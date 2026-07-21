Xiaomi Robot Vacuum H50 llega a Chile con una estación inteligente que automatiza la limpieza del hogar

Santiago, Chile. Xiaomi fortaleció su presencia en el mercado chileno de dispositivos inteligentes con la presentación de la Xiaomi Robot Vacuum H50, un robot aspirador diseñado para automatizar gran parte de las tareas de limpieza del hogar. El nuevo equipo incorpora una estación base multifuncional que reduce significativamente la necesidad de mantenimiento diario al encargarse de procesos como el vaciado del depósito de polvo, el lavado y secado de las mopas y la autolimpieza del sistema.

Con este lanzamiento, la compañía continúa ampliando su ecosistema de productos para el hogar inteligente, apostando por soluciones que integran automatización, conectividad y eficiencia para responder a las necesidades de los consumidores que buscan simplificar las tareas domésticas mediante tecnología.

Uno de los principales atributos del nuevo robot aspirador es su estación inteligente, desarrollada para minimizar la intervención del usuario. El sistema realiza automáticamente la recolección del polvo acumulado durante la limpieza y ejecuta el lavado de las almohadillas de trapeado una vez finalizado el ciclo. Además, incorpora un mecanismo de autolimpieza que ayuda a conservar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.

La bolsa de almacenamiento de residuos de gran capacidad permite que el usuario pueda permanecer hasta 75 días sin necesidad de vaciar el depósito de polvo, una característica que reduce considerablemente las labores de mantenimiento y favorece un funcionamiento más autónomo.

Tecnología enfocada en una limpieza eficiente

La Xiaomi Robot Vacuum H50 incorpora una potencia de succión de 10.000 Pa, diseñada para retirar polvo fino, arena, pelos de mascotas y otros residuos comunes presentes en distintos tipos de pisos. Esta capacidad se complementa con un cepillo principal y un cepillo lateral con diseño dual anti-enredos, desarrollados para reducir la acumulación de cabello y mantener un rendimiento constante durante la limpieza.

En el área de trapeado, el equipo utiliza un sistema rotatorio de alta velocidad que reproduce el movimiento del lavado manual para mejorar la eliminación de suciedad sobre distintas superficies. Una vez concluida la limpieza, la estación base se encarga automáticamente del lavado de las almohadillas, mientras que la tabla de lavado autolimpiante contribuye a disminuir la acumulación de residuos y ayuda a prevenir la formación de malos olores.

El robot también incorpora funciones destinadas a adaptarse a diferentes ambientes del hogar. Gracias a un sistema inteligente de elevación de las almohadillas, puede detectar automáticamente la presencia de alfombras y elevar el mecanismo de trapeado para evitar que estas entren en contacto con el agua durante el recorrido.

La navegación está respaldada por tecnología láser LDS, capaz de generar un mapeo de 360 grados del hogar para planificar rutas de limpieza organizadas y eficientes. Este sistema permite optimizar los desplazamientos del robot y garantizar una cobertura más completa de cada espacio.

Desde la aplicación Xiaomi Home, los usuarios pueden controlar el funcionamiento del dispositivo de forma remota. La plataforma permite iniciar o detener las sesiones de limpieza, crear mapas personalizados de la vivienda, establecer zonas restringidas y programar rutinas específicas según las necesidades de cada ambiente.

El robot aspirador ofrece cuatro modos de funcionamiento: aspirado, trapeado, aspirado y trapeado simultáneo, así como aspirado previo al trapeado. Estas opciones permiten adaptar la limpieza al tipo de superficie y al nivel de suciedad presente en cada área del hogar.

Asimismo, los depósitos independientes de agua limpia y agua sucia cuentan con una capacidad de cuatro litros cada uno, lo que permite limpiar superficies de hasta 240 metros cuadrados en una sola sesión, convirtiendo al equipo en una alternativa para viviendas de mayor tamaño.

Con la llegada de la Xiaomi Robot Vacuum H50 al mercado chileno, la empresa continúa fortaleciendo su portafolio de soluciones para el hogar inteligente y amplía su oferta de dispositivos orientados a la automatización doméstica. La incorporación de funciones avanzadas de limpieza, navegación y mantenimiento automático refleja la estrategia de la compañía de impulsar productos que combinen tecnología, comodidad y eficiencia para facilitar las tareas cotidianas de los usuarios.