Venezuela apuesta por la continuidad en el patinaje de velocidad rumbo a Ayacucho-Lima 2025

El patinaje de velocidad venezolano se prepara para una nueva cita internacional con la mirada puesta en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Con prácticamente el mismo equipo que brilló en los II Juegos Panamericanos Asunción 2025, la delegación nacional busca mantener su proyección continental y consolidar su posición entre las potencias regionales de esta disciplina.

La figura central de esta nueva expedición será nuevamente Wilmary Toro, quien se presenta en Lima con el reto de confirmar el excelente nivel alcanzado durante la pasada temporada. Toro fue una de las grandes protagonistas en Asunción 2025, donde consiguió tres medallas y estableció un nuevo récord panamericano.

“Estamos trabajando fuerte de cara a estos Juegos Bolivarianos. En femenino estamos bien posicionados con la atleta Wilmary Toro. Viene de hacer un récord panamericano. Daniela Bustamante también está trabajando duro”, aseguró Carlos Rojas, presidente de la Federación Venezolana de Patinaje, al evaluar la preparación de la selección nacional.

Brillante desempeño en Asunción y proyección mundial

Wilmary Toro alcanzó en Paraguay una medalla de plata en los 1000 metros esprint individual y dos medallas de bronce en los 200 metros contra meta y en los 500 metros más distancia. Además, durante la ronda clasificatoria de los 1000 metros esprint, registró una marca de 1:31.257, imponiendo un nuevo récord panamericano y reafirmando su condición de referente continental.

Después de su brillante paso por Asunción, Toro continuó su temporada con una destacada participación en el Campeonato Mundial de Patinaje celebrado en Beidaihe, China. Allí finalizó 11ª en el esprint a una vuelta, 12ª en los 500 y 1000 metros esprint, y 16ª en los 100 metros esprint, resultados que consolidan su posición dentro del top-20 mundial.

Jóvenes talentos y fortaleza en equipo

La presencia de Daniela Bustamante, campeona mundial junior de patinaje en 2023, fortalece el bloque femenino nacional. En Asunción, Bustamante se adjudicó la medalla de bronce en los 5000 metros por puntos femenino, demostrando su consistencia y proyección a nivel internacional.

En el equipo masculino, José Carlos Rojas y Roberto García se mantienen enfocados en la preparación con miras a Lima.

“Están al 100 %. José Carlos enfocado en los Bolivarianos y Roberto García entrenando en el estado Lara”, explicó Rojas, destacando el compromiso y la disciplina de ambos atletas.

José Carlos Rojas compitió en Asunción pese a una fractura de hombro sufrida semanas antes del evento. Aun así, mostró un desempeño sólido que le permitió sumar puntos valiosos para Venezuela. Posteriormente, en el Campeonato Mundial de China, registró posiciones de 14º en el esprint a una vuelta, 29º en los 1000 metros y 33º en los 100 metros, confirmando su capacidad de recuperación y espíritu competitivo.

Competencia regional de alto nivel

El presidente federativo destacó la exigencia de la próxima cita bolivariana:

“Los Juegos Bolivarianos tienen la característica de un Campeonato Panamericano en pequeño, con el nivel obvio de Colombia y países como Chile, Ecuador, Guatemala, El Salvador y República Dominicana. Es un nivel muy fuerte. Pero confío en que nos va a ir bien”, afirmó Rojas.

Colombia, tradicional potencia continental en el patinaje de velocidad, volverá a ser el principal rival, mientras que Venezuela buscará consolidarse como su competidor más cercano.

Historial reciente y expectativas

El desempeño de Venezuela en ediciones previas respalda el optimismo actual. En Valledupar 2022, el país obtuvo una medalla de bronce a través de Angy Quintero en los 10.000 metros de eliminación. La atleta, actualmente en recuperación de una lesión de rodilla, espera volver pronto al máximo nivel.

En la edición Bicentenaria Ayacucho 2024, José Carlos Rojas sumó plata en los 1000 metros esprint, mientras Angy Quintero repitió bronce en los 10.000 metros eliminación, contribuyendo a que Venezuela concluyera tercera en el medallero general por países.

Próxima cita en Lima

La competencia de patinaje de velocidad de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se llevará a cabo en el Complejo Panamericano Costa Verde, ubicado en el distrito limeño de San Miguel, entre los días 6 y 7 de diciembre.

Con un equipo sólido, que combina experiencia, juventud y determinación, Venezuela busca ratificar su crecimiento en el patinaje de velocidad continental. La preparación técnica, la fortaleza mental de sus atletas y el respaldo institucional conforman la base de una delegación que apunta a repetir —o superar— sus logros recientes.