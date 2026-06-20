El Día del Padre impulsó más de 13.000 órdenes de comida en Costa Rica y elevó la demanda de plataformas de entrega

Costa Rica — El Día del Padre se consolidó como una de las fechas de mayor movimiento para las plataformas de entrega de comida en Costa Rica durante 2025, impulsando más de 13.000 órdenes completadas y registrando un crecimiento cercano al 10 % frente a un domingo promedio, según datos compartidos por DiDi Food.

La celebración familiar generó un aumento significativo en las solicitudes realizadas a través de la aplicación, reflejando una tendencia creciente entre los consumidores que optan por disfrutar reuniones y comidas especiales desde la comodidad de sus hogares.

De acuerdo con la información proporcionada por la plataforma, el Día del Padre de 2025 registró más de 13.000 órdenes completadas, una cifra que superó en casi un 10 % el volumen alcanzado durante el domingo anterior de ese mismo año. El comportamiento evidencia la relevancia de esta fecha para el sector gastronómico y para los servicios digitales de entrega de alimentos.

Entre las preferencias de los usuarios, la pizza se ubicó como la categoría más demandada de la jornada, acumulando más de 4.600 órdenes. Las hamburguesas ocuparon el segundo lugar con más de 2.600 pedidos, mientras que el pollo y las alitas registraron cerca de 2.000 órdenes.

En conjunto, estas tres categorías concentraron más del 67 % del total de las solicitudes realizadas durante la celebración, consolidándose como las opciones favoritas para compartir en familia durante el Día del Padre.

Los datos también muestran una amplia diversidad en las preferencias gastronómicas de los consumidores. Además de las categorías líderes, el ranking incluyó opciones de comida americana, asiática y costarricense, lo que refleja una oferta variada para distintos gustos y presupuestos.

El desempeño observado durante esta fecha especial confirma la importancia que tienen las celebraciones familiares para la industria de restaurantes y para las plataformas tecnológicas que conectan a establecimientos gastronómicos con consumidores en todo el país.

En este contexto, la aplicación anunció la disponibilidad de promociones y ahorros especiales en restaurantes participantes, con el propósito de incentivar el consumo y facilitar el acceso a una amplia oferta gastronómica.

Las promociones estarán sujetas a términos y condiciones dentro de la aplicación, además de la disponibilidad de productos y establecimientos participantes. La mayoría de estas iniciativas estarán concentradas en la Gran Área Metropolitana y podrán identificarse mediante etiquetas y secciones destacadas dentro de la plataforma.

La compañía también destacó el impacto que estas jornadas tienen para los negocios asociados. Según la información compartida, más del 70 % de los restaurantes presentes en la aplicación corresponden a pequeños y medianos emprendimientos gastronómicos, por lo que fechas como el Día del Padre representan oportunidades clave para aumentar su visibilidad y atraer nuevos clientes.

“Este tipo de fechas representan una oportunidad para acompañar a los usuarios comensales en momentos importantes, como compartir una comida en familia para celebrar a Papá. Al mismo tiempo, buscamos ser un aliado para que todos puedan sacar un mayor provecho a su presupuesto”, Douglas Quesada, Gerente Senior de Comunicaciones para DiDi.

La empresa señaló que los resultados obtenidos durante la celebración respaldan el crecimiento sostenido de la aplicación dentro de las costumbres de consumo de los costarricenses, especialmente durante fechas con un fuerte componente familiar y cultural.

Asimismo, indicó que las promociones y beneficios disponibles buscan apoyar la economía de los usuarios mediante opciones de ahorro, al tiempo que fortalecen la actividad comercial de restaurantes y comercios vinculados al sector gastronómico.

Además de la demanda de alimentos, la compañía prevé un incremento en las solicitudes de transporte relacionadas con las visitas familiares durante la celebración. Por ello, recomendó a los usuarios planificar con anticipación sus solicitudes de viaje para acceder a condiciones más favorables y optimizar los tiempos de traslado.

Con más de 13.000 órdenes registradas y un crecimiento cercano al 10 % frente a un día promedio, el Día del Padre de 2025 volvió a demostrar el papel cada vez más relevante de las plataformas de entrega de comida dentro de las celebraciones familiares y la actividad económica vinculada al sector gastronómico en Costa Rica.