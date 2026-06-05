Máximo Sánchez afirma que reforma eléctrica impulsará inversiones y protección a usuarios ante fallas del servicio

El presidente del Concejo Municipal de Chacao y secretario general de Fuerza Vecinal, Máximo Sánchez, expresó su respaldo al Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, al considerar que la propuesta introduce cambios orientados a modernizar el sistema energético nacional, incentivar la inversión privada y fortalecer los mecanismos de protección para los usuarios.

Durante sus declaraciones, Sánchez sostuvo que la reforma representa una oportunidad para transformar el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en un contexto marcado por la necesidad de mejorar la infraestructura y garantizar mayor estabilidad en la prestación del servicio.

El dirigente político destacó que uno de los aspectos centrales del proyecto es la apertura formal a la participación de empresas privadas y mixtas en distintas áreas del sector energético. Según explicó, la propuesta contempla la incorporación de nuevos actores en los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad.

“Durante años hemos insistido en que el Estado no administró de manera eficiente. Esta reforma rompe definitivamente con el monopolio estatal absoluto al abrir formalmente el tablero a empresas mixtas y operadores 100% privados para la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía”, afirmó Sánchez.

El representante de Fuerza Vecinal indicó además que la medida podría facilitar la llegada de capital destinado a la modernización de la infraestructura eléctrica en el país.

“Es la vía correcta para atraer las inversiones millonarias que se necesitan para modernizar los cables y las subestaciones en todo el país”, agregó.

Compensación para usuarios afectados por apagones

Otro de los puntos resaltados por Sánchez fue la inclusión de mecanismos de indemnización para usuarios afectados por interrupciones o fallas eléctricas. El dirigente señaló que el proyecto establece obligaciones para las empresas distribuidoras y comercializadoras en casos de daños materiales ocasionados por apagones o variaciones de voltaje.

“Esta es una gran victoria para el ciudadano de a pie. El artículo 18 de la reforma obliga por ley a las empresas distribuidoras y comercializadoras a compensar económicamente a los usuarios por los daños materiales causados por apagones o bajones de luz”, celebró.

Sánchez afirmó que esta disposición busca ofrecer mayores garantías a los consumidores ante pérdidas ocasionadas por fallas en el servicio eléctrico doméstico.

“Ya basta de que los vecinos pierdan sus neveras, computadoras o electrodomésticos sin que nadie responda. Ahora habrá un mecanismo legal de protección real”, señaló.

El dirigente municipal también se refirió a las cláusulas de reversión contempladas en el proyecto legislativo, relacionadas con la transferencia de infraestructura al Estado una vez concluyan los contratos de operación con inversionistas privados.

Cláusulas de reversión y supervisión de la gestión

De acuerdo con Sánchez, las disposiciones incluidas en los artículos 33 y 34 buscan mantener la protección del patrimonio público mientras se promueve la participación del sector privado.

“Es un ganar-ganar para el país. Se le da seguridad al inversionista para operar por un máximo de 25 años, pero se protege el patrimonio de la República. Al finalizar los contratos, toda la infraestructura nueva, las plantas y las tecnologías pasan automáticamente al Estado en buen estado, de forma gratuita y sin pagar indemnizaciones gravosas”, explicó.

El secretario general de Fuerza Vecinal sostuvo además que la reforma incorpora mayores niveles de responsabilidad administrativa dentro de la gestión del sector eléctrico. En ese sentido, destacó el alcance del artículo 107 del proyecto.

“El artículo 107 es clave porque le pone nombre y apellido a la negligencia. Las investigaciones por fallas graves ya no se diluirán en el anonimato de una empresa; irán directo contra los miembros de la Junta Directiva y los gerentes, quienes responderán civil y administrativamente en primera persona. Esto obligará tanto a los funcionarios públicos como a los directivos privados a trabajar con máxima eficiencia y cuidado”, aseveró.

Incentivos para energías renovables

Sánchez también valoró los incentivos fiscales previstos para proyectos vinculados con energías renovables y electrificación de zonas rurales y fronterizas. Según explicó, la iniciativa contempla beneficios temporales para empresas privadas que desarrollen proyectos de transición energética.

“Celebramos que se contemple la exoneración temporal de tributos para aquellos privados que apuesten por la transición verde, invirtiendo en energías renovables como la solar o la eólica, o que lleven luz a nuestras zonas rurales y fronterizas más necesitadas. Desde Fuerza Vecinal respaldamos todo avance que signifique descentralización, soluciones prácticas y mejoras tangibles para el bienestar de nuestra gente”, concluyó Sánchez.

La propuesta de reforma continúa generando debate entre distintos actores políticos y sectores vinculados a los servicios públicos, en medio de las discusiones sobre el futuro del sistema eléctrico y las alternativas para fortalecer su capacidad operativa.