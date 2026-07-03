MARTIN WHITE Y MANUEL TURIZO IMPULSAN EL VERANO MUSICAL CON EL LANZAMIENTO DE “LA GUARACHA (OH OH OH)”

El cantante chileno Martin White y el artista colombiano Manuel Turizo presentan “La Guaracha (Oh Oh Oh)”, un nuevo sencillo que apuesta por la combinación de sonidos latinos contemporáneos y elementos de la música electrónica para posicionarse como una de las propuestas musicales de la temporada. El lanzamiento llega en un momento de alta conexión emocional para América Latina, donde el deporte, la cultura y el entretenimiento generan espacios compartidos de celebración entre millones de personas.

La nueva producción toma como punto de partida la esencia festiva de la guaracha y la adapta a una propuesta moderna marcada por ritmos urbanos, melodías contagiosas y una producción orientada tanto a las pistas de baile como a las plataformas de reproducción digital. Con este estreno, Martin White continúa fortaleciendo una trayectoria enfocada en la evolución de los sonidos latinos y en la construcción de una identidad artística con proyección internacional.

Reconocido por sus seguidores como el “Rey de la Guaracha”, el artista ha desarrollado una propuesta musical centrada en la fusión de géneros y en la incorporación de influencias contemporáneas. Para esta nueva producción, sumó la participación de Manuel Turizo, artista nominado al Grammy Latino y una de las voces más reconocidas de la música urbana en la región.

La colaboración busca ampliar el alcance de la guaracha hacia nuevas audiencias, integrando elementos modernos sin perder la energía característica del género. El resultado es una canción diseñada para acompañar celebraciones, encuentros y actividades propias de la temporada de verano, un período tradicionalmente asociado con el consumo de música de carácter festivo en distintos mercados latinoamericanos.

El lanzamiento ocurre además en un contexto de gran entusiasmo regional. Mientras millones de personas siguen el Mundial y respaldan a sus selecciones nacionales, “La Guaracha (Oh Oh Oh)” se presenta como una propuesta que busca resaltar la identidad compartida de América Latina a través de la música.

La canción celebra la energía, la identidad y la conexión que une a los pueblos latinoamericanos. En un momento en el que el deporte logra movilizar emociones colectivas a gran escala, la producción apuesta por la música como otro de los elementos capaces de generar encuentros y experiencias compartidas más allá de las fronteras.

Desde el punto de vista técnico, el sencillo fue desarrollado bajo la producción de Martin White y Santiago Berrio. Este último también estuvo al frente de los procesos de grabación, mezcla y masterización, aportando una visión integral al desarrollo sonoro de la obra.

La composición reunió a varios creadores vinculados al proyecto. Entre ellos figuran Martin White, Manuel Turizo, Santiago Berrio y Daniel Soto Ayala, conocido artísticamente como Nayhlo. Asimismo, Isaac Nacarette y Joseph René Attwood Cárdenas participaron en el desarrollo conceptual de la propuesta, contribuyendo a la construcción creativa del lanzamiento.

Como parte de la estrategia de promoción, el sencillo llega acompañado por un video musical grabado en Miami. La producción audiovisual busca reflejar el espíritu de la canción mediante una estética tropical y vibrante, apoyada en escenarios urbanos y elementos visuales asociados al verano.

La ciudad sirve como escenario principal de una narrativa que incorpora referencias al fútbol, paisajes urbanos iluminados por el sol y elementos representativos de la cultura latina. La propuesta visual complementa el mensaje de celebración y conexión regional que impulsa la canción.

La dirección del videoclip estuvo a cargo de Spamchito y los Hermanos Benavides, quienes desarrollaron una producción alineada con el carácter festivo del sencillo. El material audiovisual combina imágenes dinámicas y escenarios al aire libre para reforzar la energía que define la colaboración.

Con “La Guaracha (Oh Oh Oh)”, Martin White y Manuel Turizo suman una nueva apuesta dentro del mercado musical latino, respaldada por una producción que combina sonidos electrónicos y urbanos con raíces tradicionales. El lanzamiento busca consolidarse como una de las canciones destacadas de la temporada y fortalecer la presencia internacional de ambos artistas en una industria cada vez más enfocada en la proyección global de los ritmos latinoamericanos.