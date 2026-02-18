MegaTank de Canon: la tecnología que redefine la impresión en casa este regreso a clases

El inicio de un nuevo año académico está impulsando nuevamente la demanda de soluciones de impresión doméstica, en un contexto donde los hogares se convierten en espacios multifuncionales para el estudio y el trabajo. En este escenario, la multinacional japonesa Canon anunció la expansión de su línea PIXMA MegaTank en Chile, destacando el lanzamiento de la nueva impresora multifuncional inalámbrica PIXMA G3190, diseñada para ofrecer alto rendimiento y bajo costo por página.

“Con su sistema de tintas de alto rendimiento, las impresoras PIXMA de Canon son las herramientas más eficientes para enfrentar el año escolar con ahorro, creatividad y calidad profesional. A la variada oferta de la marca se suma la nueva PIXMA G3190, multifuncional inalámbrica ideal para hogares que buscan alto rendimiento y bajo costo por página.”

La compañía busca posicionar esta nueva incorporación como una alternativa competitiva en el mercado de impresión doméstica, especialmente en un momento donde el gasto en útiles y tecnología educativa aumenta en América Latina.

El hogar como centro educativo impulsa la demanda

Según la empresa, el regreso a clases genera un aumento significativo en las necesidades de impresión en los hogares, desde tareas escolares hasta proyectos académicos más complejos.

"Santiago, .- Con el inicio del nuevo año académico ad portas, el hogar vuelve a transformarse en una sala de clases: Tareas, trabajos, guías, proyectos y hasta recuerdos impresos vuelven a ser parte del día a día, y contar con una impresora confiable ya no es un lujo, sino una verdadera aliada. Pensando en esas necesidades de la vida real, Canon -líder mundial en tecnología de imagen y documentos- ofrece en Chile sus impresoras PIXMA MegaTank, una solución pensada para imprimir más, gastar menos y simplificar el día a día de familias, estudiantes y profesionales."

La línea incluye modelos como la PIXMA G3180, G4180 y la nueva G3190, los cuales están orientados a diferentes perfiles de usuarios, desde estudiantes hasta profesionales que trabajan desde casa.

Sistema MegaTank: reducción de costos y mayor autonomía

Uno de los principales factores diferenciadores de esta gama es el sistema de tanques de tinta recargables MegaTank, que elimina la dependencia de cartuchos tradicionales y permite una mayor capacidad de impresión.

De acuerdo con Canon, con un solo set de botellas de tinta es posible imprimir hasta 6.000 páginas en blanco y negro y 7.700 páginas a color, lo que reduce la frecuencia de recargas y el costo operativo.

"Uno de los principales atributos de las impresoras PIXMA G es su sistema MegaTank de tanques de tinta recargables, una tecnología que permite imprimir grandes volúmenes sin estar pendiente de los cartuchos. Con un solo set de botellas, es posible alcanzar hasta 6.000 páginas en negro y 7.700 en color, lo que se traduce en menos recargas, menos interrupciones y un ahorro significativo durante todo el año académico."

Este enfoque responde a una tendencia creciente en el mercado latinoamericano, donde los consumidores priorizan equipos con menores costos a largo plazo.

Conectividad y digitalización como factores clave

La nueva PIXMA G3190 incorpora conectividad Wi-Fi y USB, permitiendo a los usuarios imprimir desde múltiples dispositivos, incluidos teléfonos inteligentes, sin necesidad de conexiones complejas.

Además, el equipo integra una pantalla LCD a color de 6,9 centímetros, que facilita la navegación y el control de funciones. Por su parte, el modelo G4180 incluye alimentador automático de documentos y función de fax, características orientadas a usuarios con mayores necesidades de digitalización.

La aplicación Canon Print también forma parte de la estrategia digital de la compañía.

La herramienta permite imprimir, copiar y escanear desde dispositivos móviles, así como crear materiales personalizados, ampliando el uso del equipo más allá de documentos tradicionales.

Impresión creativa y expansión del ecosistema

Canon también busca fortalecer el componente creativo de sus dispositivos mediante su plataforma Creative Park, que ofrece plantillas descargables para imprimir calendarios, tarjetas y otros materiales.

Esta funcionalidad apunta a ampliar el uso de las impresoras en el entorno familiar, incluyendo actividades recreativas y personales.

Estrategia de portafolio y presencia en el mercado

La empresa mantiene una oferta amplia en el segmento MegaTank, que incluye modelos como G1130, G2170, G3110, G4110, G4170, G5010, G6010 y G7010.

Esta diversificación permite a Canon atender distintos segmentos del mercado, desde usuarios domésticos básicos hasta pequeñas oficinas.

Enfoque en educación y sostenibilidad

La multinacional considera que la eficiencia y el ahorro seguirán siendo factores decisivos en la elección de dispositivos de impresión en la región.

“Con su línea PIXMA MegaTank, Canon reafirma su compromiso con la educación, la creatividad y la vida cotidiana de las familias, ofreciendo soluciones de impresión confiables, económicas y sostenibles, ideales para acompañar todo el año escolar sin estrés.”

La compañía continúa apostando por el crecimiento en América Latina, una región donde el acceso a tecnología doméstica eficiente se ha convertido en un componente clave del ecosistema educativo y laboral híbrido.