Desde Marinilla, un periodista colombiano investiga cómo Google construye la identidad digital en la era de la inteligencia artificial

La forma en que las personas construyen y gestionan su reputación profesional está cambiando a medida que la inteligencia artificial adquiere un papel más relevante en la organización de la información disponible en internet. Más allá de las hojas de vida, las publicaciones y los reconocimientos públicos, la identidad digital depende cada vez más de cómo los motores de búsqueda interpretan y relacionan los datos que encuentran en línea.

En este contexto, el periodista colombiano Henry Orozco desarrolla una investigación independiente enfocada en comprender cómo Google construye la identidad de las personas dentro de su ecosistema de conocimiento. El proyecto, que se desarrolla desde Marinilla, Antioquia, busca explicar el funcionamiento de tecnologías que han comenzado a influir en la forma en que profesionales, organizaciones y creadores de contenido son comprendidos por los sistemas automatizados.

La iniciativa se centra en el denominado SEO de entidades, una disciplina que ha ganado relevancia en los últimos años debido a la evolución de los motores de búsqueda. Mientras las estrategias tradicionales de SEO se enfocaban en palabras clave, enlaces y optimización técnica, este enfoque busca ayudar a los sistemas a comprender qué representa una persona, una organización, una ciudad, una empresa o una publicación, así como las relaciones existentes entre ellas.

El concepto está estrechamente relacionado con el Knowledge Graph, una estructura utilizada por Google para conectar información procedente de múltiples fuentes y generar respuestas más precisas para los usuarios. A través de esta red de conocimiento, el buscador intenta interpretar entidades y relaciones en lugar de limitarse a indexar páginas web.

La investigación surgió a partir de una pregunta que el periodista comenzó a formularse durante su trabajo profesional: por qué algunas personas aparecen claramente identificadas por los motores de búsqueda mientras otras, a pesar de contar con una trayectoria verificable y presencia pública constante, permanecen prácticamente invisibles para los sistemas automatizados.

Con el objetivo de encontrar respuestas, Orozco inició un proceso de estudio sobre datos estructurados, conocimiento abierto y organización de entidades digitales. Durante ese recorrido identificó una dificultad recurrente: gran parte de la documentación especializada disponible está dirigida a perfiles técnicos, lo que limita su comprensión para periodistas, investigadores y otros profesionales interesados en el tema.

A partir de esa experiencia, el proyecto amplió su alcance. Además de investigar el funcionamiento de estas tecnologías, el periodista comenzó a documentar sus hallazgos utilizando un lenguaje accesible y apoyándose en su propia experiencia como caso de estudio.

Uno de los componentes centrales de la investigación es el análisis de plataformas como Wikidata y Wikimedia Commons, proyectos colaborativos que permiten organizar información verificable y establecer conexiones entre personas, organizaciones, lugares, publicaciones y otros elementos que forman parte del conocimiento abierto en internet.

Aunque estas herramientas son ampliamente utilizadas por comunidades académicas y tecnológicas, siguen siendo poco conocidas entre numerosos profesionales que desarrollan una presencia pública, incluyendo periodistas, escritores, fotógrafos, artistas y creadores de contenido.

Según la investigación, comprender el funcionamiento de estas plataformas adquiere una importancia creciente en un entorno donde la inteligencia artificial consulta bases de conocimiento para responder preguntas relacionadas con personas reales, instituciones y organizaciones.

El trabajo también plantea que la construcción de una identidad digital sólida no depende de crear una imagen artificial, sino de documentar adecuadamente una identidad existente. Esto implica mantener coherencia entre diferentes fuentes, fortalecer referencias independientes y establecer relaciones claras entre las personas, sus proyectos y las organizaciones con las que han colaborado.

Desde esta perspectiva, el SEO de entidades deja de ser únicamente una herramienta de posicionamiento para convertirse en un ejercicio de documentación respaldado por información verificable.

La investigación establece además una comparación entre el trabajo periodístico y la manera en que los sistemas de inteligencia artificial procesan la información. Así como los periodistas verifican datos y contrastan fuentes antes de publicar una noticia, los motores de búsqueda requieren evidencia consistente para relacionar correctamente los elementos que conforman una identidad digital.

De acuerdo con el proyecto, la calidad de la información disponible influye directamente en la capacidad de los sistemas para interpretar a una persona dentro del ecosistema digital. Cuanto más consistentes y verificables sean las referencias, mayores serán las posibilidades de que los motores de búsqueda comprendan adecuadamente esa identidad.

Otro de los aspectos analizados es el cambio de enfoque que se está produciendo en el ámbito de la presencia digital. Durante años, gran parte de las estrategias en línea estuvieron orientadas a responder una pregunta: cómo aparecer primero en los resultados de búsqueda. Sin embargo, el estudio plantea una cuestión diferente: cómo lograr que los sistemas comprendan correctamente quién es una persona y cuál es su trayectoria.

En un escenario donde los asistentes de inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de búsqueda adquieren cada vez más protagonismo, la documentación pública comienza a desempeñar un papel fundamental para profesionales, autores, investigadores, empresas e instituciones.

La investigación continúa en desarrollo y sigue incorporando nuevos hallazgos a medida que evolucionan las plataformas tecnológicas. Desde Marinilla, Henry Orozco busca aportar una visión accesible sobre un fenómeno que está redefiniendo la relación entre identidad, información y tecnología, en un contexto donde comprender cómo funcionan los sistemas de conocimiento digital se perfila como una habilidad cada vez más relevante para quienes mantienen una presencia pública activa.