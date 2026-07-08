Método Grönholm llegará al Teatro Xola con un elenco encabezado por Ana Serradilla y Erick Elías

Ciudad de México.— La obra teatral Método Grönholm, considerada una de las comedias contemporáneas más exitosas del panorama internacional, iniciará una nueva temporada en el Teatro Xola a partir del próximo 11 de julio con un elenco integrado por Ana Serradilla, Erick Elías, Álex de la Madrid, Diego Klein, Daniel Haddad y Tato Alexander.

La producción, dirigida por Rodrigo Nava y respaldada por Retro Casa Productora, busca acercar nuevamente al público una historia que combina humor, tensión y una mirada crítica sobre las dinámicas de poder presentes en el mundo corporativo. La puesta en escena retoma una de las obras más representadas de la dramaturgia contemporánea en español, cuya vigencia continúa atrayendo espectadores en distintos países.

Escrita por el dramaturgo catalán Jordi Galceran, Método Grönholm se desarrolla en la sala de juntas de una prestigiosa empresa multinacional. Allí, cuatro candidatos participan en la etapa final de selección para ocupar un codiciado cargo ejecutivo. Lo que comienza como una entrevista laboral aparentemente convencional se transforma rápidamente en un complejo proceso de evaluación donde los participantes deben enfrentarse entre sí para avanzar.

A medida que las pruebas psicológicas aumentan en dificultad, salen a la luz secretos, inseguridades y estrategias de supervivencia profesional que ponen a prueba la ética y las convicciones de cada aspirante. La obra explora hasta dónde puede llegar una persona cuando considera que tiene una oportunidad única para alcanzar el éxito profesional.

Uno de los elementos que ha convertido a Método Grönholm en un referente del teatro contemporáneo es su capacidad para abordar temas universales mediante el humor. Las situaciones presentadas reflejan experiencias reconocibles para quienes han participado en procesos de selección de personal, trabajado en oficinas o enfrentado entornos laborales altamente competitivos.

Las tensiones entre los personajes se desarrollan a través de diálogos ágiles, situaciones inesperadas y enfrentamientos que revelan las contradicciones del comportamiento humano dentro de las estructuras corporativas. Esta combinación de comedia y crítica social permite que el público se identifique con muchos de los escenarios representados en escena.

Desde su estreno original en 2003, la obra ha recorrido escenarios de numerosos países y se ha consolidado como un fenómeno teatral internacional. Su permanencia en cartelera a lo largo de más de dos décadas responde, en gran medida, a la actualidad de los temas que aborda y a la manera en que retrata las relaciones de poder dentro de las organizaciones.

La nueva producción cuenta con la dirección de Rodrigo Nava, profesional con más de 18 años de trayectoria en la industria audiovisual mexicana. A lo largo de su carrera ha desarrollado proyectos en publicidad, teatro y cine, participando en producciones como Enfermos de amor, Prueba perfecta, Finalandia y la película Enfermo amor. Su trabajo se ha caracterizado por una propuesta narrativa dinámica y cercana al público.

La llegada de Método Grönholm al Teatro Xola representa una nueva oportunidad para acercar a las audiencias una historia que combina entretenimiento y reflexión. La obra invita a analizar cuestiones relacionadas con la ambición, la ética profesional y las decisiones que las personas toman cuando enfrentan escenarios de alta presión y competencia.

Además de ofrecer una experiencia teatral cargada de humor y suspenso, la producción pone sobre la mesa temas que continúan siendo relevantes en el ámbito empresarial actual, donde la competitividad y la búsqueda de oportunidades profesionales siguen marcando la vida de millones de trabajadores.

Como parte de la promoción previa al estreno, los organizadores informaron que hasta el 5 de julio estará disponible una preventa especial con un descuento del 30 % en los boletos para todas las funciones programadas. La iniciativa busca impulsar la asistencia del público a una producción que ha demostrado su capacidad para conectar con espectadores de distintas generaciones.

Con un elenco de reconocidas figuras de la actuación y una historia que mantiene plena vigencia, Método Grönholm se prepara para iniciar una nueva temporada en Ciudad de México, reafirmando su posición como una de las comedias más influyentes y exitosas del teatro contemporáneo en español.