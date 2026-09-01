SOFA DGTL amplía su cartelera digital de septiembre con La muerte de Robin Hood y producciones mexicanas

SOFA DGTL ampliará durante septiembre su catálogo de entretenimiento digital con una programación de más de 20 películas disponibles para renta y compra, encabezada por La muerte de Robin Hood, una nueva interpretación del legendario personaje protagonizada por Hugh Jackman. La oferta incorpora además producciones mexicanas, documentales, dramas internacionales, comedias y títulos de animación.

La programación busca fortalecer las alternativas de entretenimiento bajo demanda, permitiendo a los espectadores acceder a diferentes estrenos desde televisores, dispositivos móviles y otras pantallas compatibles. Los títulos serán incorporados de manera escalonada durante cuatro jornadas de septiembre.

La muerte de Robin Hood encabeza los estrenos

Uno de los principales lanzamientos será La muerte de Robin Hood, previsto para el 24 de septiembre. La producción presenta una interpretación más oscura y violenta del conocido personaje asociado tradicionalmente con la historia del hombre que robaba a los ricos para ayudar a los pobres.

Hugh Jackman encabeza el reparto de la película, dirigida por Michael Sarnoski, cineasta reconocido por trabajos como Pig y Un lugar tranquilo: Día 1. La propuesta busca distanciarse de las representaciones tradicionales del personaje para explorar una dimensión más compleja de su identidad y de la construcción de su leyenda.

El título llegará durante la última jornada de estrenos del mes junto con Match Mortal, Detective Conan: El pentagrama de millones de dólares, Verdad y traición, Ensayos y errores y Trenk, The Little Knight.

El cine mexicano gana espacio en la programación

La cartelera también concede un lugar destacado a producciones mexicanas. Entre ellas figura Azul oscuro, azul celeste, documental dirigido por Carlos Carrera y Carlos Bátiz que examina controversias relacionadas con Cruz Azul y su cooperativa durante el periodo vinculado con la gestión de Guillermo Álvarez Cuevas.

La producción aborda acontecimientos y decisiones que generaron cuestionamientos alrededor de la cooperativa y del reconocido club del fútbol mexicano. Su incorporación a las plataformas digitales está prevista para el 17 de septiembre.

Otro de los títulos destacados es Café Chairel, dirigida por Fernando Barreda Luna y rodada en Tampico, Tamaulipas. La comedia sigue a un hombre que decide emprender una cafetería pese a no tener conocimientos sobre café, utilizando esa experiencia como punto de partida para desarrollar una historia sobre solidaridad, esperanza y relaciones humanas.

Mauricio Isaac protagoniza la película y está nominado al Ariel en la categoría de Mejor Actor por su interpretación. Tessa Ía también participa en una historia centrada en el encuentro entre dos desconocidos y en la influencia que la amabilidad puede tener sobre sus respectivas vidas. Su estreno digital está programado para el 10 de septiembre.

La vida es y Lo que queda de ti amplían la diversidad

El 3 de septiembre llegará La vida es, dirigida por Lorena Villarreal y presentada previamente en el Festival de Mar del Plata. La historia sigue a Greta, una mujer próxima a cumplir 40 años que atraviesa una crisis personal mientras reconsidera diferentes aspectos de su vida.

Natalia Plascencia interpreta al personaje principal, acompañada por Naian González Norvind. La película construye un relato femenino en torno a personajes que enfrentan distintos conflictos personales y etapas de transformación.

Para el 17 de septiembre está previsto además el lanzamiento de Lo que queda de ti, un drama familiar palestino nominado a Mejor Película Extranjera en los Independent Spirit Awards. Con Mark Ruffalo y Javier Bardem como productores ejecutivos, la película desarrolla su historia alrededor de un adolescente palestino que se enfrenta a militares durante una protesta y reconstruye, a partir de ese episodio, el pasado de su familia y el desplazamiento sufrido por su abuelo.

Más de 20 películas integran el calendario de septiembre

La programación comenzará el 3 de septiembre con La vida es, El club, Primavera, La profecía: Lector omnisciente, Conexión peligrosa y Corriente de amor.

El 10 de septiembre se sumarán Café Chairel, Dollhouse: La muñeca de la casa, Alguien está dentro de la casa, Shifting Baselines: Horizontes perdidos y 8. Para el 17 de septiembre están previstos Azul oscuro, azul celeste, Lo que queda de ti, Sueños (sexo: amor), Nada es como antes y Chica robada.

La programación concluirá el 24 de septiembre con seis títulos encabezados por La muerte de Robin Hood. Las películas estarán disponibles, de acuerdo con la oferta correspondiente, en Amazon Prime Video, Apple TV, Claro Video, IZZI, Total Play, YouTube y Google Play mediante modalidades de renta y compra digital.

Con esta cartelera, SOFA DGTL apuesta por una oferta diversificada que combina producciones internacionales y mexicanas, al tiempo que amplía las opciones para consumidores que buscan acceder a nuevos contenidos cinematográficos mediante plataformas digitales.