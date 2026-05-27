Elías Matta propone reformas para acelerar la recuperación económica y estabilizar el sistema eléctrico en Venezuela

El ingeniero y exdiputado a la Asamblea Nacional, Elías Matta, afirmó este miércoles que Venezuela necesita aplicar reformas urgentes para enfrentar los principales problemas económicos y de servicios públicos que afectan al país, en un contexto marcado por la búsqueda de estabilidad política y recuperación productiva.

Durante declaraciones ofrecidas en Caracas, el dirigente señaló que la economía cotidiana, la transición política, la recuperación petrolera con participación de inversión extranjera y la crisis de los servicios públicos deben ser abordadas de manera conjunta para generar resultados visibles en el corto plazo.

“El venezolano está cansado de los diagnósticos. Lo que quiere son resultados concretos: salarios dignos, electricidad estable, agua y comida en la mesa. Esa es la prioridad y no puede seguir esperando”, sostuvo Matta.

El especialista en energía indicó que el país todavía dispone de capacidades técnicas e infraestructura que podrían servir como base para una recuperación económica gradual, especialmente en sectores estratégicos como el petrolero y el eléctrico. A su juicio, el restablecimiento de la confianza internacional dependerá de la aplicación de reglas claras y mecanismos institucionales que permitan atraer inversión.

“Reactivar la industria petrolera con empresas como Chevron y otros socios internacionales es positivo, pero debemos garantizar transparencia, soberanía y que esos beneficios lleguen rápidamente a la población. Venezuela no puede repetir los errores del pasado”, expresó.

Matta explicó que uno de los principales desafíos para la economía venezolana continúa siendo el deterioro del sistema eléctrico nacional, situación que afecta la actividad empresarial, la operación industrial y el desempeño de sectores comerciales en distintas regiones del país.

Reforma eléctrica y participación de inversión privada

En materia energética, el exparlamentario planteó la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico con el propósito de permitir una mayor participación de capital privado nacional e internacional, así como la creación de un ente regulador autónomo encargado de supervisar el funcionamiento del sector.

También propuso establecer un esquema tarifario sostenible que facilite inversiones destinadas a la recuperación de infraestructura y mantenimiento operativo.

“Venezuela tiene más de 30 mil megavatios de capacidad instalada nominal, pero opera muy por debajo de ese potencial. Reactivando apenas el 10% del parque eléctrico actual se podrían eliminar los racionamientos de inmediato”, afirmó el dirigente zuliano.

Las declaraciones se producen en medio de persistentes fallas de suministro eléctrico registradas en distintas regiones del país, especialmente en el occidente venezolano. Matta dedicó parte de su intervención a la situación del estado Zulia, donde aseguró que los apagones continúan afectando la actividad económica regional.

“El Zulia está sufriendo de una manera que no merece. Cinco horas diarias de apagones no son una molestia: son una emergencia humanitaria. El sistema eléctrico lleva años en abandono deliberado, pero existen soluciones técnicas y viables. Reparando apenas el 10% de la capacidad instalada en la región podría resolverse gran parte del problema de inmediato”, enfatizó.

El dirigente sostuvo que la recuperación del sistema eléctrico requerirá priorizar inversiones en mantenimiento, modernización y capacidad operativa. Asimismo, afirmó que Venezuela mantiene personal técnico capacitado para ejecutar procesos de estabilización del servicio.

Energía y tecnología como impulsores de nuevos sectores económicos

Además del sector petrolero, Matta propuso aprovechar el potencial energético nacional para impulsar nuevas áreas de desarrollo económico vinculadas con la tecnología y la infraestructura digital.

“Venezuela puede convertirse en un centro regional de centros de datos y minería digital responsable. La energía excedente puede transformarse en miles de millones de dólares en ingresos y empleos de calidad”, indicó.

El planteamiento coincide con iniciativas observadas en otros mercados emergentes que buscan aprovechar recursos energéticos disponibles para atraer inversiones relacionadas con servicios digitales y procesamiento de datos.

En el ámbito político, Matta señaló que la estabilidad económica y la institucionalidad deben avanzar de manera paralela para consolidar una recuperación sostenible.

“La gente exige elecciones creíbles y una transición legítima. Apoyamos plenamente ese camino, pero también entendemos que sin estabilidad económica no habrá una democracia sostenible ni duradera”, señaló.

Finalmente, el exdiputado llamó a una mayor coordinación entre el sector público, el sector privado y actores internacionales para impulsar la recuperación económica y de infraestructura del país.

“Este es el momento de unir esfuerzos. Con reformas institucionales serias, inversión responsable y foco en el bienestar del venezolano de a pie, Venezuela puede recuperar su rumbo. No hay tiempo que perder”, concluyó.