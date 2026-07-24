CHASING X detecta una severa socavación en un pilote durante una inspección submarina en el río Caroní

CIUDAD GUAYANA, Venezuela. Una inspección submarina realizada en el río Caroní permitió detectar un caso de socavación severa alrededor de uno de los pilotes de una estructura, mientras que otro pilote ubicado a corta distancia no presentó daños comparables. El hallazgo fue documentado mediante el uso del vehículo submarino operado remotamente CHASING X durante una operación ejecutada en mayo de 2026 por la empresa venezolana de ingeniería marina y servicios submarinos INMARVENCO C.A.

Según la información difundida por CHASING, el equipo desplegó el vehículo submarino en el sector conocido como Lado B del río Caroní para inspeccionar los pilotes y el lecho fluvial circundante. Aunque ambas estructuras estaban ubicadas en el mismo tramo del río, la evaluación reveló que sus condiciones bajo el agua eran significativamente diferentes.

Los resultados mostraron que el Pilote 0 presentaba una importante pérdida de sedimentos alrededor de su base, dejando expuesto el núcleo de la estructura. En contraste, el Pilote -1 no evidenció un nivel similar de socavación ni exposición de la cimentación dentro del área inspeccionada.

La diferencia entre ambos pilotes se convirtió en el principal hallazgo del proyecto, al demostrar que dos estructuras situadas en un mismo entorno hidráulico pueden enfrentar niveles de riesgo distintos. Esta información permite orientar de manera más precisa las evaluaciones de ingeniería y las futuras decisiones de mantenimiento.

La socavación de pilotes se produce cuando el flujo continuo del agua y los remolinos generados alrededor de las cimentaciones eliminan progresivamente los sedimentos que las rodean. Con el paso del tiempo, este proceso puede reducir el nivel del lecho del río y dejar expuestas partes de la estructura que originalmente permanecían enterradas. Debido a que este fenómeno ocurre bajo la superficie del agua, suele ser difícil detectarlo mediante observaciones realizadas desde el exterior.

Durante la inspección del Pilote 0, el equipo documentó una pérdida significativa del lecho fluvial y la exposición del núcleo estructural. Las imágenes obtenidas durante la operación incluyeron referencias como “Núcleo Expuesto” y “Lecho Caroní”, utilizadas para identificar con precisión las zonas afectadas.

En el caso del Pilote -1, la inspección no encontró evidencias comparables de socavación o exposición de la cimentación. Esta diferencia permitió establecer qué estructura requería una evaluación de ingeniería prioritaria, evitando asumir que todos los pilotes ubicados en un mismo sector del río presentan el mismo nivel de riesgo.

La operación también representó un desafío debido a las condiciones del río. Inicialmente, el trabajo había sido planificado para realizarse con corrientes cercanas a los 3,0 nudos. Sin embargo, una vez que el vehículo submarino ingresó al agua, los registros de telemetría indicaron velocidades máximas de hasta 4,5 nudos.

Las corrientes más intensas incrementaron la posibilidad de desplazamiento del vehículo, el movimiento del cable de operación y las variaciones en el ángulo de la cámara, además de generar turbulencias alrededor de los pilotes. A ello se sumó la presencia de sedimentos en suspensión, que redujeron la visibilidad e impidieron que las imágenes convencionales ofrecieran información suficiente sobre las estructuras inspeccionadas.

Frente a estas condiciones, INMARVENCO implementó una metodología de trabajo basada inicialmente en tecnología de sonar. El sistema Oculus 750d de imágenes acústicas multihaz permitió obtener representaciones detalladas de los pilotes, el lecho del río y los obstáculos cercanos. Una vez identificadas las zonas de interés, el CHASING X se aproximó para registrar imágenes en resolución 4K que confirmaran visualmente las anomalías detectadas.

Este procedimiento permitió localizar primero las áreas de interés mediante el sonar y posteriormente obtener evidencia visual de alta definición para respaldar el análisis técnico de las estructuras.

El CHASING X incorpora un sistema de propulsión vectorial de ocho impulsores denominado OctoDrive y la tecnología AnchorX para mantener la estabilidad frente a corrientes en distintas direcciones. Durante la inspección, estos sistemas trabajaron junto con funciones de posicionamiento asistido y control de estabilidad para mantener el vehículo operativo incluso bajo corrientes de hasta 4,5 nudos.

Mientras se desarrollaba la operación, el video en tiempo real, la telemetría y el estado del vehículo fueron transmitidos continuamente a la estación de control ubicada en la superficie. Los operadores ajustaron la trayectoria, la distancia de observación y el ángulo de la cámara mientras registraban imágenes de sonar, grabaciones en resolución 4K y material anotado para su posterior evaluación.

Los datos recopilados permitieron no solo confirmar la presencia de socavación, sino también determinar con precisión su ubicación, documentar los cambios ocurridos en el lecho del río y establecer diferencias entre dos estructuras vecinas. Esta información podrá utilizarse como referencia en futuras inspecciones para evaluar si la socavación avanza, permanece estable o presenta cambios después de posibles trabajos de reparación.

Asimismo, el uso de vehículos submarinos operados remotamente ofrece una alternativa para realizar evaluaciones iniciales en entornos con fuertes corrientes y baja visibilidad antes de considerar intervenciones mediante buzos especializados, contribuyendo a reducir la exposición del personal durante las primeras etapas de inspección.

La inspección realizada en el río Caroní demuestra que la cercanía entre estructuras no implica necesariamente que compartan el mismo nivel de riesgo. Los resultados obtenidos aportan información técnica que puede contribuir a la planificación de futuras evaluaciones de ingeniería y al mantenimiento de infraestructura ubicada en ambientes fluviales.