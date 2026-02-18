MetLife lanza campaña rumbo al Mundial 2026 para reforzar la cultura de protección financiera

Ciudad de México.– A medida que crece la expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026, MetLife México puso en marcha una nueva campaña publicitaria orientada a fortalecer su posicionamiento y promover la cultura de la previsión financiera entre los consumidores. La iniciativa, creada por la agencia independiente Bombay, forma parte de la plataforma de comunicación “La vida es perfecta… hasta que no” y utiliza el entusiasmo que genera la Selección Nacional para transmitir su mensaje central.

La campaña parte de una realidad cultural ampliamente extendida en México: cuando juega el equipo nacional, muchos aficionados se convierten simbólicamente en entrenadores, delanteros o figuras del partido. Inspirada en ese fenómeno, la comunicación busca mostrar cómo esa pasión puede llevar a situaciones inesperadas, reforzando la idea de que la preparación es clave tanto en el deporte como en la vida cotidiana.

El eje de la estrategia es un spot titulado El futbol de hacer crecer, que presenta diversas escenas donde aficionados intentan emular acciones propias de jugadores profesionales, enfrentándose a las limitaciones físicas de la vida real. El concepto creativo se resume en la premisa de que “el futbol es perfecto… hasta que no”, conectando el humor con un mensaje de fondo relacionado con la importancia de contar con respaldo financiero.

“En el futbol, cada partido puede cambiar en cuestión de segundos. En la vida ocurre algo muy similar: también enfrentamos momentos que no vemos venir. Así como un buen equipo se prepara para los retos más grandes, también debemos preparar nuestro futuro con decisiones que nos respalden cuando más lo necesitamos. Contar con un seguro es parte de esa preparación: es estar listos antes de que el silbatazo marque un giro inesperado”, señaló Adriana Ochoa, AVP de Marketing y Comunicación en MetLife México.

El anuncio presenta diferentes perfiles de aficionados, como una mujer que realiza una barrida en una cancha improvisada, un hombre que se lesiona al celebrar un gol en su casa, otro que sube a ajustar una antena para no perder la transmisión del partido y un oficinista que participa en un juego informal sin la preparación adecuada. Estas escenas reflejan situaciones cotidianas que buscan generar identificación con el público.

La campaña se inscribe dentro de la estrategia de patrocinio deportivo de la compañía, que busca aprovechar el alcance y la relevancia del fútbol para fortalecer su presencia en el mercado asegurador. A través de este tipo de acciones, la empresa busca posicionarse como un aliado que acompaña a los consumidores ante situaciones inesperadas.

«Yo estoy feliz. Porque tenemos un super cliente. Porque les trajimos un pensamiento que no era el más “safe” de comprar, y no solo lo abrazaron sino que toda la compañía lo hizo suyo. Hoy ese pensamiento se transformó en una plataforma de comunicación que ha mostrado poder cubrir todas las necesidades de la Marca, hasta el sponsorship de la Selección Nacional. No puedo esperar a ver la campaña en la calle», comenta Gonzalo Martínez, director general de Bombay.

El enfoque creativo se distancia de los formatos tradicionales que destacan únicamente a los atletas profesionales, y en su lugar pone el foco en la experiencia de los aficionados, especialmente durante eventos de gran impacto como el Mundial.

“Estamos muy emocionados por ver al aire esta campaña. Estamos seguros que será del gusto de la gente y que recibirá muy buenos comentarios. No es el típico spot en el que los jugadores se lucen haciendo malabares, se trata de lo que le pasa a la gente en un Mundial y eso lo hace más divertido y relevante. Estamos muy agradecidos con nuestros clientes por la confianza que nos han dado y también con Central Films por la pasión que le pusieron para que quedara increíble”, indicó Mike Ruiz, director creativo de Bombay.

El spot ya se encuentra disponible en televisión y medios digitales como parte de una estrategia integral de difusión. La campaña concluye con un mensaje dirigido a los aficionados, recordándoles que, antes de intentar acciones propias de jugadores profesionales, deben considerar la importancia de estar preparados, bajo el concepto: “Tu mejor jugada es asegurarte de verdad”.

Con esta iniciativa, MetLife busca reforzar su posicionamiento en el mercado y aprovechar el contexto previo al Mundial 2026 para impulsar la conciencia sobre la protección financiera, en un entorno donde los consumidores enfrentan cada vez más incertidumbre y valoran la planificación como una herramienta de estabilidad.