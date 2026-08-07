Canon lanza la EOS R6 V en Chile para impulsar la creación audiovisual profesional y portátil

Canon Chile anunció el lanzamiento de su nueva cámara EOS R6 V de formato completo y el objetivo RF20-50mm F4 L IS USM PZ, una propuesta orientada a creadores de contenido que buscan mayor libertad creativa, calidad cinematográfica y herramientas avanzadas en un equipo compacto.
La presentación se realizó en el marco del Mes de la Fotografía, con una apuesta enfocada en responder a las nuevas necesidades del mercado audiovisual, donde los creadores independientes requieren soluciones profesionales que permitan producir contenido de alta calidad sin depender de equipos complejos.
EOS R6 V: una cámara diseñada para creadores en movimiento
La nueva Canon EOS R6 V se incorpora a la Serie EOS V, una línea enfocada especialmente en producción de video. El equipo combina prestaciones de nivel cinematográfico con un diseño pensado para usuarios que trabajan de manera independiente, ofreciendo una experiencia más sencilla para grabaciones dinámicas.
Con un peso de 688 gramos, la cámara destaca por ser uno de los modelos full frame más compactos de Canon con estabilización integrada en el cuerpo. Además, incorpora un agarre ergonómico, 12 botones personalizables y una interfaz conocida por los usuarios de la marca, facilitando un manejo rápido durante las sesiones de grabación.
Entre sus principales capacidades se encuentra la grabación de video RAW 7K hasta 60p, resolución 4K sobremuestreada hasta 60p y grabación en 2K hasta 180p. También permite capturar imágenes en cámara lenta con resolución 4K a velocidades de hasta 120p.
Uno de sus elementos destacados es el sistema de estabilización de imagen de cinco ejes integrado en el cuerpo (IBIS), que ofrece hasta 7,5 pasos de reducción de vibración. Esta tecnología permite obtener videos más fluidos y fotografías más definidas incluso cuando se graba sin trípode.
Tecnología avanzada para producción audiovisual
La EOS R6 V incorpora grabación en modo Open Gate, una función que ofrece mayor flexibilidad durante la edición al permitir adaptar un mismo material a formatos horizontales y verticales. Esta característica responde especialmente al crecimiento de contenidos destinados a diferentes plataformas digitales.
El sistema de enfoque automático Dual Pixel CMOS AF II integra detección inteligente de sujetos como personas, animales y vehículos, además de seguimiento ocular avanzado. La función Prioridad al registro de personas permite mantener el enfoque en hasta diez individuos, una herramienta especialmente útil para creadores que trabajan sin asistentes de cámara.
La cámara también incorpora controles orientados a facilitar la producción de contenido. Cuenta con una palanca de zoom para objetivos compatibles, pantalla de ángulo variable, botón frontal de grabación y una interfaz vertical para facilitar la creación de videos destinados a dispositivos móviles y redes sociales.
Para proyectos de mayor duración, el equipo incluye un sistema de refrigeración activa, grabación mediante doble tarjeta y audio de cuatro canales, permitiendo un mayor control sobre las fuentes de sonido y mejorando las posibilidades para podcasts, entrevistas, reseñas y transmisiones.
“En Canon, permanentemente estamos buscando la forma de innovar y este año marcamos un nuevo estándar en creación audiovisual con la EOS R6V, una cámara con capacidades cinematográficas de primer nivel y un diseño que promueve un flujo de trabajo más ágil y creativo. Sin duda, ponemos a disposición de los generadores de contenido una herramienta robusta con toda la potencia de la línea Cinema, pero en un formato portable y compacto”, señaló Pablo Rothmann, gerente de marketing de Canon Chile.
Rendimiento fotográfico y conectividad profesional
Aunque la EOS R6 V está enfocada en video, también incorpora funciones avanzadas para fotografía. El equipo permite capturar imágenes de 32,5 megapíxeles de forma silenciosa a velocidades de hasta 40 fps mediante obturador electrónico.
Además, incluye disparos en serie previos, una función que comienza a registrar imágenes antes de que el usuario presione completamente el disparador, ayudando a capturar momentos difíciles de anticipar.
El selector dedicado Foto/Video permite cambiar rápidamente entre ambos modos sin necesidad de navegar por menús. En conectividad, la cámara ofrece puerto USB-C para utilizarla como webcam en resolución 4K 60p, además de permitir carga y transferencia de archivos. También dispone de conexión HDMI Tipo A y una zapata multifunción para accesorios compatibles.
Nuevo objetivo RF20-50mm F4 L IS USM PZ amplía las posibilidades creativas
Junto con la EOS R6 V, Canon presentó el objetivo RF20-50mm F4 L IS USM PZ, diseñado para complementar las necesidades de los creadores audiovisuales.
El objetivo destaca por ser el primer modelo de la serie L de Canon con zoom motorizado integrado sin requerir accesorios adicionales. Su rango focal de 20 mm a 50 mm permite cubrir desde perspectivas ultra gran angulares hasta tomas con un campo de visión estándar.
Entre sus características se encuentra una apertura constante de f/4 en todo el rango de zoom, diseño óptico interno para mantener un equilibrio adecuado al utilizar estabilizadores tipo gimbal y una construcción compacta orientada a grabaciones prolongadas.
También permite controlar el zoom de manera remota mediante la aplicación Canon Camera Connect o a través de mandos inalámbricos compatibles de Canon.
Canon refuerza su apuesta por los creadores audiovisuales
Con la llegada de la EOS R6 V y el nuevo objetivo RF20-50mm F4 L IS USM PZ, Canon busca consolidar una oferta dirigida a profesionales, creadores digitales y productores independientes que requieren equipos versátiles para fotografía y video.
La compañía confirmó que la nueva cámara ya está disponible en Chile mediante los canales oficiales de Canon y distribuidores autorizados en el país.