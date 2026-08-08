POCO Carnival 2026 celebra ocho años de innovación con promociones especiales y nuevos smartphones

Santiago, Chile. POCO anunció el regreso de su celebración anual POCO Carnival 2026, una campaña que marca el octavo aniversario de la compañía bajo el lema «De 8 a ∞». La iniciativa se desarrollará del 7 al 23 de agosto y combinará ofertas especiales en smartphones, actividades para la comunidad tecnológica y promociones dirigidas a sus usuarios.

La celebración busca reconocer la trayectoria de POCO durante sus primeros ocho años en el mercado, al tiempo que plantea una nueva etapa enfocada en ampliar las posibilidades de innovación tecnológica. A través del Carnival 2026, la compañía ofrecerá a sus seguidores la oportunidad de acceder a dispositivos de alto rendimiento con condiciones comerciales especiales.

Durante el periodo de campaña, los consumidores podrán encontrar promociones en la plataforma oficial de comercio electrónico de POCO y en diferentes canales de venta digitales, incluyendo Shopee, Amazon, Lazada, AliExpress y Mercado Libre. Además, quienes realicen compras mediante la plataforma oficial podrán acceder a descuentos adicionales utilizando el código POCO8TH durante el proceso de pago.

Smartphones de alto rendimiento protagonizan las ofertas del POCO Carnival 2026

Como parte de la campaña de aniversario, POCO presentó una selección de sus principales modelos, con equipos dirigidos a usuarios que buscan potencia, capacidad de almacenamiento y características avanzadas.

El POCO F8 Ultra se posiciona como uno de los dispositivos más destacados de la promoción. El modelo incorpora los chipsets Snapdragon® 8 Elite Gen 5 y VisionBoost D8, diseñados para ofrecer mayor fluidez en videojuegos, multitarea y aplicaciones exigentes. Además, integra una arquitectura de audio de 2.1 canales con tecnología Sound by Bose y un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom 5x. Durante el Carnival, la versión de 16 GB + 512 GB estará disponible desde $819.990.

Por su parte, el POCO F8 Pro busca combinar características premium con una propuesta competitiva. El equipo cuenta con el chipset Snapdragon® 8 Elite, una pantalla HyperRGB AMOLED y un teleobjetivo de 50 MP. Su diseño incorpora una estructura de vidrio fresado de una sola pieza desarrollada por POCO. La versión de 12 GB + 256 GB tendrá un precio desde $559.990, mientras que la configuración de 12 GB + 512 GB estará disponible desde $639.990.

El POCO X8 Pro Max está orientado a usuarios que requieren máxima autonomía y potencia. El dispositivo incorpora una batería de silicio-carbono de 8.500 mAh (típica), tecnología HyperCharge de 100 W y el chipset Dimensity 9500s. Además, incluye optimización WildBoost para mejorar la experiencia durante sesiones prolongadas de uso. Su versión de 12 GB + 512 GB tendrá un precio desde $539.990.

El POCO X8 Pro completa la oferta con una combinación de rendimiento y diseño equilibrado. Equipado con el chipset Dimensity 8500-Ultra, una batería de 6.500 mAh (típica) y carga HyperCharge de 100 W, el modelo estará disponible desde $349.990 en su versión de 8 GB + 256 GB y desde $399.990 en la variante de 8 GB + 512 GB.

La campaña también incluye otros dispositivos de la familia POCO, como el POCO M8 Pro 5G, disponible desde $299.990 en configuraciones de 8 GB + 256 GB y 12 GB + 512 GB, además del POCO M8 5G, con un precio desde $229.990 en su versión de 8 GB + 512 GB.

Una celebración global para la comunidad tecnológica

Además de los descuentos comerciales, POCO impulsará actividades para sus seguidores mediante sus comunidades digitales. La compañía lanzó el reto «Complete Your ∞», una dinámica en la que los participantes deberán completar la ilustración del símbolo «∞» de POCO y compartir sus creaciones utilizando las etiquetas @POCOGlobal y #POCOCarnival.

La actividad busca fortalecer la relación entre la marca y su comunidad internacional, ofreciendo a los participantes la posibilidad de recibir regalos exclusivos durante la celebración.

A lo largo de ocho años, POCO Carnival se ha convertido en un punto de encuentro para aficionados de la tecnología interesados en dispositivos con alto rendimiento y características innovadoras. Con la edición 2026, la compañía reafirma su estrategia de continuar desarrollando productos orientados a usuarios que buscan nuevas experiencias digitales.

La celebración del aniversario continuará durante agosto en Chile y otros mercados, con promociones especiales y paquetes disponibles a través de los diferentes canales comerciales de la marca.