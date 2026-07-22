NordLabs presenta NordBot, un agente de inteligencia artificial para detectar contenido sospechoso

NordLabs, el laboratorio de innovación experimental de NordVPN, anunció el lanzamiento de NordBot, un nuevo agente impulsado por inteligencia artificial diseñado para ayudar a los usuarios a detectar contenido sospechoso en redes sociales y aplicaciones de mensajería. La herramienta busca ofrecer una verificación rápida de mensajes, URL e imágenes antes de que las personas hagan clic en un enlace, compartan información o respondan a comunicaciones potencialmente fraudulentas.

La presentación de NordBot llega en un momento en el que las estafas digitales continúan evolucionando y aprovechando las plataformas de comunicación más utilizadas para engañar a los usuarios. Los delincuentes informáticos recurren cada vez con mayor frecuencia a técnicas de ingeniería social, haciéndose pasar por empresas, servicios de atención al cliente, reclutadores, amigos o figuras públicas para generar confianza y convencer a las víctimas de realizar acciones que comprometan su seguridad.

Según NordLabs, la herramienta fue desarrollada para ofrecer una segunda opinión cuando un contenido genere dudas sobre su autenticidad. En lugar de depender únicamente del criterio del usuario, NordBot analiza el material enviado y proporciona una evaluación rápida sobre el posible nivel de riesgo.

“Hoy en día, las estafas te siguen a todas partes y se esconden en lugares en los que ya confías. Aparecen en tus mensajes, en tus grupos de chat y en los comentarios de una publicación por la que acabas de pasar”, explica Domininkas Virbickas, director de producto de NordVPN. “NordBot te ofrece una segunda opinión rápida justo en esos momentos, para que tengas una razón para hacer una pausa y verificar antes de actuar”.

Diseñado para analizar mensajes, enlaces e imágenes

NordBot puede revisar tres tipos de contenido: mensajes de texto, enlaces web e imágenes. La herramienta está orientada a situaciones cotidianas en las que resulta difícil determinar si un contenido es legítimo o forma parte de un intento de fraude.

Entre los escenarios previstos se encuentran notificaciones de entrega que solicitan pagos inesperados, sorteos con ofertas poco creíbles, enlaces enviados por cuentas desconocidas o imágenes cuya autenticidad pueda ser cuestionable debido al uso de inteligencia artificial.

El funcionamiento de la plataforma es sencillo. NordBot únicamente analiza el contenido que el propio usuario decide compartir. Una vez recibido el mensaje, la URL o la imagen, el sistema procesa la información y devuelve un resultado con una valoración sobre el posible riesgo detectado.

La herramienta clasifica el contenido en cuatro categorías. La primera, «Seguro», indica que no se identificaron amenazas evidentes. La categoría «Sospechoso» señala que existen elementos que justifican actuar con precaución. Si el sistema detecta indicios importantes de fraude o contenido engañoso, mostrará el resultado «Peligroso». Finalmente, la clasificación «Generado por IA» indica que el contenido parece haber sido creado o modificado significativamente mediante inteligencia artificial.

Compatible con múltiples plataformas

NordLabs informó que NordBot puede utilizarse en diversas plataformas de comunicación y redes sociales, entre ellas Instagram, Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp, X y, próximamente, Reddit. Dependiendo del servicio utilizado, los usuarios pueden enviar mensajes directamente al agente o mencionarlo en publicaciones y comentarios públicos para solicitar un análisis.

La compañía destacó que la herramienta fue concebida como un complemento a las medidas tradicionales de ciberseguridad y no como un sustituto de ellas. Al tratarse de un sistema basado en inteligencia artificial, existe la posibilidad de que ocasionalmente pase por alto contenido riesgoso o clasifique incorrectamente material legítimo.

Por esa razón, NordLabs recomienda mantener buenas prácticas de seguridad digital, como no compartir contraseñas, datos bancarios, códigos de verificación u otra información confidencial con personas desconocidas, incluso cuando el contenido haya sido analizado.

NordBot forma parte de NordLabs, el espacio dedicado a desarrollar y evaluar herramientas experimentales enfocadas en mejorar la seguridad digital. La empresa señaló que las opiniones y comentarios de los primeros usuarios contribuirán al perfeccionamiento del sistema y al fortalecimiento de su capacidad para identificar amenazas en distintas plataformas.

Con este lanzamiento, NordLabs amplía su apuesta por el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial para responder a un entorno digital donde las estafas y los intentos de fraude continúan aumentando, ofreciendo a los usuarios una herramienta adicional para tomar decisiones más informadas antes de interactuar con contenido potencialmente peligroso.