Diputado Elías Matta propone un Fondo Soberano de Reconstrucción con más de USD 15.300 millones para atender la emergencia tras el terremoto

Caracas — El diputado a la Asamblea Nacional y experto en energía, Elías Matta Wehbe, presentó una propuesta para crear el Fondo Soberano de Reconstrucción de Venezuela (FSRV), una iniciativa que plantea movilizar más de USD 15.300 millones en activos del Estado venezolano actualmente retenidos o bloqueados en el exterior para atender la emergencia humanitaria y los daños causados por el reciente terremoto que afectó al país.

La propuesta surge en un momento en que las autoridades y diversos sectores nacionales enfrentan el desafío de financiar labores de recuperación, rehabilitación de infraestructura y asistencia a las comunidades impactadas por el desastre natural.

Durante la presentación de la iniciativa, Matta Wehbe expresó solidaridad con las familias afectadas y destacó la necesidad de actuar con rapidez ante la magnitud de la crisis.

«Expreso mi más sentido pésame a todas las familias que han perdido un ser querido en este terremoto. Es precisamente ese dolor el que nos obliga a actuar con urgencia, con unidad y con toda la responsabilidad que este momento le exige a cada venezolano que ocupe una posición de liderazgo», declaró Matta Wehbe.

Según explicó el parlamentario, los recursos identificados corresponden a activos legítimos de la República que permanecen retenidos debido a controversias políticas, sanciones internacionales y disputas relacionadas con la representación legal del Estado venezolano.

Entre las fuentes de financiamiento contempladas para el fondo figuran los Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados a Venezuela en el Fondo Monetario Internacional (FMI), valorados en aproximadamente USD 4.900 millones. De acuerdo con Matta, estos recursos representan uno de los activos con mayores posibilidades de movilización en el corto plazo.

La propuesta también considera un dividendo extraordinario de CITGO Petroleum estimado entre USD 1.000 millones y USD 1.400 millones. El legislador señaló que la filial de PDVSA habría cerrado 2025 con elevados niveles de liquidez, aunque la transferencia de esos recursos continúa limitada por restricciones regulatorias.

Otro de los componentes del fondo corresponde a las reservas de oro venezolanas retenidas en el Banco de Inglaterra, valoradas en aproximadamente USD 4.400 millones. Estas reservas equivalen a unas 31 toneladas de oro y su eventual recuperación requeriría acuerdos diplomáticos relacionados con la representación legal del país.

Asimismo, Matta mencionó reservas de oro custodiadas en Suiza valoradas en más de USD 5.000 millones. Según indicó, parte de estos activos permanece congelada debido a investigaciones judiciales en curso.

Llamado a un acuerdo nacional

El diputado enfatizó que la iniciativa debe estar respaldada por un amplio consenso político e institucional. En ese sentido, hizo un llamado al gobierno interino encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y a los distintos sectores de la oposición venezolana para avanzar en acuerdos que permitan recuperar los recursos identificados.

«Estos recursos pertenecen a todos los venezolanos, no a un gobierno ni a una facción. Por eso la creación del Fondo debe ser el resultado de un acuerdo nacional amplio que convoque a todos los sectores», afirmó.

De acuerdo con la propuesta, la recuperación de estos activos permitiría disponer de recursos significativos para atender necesidades urgentes derivadas del terremoto, incluyendo infraestructura, vivienda, salud y servicios públicos.

Gobernanza plural para garantizar credibilidad

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la creación de una junta directiva plural encargada de administrar el Fondo Soberano de Reconstrucción de Venezuela.

La estructura planteada contempla la participación de representantes de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, el sector empresarial organizado, universidades nacionales, organizaciones de la sociedad civil, plataformas de oposición y delegados del gobierno venezolano.

Según Matta, este esquema busca evitar el control unilateral de los recursos y fortalecer la confianza pública en el manejo del fondo. La propuesta establece que ninguna de las partes tendría mayoría absoluta dentro del organismo de administración.

El parlamentario señaló además que la iniciativa incorpora mecanismos de supervisión y control destinados a garantizar la transparencia en el uso de los recursos.

Auditoría internacional y acceso público a la información

Entre las medidas contempladas destacan la aprobación unánime de la junta directiva para desembolsos que superen determinados montos, auditorías externas realizadas por firmas internacionales de primer nivel, publicación trimestral de estados financieros auditados y sistemas digitales de consulta ciudadana sobre el origen y destino de los fondos.

La propuesta busca establecer un marco institucional que permita asegurar la rendición de cuentas y el seguimiento permanente de los recursos destinados a la reconstrucción nacional.

Al cierre de su intervención, Matta reiteró que la recuperación de estos activos constituye una prioridad frente a la emergencia que enfrenta el país.

«Tenemos más de USD 15.300 millones que son de Venezuela. No le debemos ese dinero a nadie: nos pertenece. La situación humanitaria que ha generado este terremoto convierte la recuperación de esos activos en una obligación moral que no admite demoras ni disputas mezquinas», concluyó el parlamentario.