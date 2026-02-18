Cómo los pins olímpicos narran la apertura global y refuerzan la estrategia de marca rumbo a Milano Cortina 2026

Santiago, Chile. — Lo que comenzó como una herramienta práctica de identificación en los primeros Juegos Olímpicos modernos se ha convertido, más de un siglo después, en un poderoso símbolo de conexión cultural y, cada vez más, en un activo de valor estratégico para marcas globales que buscan posicionarse en torno al movimiento olímpico.

El intercambio de pins olímpicos se remonta a Juegos Olímpicos de Atenas 1896, donde se utilizaban insignias de madera para identificar a oficiales y atletas. Sin embargo, fue en Juegos Olímpicos de París 1924 cuando estos distintivos evolucionaron hacia objetos de intercambio informal, marcando el inicio de una tradición que hoy trasciende el deporte y se proyecta como fenómeno cultural y comercial.

Con el paso de las décadas, los pins dejaron de ser simples identificadores para transformarse en piezas de colección altamente valoradas. Portados en cordones y chaquetas, exhibidos en colecciones privadas e intercambiados en Villas Olímpicas y espacios para aficionados, estos pequeños objetos representan historias personales y momentos únicos vinculados a los Juegos.

“Hoy en día, los pins olímpicos son mucho más que recuerdos. Portados en cordones y chaquetas, exhibidos en colecciones de todo el mundo e intercambiados en las Villas Olímpicas y zonas para aficionados, sirven como símbolos tangibles de conexión mucho después de que concluyen los Juegos. Cada pin lleva consigo una historia: de dónde vino, quién lo intercambió y el momento que representa.”

Este valor simbólico ha permitido que los pins se posicionen como instrumentos de diplomacia cultural informal, facilitando el intercambio entre atletas, voluntarios y espectadores de distintos países.

Un instrumento de conexión alineado con los valores olímpicos

A diferencia de las medallas, cuyo propósito es reconocer el desempeño deportivo, los pins cumplen una función distinta dentro del ecosistema olímpico.

“A diferencia de las medallas, que reconocen el logro atlético, los pins olímpicos están diseñados para ser compartidos. Su valor no reside en la competencia, sino en la conexión.”

Este elemento de interacción directa cobra especial relevancia en el contexto actual, donde las experiencias físicas y el contacto personal se han vuelto más valiosos frente a la creciente digitalización.

“El intercambio de pins refleja los valores fundamentales del movimiento olímpico al invitar a la participación de atletas, aficionados, voluntarios y visitantes por igual, fomentando el intercambio cultural a través de diseños inspirados en las ciudades anfitrionas, los deportes y las identidades nacionales, y alentando la unión a través de la interacción cara a cara en un mundo cada vez más digital.”

▲ Los pins olímpicos simbolizan la conexión que perdura más allá de los Juegos.

Desde la perspectiva empresarial, este fenómeno también ha abierto oportunidades para que patrocinadores globales fortalezcan su visibilidad y conexión emocional con audiencias internacionales.

“A través de cada intercambio, los pins se convierten en recordatorios de que los Juegos Olímpicos se tratan tanto de conocerse unos a otros como del deporte mismo.”

Samsung apuesta por el valor simbólico de los pins rumbo a Milano Cortina 2026

En este contexto, empresas como Samsung han integrado esta tradición dentro de su estrategia de posicionamiento global vinculada al olimpismo.

De cara a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, la compañía anunció una nueva colección de pins desarrollada en colaboración con la ilustradora italiana Olimpia Zagnoli.

“El espíritu de compartir pins refleja el papel de Samsung en la conexión de las personas a través del movimiento olímpico. En Milano Cortina 2026, Samsung continúa su larga tradición de creación de pins olímpicos con una nueva colección desarrollada en colaboración con la aclamada ilustradora Olimpia Zagnoli.”

La colección busca capturar elementos culturales de las ciudades anfitrionas, combinando arte contemporáneo con el simbolismo olímpico.

“Inspirados por la energía de los Juegos Olímpicos de Invierno y el carácter cultural de Milán y Cortina, los diseños aportan colores audaces, movimiento y calidez a un entorno invernal, invitando a las personas a conectarse a través del arte y la experiencia compartida. Creados no solo para ser usados sino para ser intercambiados, cada pin actúa como un iniciador de conversación, abriendo la puerta a nuevos encuentros, recuerdos y amistades a lo largo de los Juegos.”

▲ Samsung celebra el espíritu olímpico con una colección de pins de autor diseñada por Olimpia Zagnoli.

Para Samsung, esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer su asociación histórica con los Juegos Olímpicos, utilizando elementos culturales para reforzar su posicionamiento como marca global centrada en la conectividad.

Más de un siglo después, una tradición que mantiene su relevancia

A pesar de los cambios tecnológicos y la transformación del ecosistema mediático global, la tradición del intercambio de pins continúa vigente, conservando su significado original.

“Más de un siglo después de que se crearan las primeras insignias olímpicas, el intercambio de pins sigue siendo una de las tradiciones más humanas de los Juegos Olímpicos. En un mundo moldeado por la tecnología y los cambios globales, el simple acto de intercambiar un pin continúa expresando algo atemporal: apertura, generosidad y la alegría de la conexión.”

En un entorno donde las marcas buscan experiencias auténticas para conectar con los consumidores, estos pequeños objetos mantienen un valor que trasciende lo material.

“La tradición vive en Milano Cortina 2026: un pin, un intercambio y un momento compartido a la vez.”

De cara a Milano Cortina 2026, el intercambio de pins no solo continuará como tradición olímpica, sino también como una herramienta estratégica donde convergen cultura, identidad y posicionamiento empresarial en el escenario global.