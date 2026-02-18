¡Qué gran hazaña! Jonny Becerra competirá en el WOW FC 2026

El atleta venezolano de artes marciales mixtas (MMA), Jonny Becerra, consolida su proyección internacional tras firmar un contrato de exclusividad con el WOW FC 2026 (The Way of Warriors FC / El Camino de los Guerreros), la principal promotora de MMA en España. El acuerdo marca un hito en su carrera profesional y lo posiciona como el primer venezolano no residente en Europa en ser contratado por esta organización.

Becerra arribó el martes 17 de febrero a Madrid para cumplir con los compromisos previos a su combate, programado para el próximo 21 de febrero en el Bilbao Arena, escenario que albergará uno de los eventos más relevantes del calendario europeo de MMA. Su enfrentamiento ante el peleador zambiano Ken Sekeletu ya figura en la cartelera oficial del WOW FC 2026.

Fundado en 2019, el WOW FC se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para el desarrollo de las artes marciales mixtas en Europa, con eventos de alto nivel de producción transmitidos a través de UFC FIGHT PASS y MOVISTAR +. La organización ha construido un modelo de negocio basado en la internacionalización de talentos y en alianzas estratégicas con figuras de alto perfil en el ámbito deportivo.

Entre sus socios estratégicos destacan el campeón de la UFC, Ilia Topuria, y el futbolista Cristiano Ronaldo, quienes aportan visibilidad global y respaldo comercial a la promotora. Actualmente, el evento reúne a más de 20 atletas provenientes de distintas partes del mundo, fortaleciendo su posicionamiento como vitrina internacional para competidores emergentes y consolidados.

Para el peleador venezolano, la firma del contrato el pasado 10 de febrero representa un paso clave en su expansión profesional fuera de América Latina. A través de sus redes sociales, Becerra compartió el momento de la rúbrica y expresó su compromiso con esta nueva etapa deportiva.

“Hoy es un gran día para mí y los míos; hoy abrimos una nueva etapa en mi carrera de la mano de una gran compañía (@wowfc) y no fallaremos… Seguiré llevando la bandera de mi país hasta donde me sea posible, al igual que el escudo de mis academias @intenfitbox & @elitejiujitsuvzla donde hay mucha gente querida a quienes agradecer pero ya llegará el momento, por ahora el enfoque está en la jaula”.

La declaración refleja no solo el carácter competitivo del atleta, sino también su intención de posicionar el talento venezolano en escenarios internacionales. Becerra competirá en la categoría de 68 kilogramos, una división que exige velocidad, resistencia y precisión técnica, atributos que han definido su desempeño en el circuito regional.

Desde la perspectiva de negocios deportivos, la incorporación de Becerra al WOW FC se alinea con la estrategia de expansión de la promotora, que busca integrar talentos latinoamericanos a su cartelera europea. Para el atleta, este acuerdo implica acceso a una plataforma con alcance global, exposición en servicios de streaming especializados y la posibilidad de ampliar su base de patrocinadores.

El combate ante Ken Sekeletu será determinante para medir su adaptación al circuito europeo y su capacidad de competir frente a atletas de otras regiones. Más allá del resultado, el hecho de integrar la cartelera oficial del WOW FC 2026 representa un avance significativo en términos de posicionamiento profesional.

Con esta participación, Jonny Becerra inicia el 2026 con una agenda internacional que podría abrir nuevas oportunidades en el mercado europeo de las artes marciales mixtas. Su presencia en Bilbao no solo constituye un reto deportivo, sino también una vitrina estratégica para el talento venezolano en una industria que continúa creciendo en audiencia e inversión.

La expectativa ahora se centra en su desempeño en el octágono el próximo 21 de febrero, fecha que marcará el inicio formal de esta nueva etapa en su carrera y que podría consolidarlo como uno de los representantes venezolanos con mayor proyección en el circuito internacional de MMA.