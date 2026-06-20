Gaby Arellano destaca desafíos de seguridad y cooperación jurídica en las relaciones entre Colombia y Venezuela durante foro en Bogotá

BOGOTÁ — En el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia de 2026, la Fundación Hanns Seidel, en alianza con la Fundación Juntos Se Puede y Proyecto Ciudad, desarrolló un programa de formación dirigido a jóvenes observadores internacionales que forman parte de la Misión de Observación Electoral (MOE), con el objetivo de fortalecer sus capacidades como veedores democráticos y promover una mayor participación ciudadana en los procesos electorales.

La iniciativa incluyó talleres, foros, conversatorios y paneles enfocados en temas relacionados con la democracia, la gobernabilidad y la cooperación regional. Los participantes, provenientes de distintas organizaciones, recibieron herramientas de capacitación orientadas a mejorar su desempeño como observadores electorales y futuros líderes comprometidos con la transparencia institucional.

Uno de los espacios más destacados de la agenda fue el panel celebrado el 18 de junio bajo el título “Pasado, presente y futuro de las relaciones entre Colombia y Venezuela”, en el que participaron la dirigente política venezolana Gaby Arellano y dos especialistas colombianos en asuntos vinculados a la paz territorial y la economía de frontera.

Durante el encuentro, los ponentes analizaron la evolución de los vínculos entre ambos países y abordaron los principales desafíos que enfrentan Colombia y Venezuela en una etapa marcada por cambios políticos y nuevas expectativas de cooperación regional.

Arellano centró su intervención en los retos asociados a la seguridad fronteriza, la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y la construcción de marcos jurídicos que permitan acompañar los procesos de transformación política que atraviesan ambas naciones.

La dirigente venezolana destacó que el fortalecimiento de las relaciones bilaterales requiere avanzar en mecanismos que garanticen la estabilidad institucional y permitan generar condiciones de confianza entre los dos países.

“Es imprescindible que Colombia y Venezuela avancen hacia una relación bilateral basada en el respeto mutuo, la seguridad compartida y el restablecimiento de instituciones democráticas fuertes. Los temas de frontera no son solo económicos o de paz: son la base para reconstruir la confianza entre dos pueblos hermanos que han sufrido las consecuencias de la crisis venezolana”, señaló Arellano en el panel.

El conversatorio también permitió examinar diversos aspectos relacionados con la realidad de la frontera colombo-venezolana, considerada una de las zonas más relevantes para el intercambio económico, la movilidad humana y la cooperación regional. Entre los temas discutidos figuraron los impactos de la migración, el control de grupos irregulares y las perspectivas para impulsar una mayor cooperación económica una vez superadas las tensiones políticas que han caracterizado la relación bilateral en los últimos años.

Los expertos colombianos complementaron el debate con datos sobre el comercio binacional y los desafíos que enfrentan las regiones fronterizas en materia de paz territorial. Asimismo, analizaron las posibles implicaciones que el resultado de las elecciones presidenciales colombianas podría tener sobre la dinámica política y económica de la región.

Los participantes coincidieron en que la evolución de las relaciones entre Colombia y Venezuela tendrá un papel importante en la estabilidad de la frontera compartida y en la creación de oportunidades para fortalecer el intercambio comercial y la integración regional.

La actividad formó parte de los esfuerzos impulsados por las organizaciones convocantes para promover la formación de una nueva generación de líderes democráticos y observadores electorales capacitados para contribuir a la transparencia de los procesos electorales tanto en Colombia como en otros países de América Latina.

A través de este tipo de iniciativas, los organizadores buscan fomentar espacios de diálogo y análisis que permitan a los jóvenes comprender los desafíos políticos, económicos y sociales que enfrenta la región, al tiempo que fortalecen su compromiso con los valores democráticos y la participación ciudadana.

El encuentro concluyó con un llamado a mantener abiertos los canales de cooperación y debate entre actores de ambos países, destacando la importancia de construir soluciones conjuntas para enfrentar los desafíos compartidos en materia de seguridad, desarrollo económico e institucionalidad democrática.