria, Méndez mantiene una sólida trayectoria en el ámbito académico y musical. Profundizó sus estudios en la Cátedra Latinoamericana de Composición bajo la tutela del maestro Blas Emilio Atehortúa en el Conservatorio de Música Simón Bolívar de El Sistema.

Su catálogo incluye obras académicas y repertorio popular venezolano, entre ellas La Elegía Op. 6 para contrabajo y piano, así como el Poema Sinfónico para el que partió. En el área pedagógica, fue profesor titular en las escuelas de música Lino Gallardo y José Reyna de Caracas.

Actualmente, el músico venezolano se desempeña como maestro de orquesta en el Distrito Escolar Independiente de Dallas y colabora con la Orquesta Sinfónica de Dallas como docente del proyecto Jóvenes Músicos Kim Noltemy.