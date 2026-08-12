Gemini supera los 1.000 millones de usuarios mensuales y acelera la expansión de la inteligencia artificial de Google

Gemini alcanzó los 1.000 millones de usuarios activos mensuales, una cifra que lo convierte en el producto de más rápido crecimiento en la historia de Google, según información divulgada por la compañía. El avance refleja la rápida incorporación de herramientas de inteligencia artificial en actividades cotidianas, desde consultas por voz y educación hasta creación de contenidos y apoyo a pequeñas y medianas empresas.

El hito fue celebrado por Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, mientras la compañía continúa ampliando las capacidades de Gemini y sus distintas formas de interacción. Para dimensionar el alcance de la cifra, los 1.000 millones de usuarios equivaldrían a llenar el Estadio Azteca más de 11.400 veces.

Gemini Live impulsa el crecimiento de las interacciones por voz

Uno de los principales elementos de la expansión de Gemini es el uso de la voz. De acuerdo con las cifras proporcionadas por Google, el 63% de los usuarios interactúa mediante Gemini Live, mientras continúa aumentando el número de personas que utiliza exclusivamente esta modalidad.

Los datos también indican que los padres ocupados tienen un 43% más de probabilidades de recurrir a la voz para realizar tareas cotidianas. La tendencia muestra cómo los asistentes basados en inteligencia artificial están evolucionando hacia experiencias que requieren menos interacción tradicional mediante teclado.

Google prevé ampliar estas capacidades con la incorporación de más de 60 nuevos dialectos regionales, con el objetivo de adaptar las interacciones a una mayor diversidad de usuarios y formas de expresión.

La cámara y la pantalla amplían la experiencia en tiempo real

Gemini Live también está creciendo más allá de las conversaciones por voz. Según los datos divulgados, una de cada cinco interacciones utiliza funciones adicionales, como la cámara en vivo o la posibilidad de compartir la pantalla.

Estas herramientas permiten que los usuarios muestren directamente objetos, documentos, aplicaciones u otras situaciones para obtener asistencia en tiempo real. La funcionalidad registra una utilización destacada entre estudiantes, quienes pueden emplearla para resolver problemas o comprender determinados contenidos.

La combinación de voz e información visual forma parte de una evolución hacia asistentes digitales capaces de interpretar diferentes tipos de contenido dentro de una misma interacción.

Las consultas educativas incorporan archivos y mayor contexto

La educación representa otra de las áreas donde Gemini registra una utilización significativa. El 38% de las consultas educativas incluye archivos adjuntos, lo que permite aportar documentos y otros materiales para proporcionar mayor contexto a las preguntas.

Google también anticipó que durante las próximas semanas incorporará nuevas herramientas destinadas a estudiantes. La estrategia busca ampliar las funciones disponibles para actividades de aprendizaje, análisis y resolución de problemas.

El crecimiento de este tipo de consultas refleja una tendencia más amplia en el sector tecnológico, donde las plataformas de inteligencia artificial avanzan desde simples conversaciones de texto hacia sistemas capaces de trabajar con documentos, imágenes y otros formatos.

Gemini genera más de 150 millones de imágenes diariamente

La creación de contenidos se ha convertido igualmente en una parte relevante del uso de Gemini. Según las cifras de la compañía, la plataforma genera más de 150 millones de imágenes al día.

Esta capacidad también está siendo utilizada por pequeñas y medianas empresas para apoyar determinadas actividades de comunicación y promoción. Gemini permite integrar recursos de imagen, video y audio, ofreciendo a las PyMEs herramientas para desarrollar y gestionar contenidos desde un mismo entorno digital.

Para el sector empresarial latinoamericano, incluido el venezolano, la expansión de este tipo de soluciones representa una alternativa adicional para automatizar algunas tareas creativas y mejorar procesos digitales, aunque su adopción depende de factores como conectividad, capacitación y acceso tecnológico.

Google busca consolidar a Gemini como una plataforma de uso cotidiano

Superar los 1.000 millones de usuarios activos mensuales coloca a Gemini en una nueva etapa de expansión global y refuerza la estrategia de Google alrededor de la inteligencia artificial.

Las cifras muestran además un cambio en la manera en que las personas utilizan estos sistemas. La voz, las cámaras, las pantallas compartidas, los archivos adjuntos y la generación de contenido multimedia están ampliando un modelo que inicialmente estuvo centrado principalmente en instrucciones escritas.

Con nuevas funciones educativas, mayor cobertura de dialectos y una creciente integración de herramientas multimedia, Google busca convertir a Gemini en una plataforma cada vez más presente en actividades diarias relacionadas con aprendizaje, creación y resolución de tareas. El desafío será mantener ese ritmo de adopción mientras amplía sus capacidades para una base que ya supera los 1.000 millones de usuarios mensuales.