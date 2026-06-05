Grupo Parlamentario Libertad respalda reforma eléctrica y plantea descentralización para recuperar el sistema energético

El Grupo Parlamentario Libertad expresó su respaldo al Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, al considerar que la iniciativa representa una oportunidad para avanzar en la recuperación del sector energético venezolano y atender las fallas que afectan a empresas y ciudadanos en distintas regiones del país.

Durante la plenaria parlamentaria, el diputado Ezio Angelini afirmó que la propuesta legislativa debe orientarse hacia un modelo moderno y descentralizado que permita fortalecer la generación y distribución de energía. Según indicó, el bloque parlamentario apoyará el proyecto mientras impulsa ajustes que, a su juicio, contribuirían a mejorar la operatividad del sistema eléctrico nacional.

“La ley acaba de llegar a nuestras manos y sabemos la importancia estratégica que tiene para el país. Vamos a trabajar intensamente para convertirla en una norma moderna, descentralizada y exitosa. La vamos a respaldar y mejorar para que realmente sirva. Venezuela merece salir de la oscuridad y volver a ser una potencia energética”, declaró el diputado por el Grupo Parlamentario Libertad, Ezio Angelini.

El parlamentario señaló que el deterioro del servicio eléctrico ha tenido un impacto significativo en la actividad económica y en la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en regiones como el estado Zulia. En ese contexto, explicó que el país enfrenta actualmente un desbalance entre generación y consumo eléctrico, situación que, según dijo, ha contribuido a los cortes de energía registrados en el interior del país.

“En 1998, entre termoeléctricas e hidroeléctricas, Venezuela producía alrededor de 20.000 MW y consumía 12.000 MW. Hoy producimos solo 12.000 MW y consumimos 14.000 MW. Esa diferencia explica los constantes apagones que sufre el interior del país, donde más se padece la crisis”, afirmó.

Angelini también planteó la necesidad de revisar el esquema de administración centralizada del sistema eléctrico y sostuvo que antiguas empresas regionales operaban con mayores niveles de eficiencia antes de la reorganización del sector.

El dirigente político señaló que compañías como Enelven y Enelbar contaban anteriormente con autonomía operativa para atender necesidades técnicas y administrativas en sus respectivas regiones. “Ahora hasta para comprar un tornillo hay que pedir permiso a Corpoelec en Caracas”, criticó.

En relación con las inversiones realizadas en el sector durante las últimas décadas, el diputado insistió en la importancia de evaluar el uso de los recursos destinados al sistema eléctrico nacional y promover mecanismos de supervisión y auditoría. “¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no están funcionando las plantas? Esa es una pregunta que Venezuela merece responder”.

Propuestas para recuperar la capacidad energética

El Grupo Parlamentario Libertad condicionó su respaldo al proyecto de reforma a la incorporación de medidas que permitan descentralizar la gestión de la distribución eléctrica, fomentar la participación privada en proyectos de generación y establecer mecanismos de control sobre las inversiones ejecutadas en el sector.

De acuerdo con Angelini, la recuperación del sistema energético requiere devolver competencias operativas a estados y municipios, además de promover reglas claras para la inversión en infraestructura hidroeléctrica y termoeléctrica.

“Solo rompiendo la cadena de control excesivo del Estado sobre el sector podremos recuperar el sistema eléctrico”, indicó el diputado.

El parlamentario agregó que las interrupciones del servicio afectan directamente a pequeños comercios y empresas, que constituyen una parte importante de la actividad productiva nacional. Asimismo, destacó el impacto que los apagones tienen en la rutina diaria de las familias venezolanas.

Finalmente, Angelini expresó que “una persona trabaja todo el día, llega a casa y se va la luz: se le daña la comida, no duerme y al día siguiente debe levantarse sin haber descansado. Una pequeña empresa o comercio, que representa más del 90% de las unidades productivas del país, pasa la mitad del tiempo sin electricidad. ¿Cómo puede producir, pagar impuestos o sueldos? Esa no es la Venezuela que queremos”, sentenció.

“Todos deben tener una voz en esta reforma”

Amelia Belisario pide una reforma judicial participativa e inclusiva

Durante la misma sesión parlamentaria, la diputada Amelia Belisario planteó la necesidad de que la reforma del sistema judicial incorpore la participación de distintos sectores sociales y atienda las demandas de ciudadanos afectados por retrasos procesales y otras dificultades vinculadas al acceso a la justicia.

La parlamentaria sostuvo que el debate debe ampliarse más allá de los actores tradicionales del sistema judicial y abrir espacios para las víctimas y sus familiares dentro del proceso de discusión legislativa.

“No podemos coincidir con una consulta que solo debate entre los mismos de siempre”, señaló.

Belisario indicó que la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia debe incluir mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana y mejorar la transparencia institucional.

“Todos deben tener una voz en esta reforma”, enfatizó, al tiempo que exigió saldar la deuda de justicia con el país acabando con el retraso procesal y eliminando el abuso de poder.