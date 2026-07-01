MADHORROR reunirá en Madrid a figuras emblemáticas del cine de terror durante el puente de Halloween de 2026

MADRID.- La capital española se prepara para recibir uno de los mayores eventos dedicados a la cultura del terror y la fantasía oscura en Europa. Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026, IFEMA MADRID acogerá la primera edición de MADHORROR, un festival internacional que reunirá a destacados referentes del cine de terror, experiencias inmersivas, exhibiciones temáticas y actividades vinculadas al entretenimiento, el cómic y los videojuegos.

La iniciativa busca consolidarse como una propuesta cultural y de ocio de gran escala durante el puente de Halloween, transformando el recinto ferial madrileño en un espacio temático de más de 25.000 metros cuadrados dedicado a los aficionados del género. El evento contará además con el cineasta español Álex de la Iglesia como padrino de honor.

Entre los primeros invitados confirmados figuran reconocidas personalidades vinculadas a producciones que han marcado la historia del cine fantástico y de terror. El cartel inicial incluye a Robert Englund, conocido por su interpretación de Freddy Krueger; Linda Blair, recordada por su papel en El exorcista; y Malcolm McDowell, protagonista de La naranja mecánica.

La organización también ha confirmado la presencia de Michael Biehn, coprotagonista de Aliens, así como de figuras destacadas de la industria creativa y del entretenimiento como Glen Schofield, Greg Nicotero, Sandy Petersen y Mister Jagger. Los organizadores adelantaron que la programación continuará ampliándose en las próximas semanas con nuevos invitados y actividades.

Experiencias inmersivas serán uno de los principales atractivos

Uno de los componentes centrales de MADHORROR será la oferta de experiencias inmersivas diseñadas específicamente para el festival. La propuesta incluye varios túneles y recorridos del terror que buscarán ofrecer al público una interacción directa con escenarios inspirados en diferentes tradiciones del género.

Entre las experiencias anunciadas destaca Obake Yashiki – 404, una atracción inspirada en las tradicionales casas embrujadas japonesas. En esta propuesta, los asistentes permanecen durante varios minutos dentro de una habitación mientras enfrentan efectos especiales, ambientaciones oscuras y elementos diseñados para generar tensión psicológica.

A esta experiencia se suma Obake Yashiki: Instituto Maldito, una instalación que recrea un centro educativo japonés abandonado y desarrolla una narrativa basada en el terror psicológico, uno de los estilos más reconocidos dentro de la cultura del horror asiático.

Además de estas atracciones, el festival incorporará espacios dedicados al gaming, al cómic y a diferentes expresiones de la cultura de terror contemporánea, ampliando así la oferta para públicos de distintas edades e intereses.

Cine internacional y encuentros con profesionales del sector

El componente cinematográfico ocupará un lugar destacado dentro de la programación. MADHORROR proyectará una selección de diez películas de terror consideradas entre las más relevantes y reconocidas del circuito internacional reciente, muchas de ellas procedentes de festivales especializados de referencia.

La agenda incluirá también presentaciones especiales, coloquios y encuentros con directores, actores, productores y equipos creativos invitados. Estas actividades buscan acercar al público a los procesos de creación y producción detrás de algunas de las obras más representativas del género.

Asimismo, se celebrarán sesiones especiales de homenaje a varios de los artistas participantes, reforzando el carácter internacional del encuentro.

Exposiciones rendirán homenaje a referentes del género

El programa expositivo estará compuesto por tres muestras principales centradas en figuras y producciones que han dejado huella en el cine de terror y fantástico.

Una de ellas será “DDT Efectos Especiales: 35 años en el laberinto del fantaterror”, dedicada al trabajo del estudio liderado por Montse Ribé y David Martí, ganadores del Oscar por El laberinto del fauno. La exposición exhibirá piezas originales relacionadas con maquillaje y efectos especiales utilizados en producciones nacionales e internacionales.

Otra de las muestras será “40 años de Aliens”, organizada con la colaboración de 20th Century Studios y enfocada en objetos originales pertenecientes al universo cinematográfico desarrollado por Ridley Scott y James Cameron.

El recorrido expositivo se completará con “Chicho Ibáñez Serrador: sus terrores favoritos”, una exhibición dedicada a la trayectoria del creador y director español, considerado una figura fundamental para el desarrollo del género de terror en España.

Como complemento a la programación principal, el festival contará con el Village MADHORROR, un espacio social con oferta gastronómica, música y actividades de ambientación temática.

Con esta combinación de cine, entretenimiento inmersivo, exposiciones y encuentros con figuras internacionales, MADHORROR aspira a convertirse en una de las principales citas culturales de Halloween en Europa. Las entradas para la edición 2026 ya se encuentran disponibles en distintas modalidades y actualmente se comercializan a precio reducido.