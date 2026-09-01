“Caracas en Ritmo” reprograma su concierto para el 31 de octubre en la Concha Acústica de Bello Monte

El concierto “Caracas en Ritmo” fue reprogramado para el sábado 31 de octubre en la Concha Acústica de Bello Monte, en Caracas, después de que los organizadores decidieran aplazar la presentación prevista inicialmente para el 25 de julio. El espectáculo reunirá a La Mosca Tsé-Tsé, Alkilados y James Lakay, junto con una nueva estructura de precios y medidas especiales para quienes ya habían adquirido entradas.

La organización explicó que la decisión de posponer el evento estuvo relacionada con los eventos sísmicos registrados en el país el pasado 24 de junio y con la necesidad de priorizar las condiciones de seguridad para el público, los artistas y el personal involucrado en la producción.

“Ante los lamentables eventos sísmicos ocurridos el pasado 24 de junio en el país, y priorizando en todo momento la seguridad, integridad y bienestar de los asistentes, artistas y equipo de producción, tomamos la decisión de posponer el evento programado para el 25 de julio en Caracas.”

La Mosca Tsé-Tsé, Alkilados y James Lakay encabezarán el concierto

La nueva programación mantiene como escenario la Concha Acústica de Bello Monte, espacio de Caracas utilizado para conciertos y otras actividades culturales.

El cartel estará integrado por La Mosca Tsé-Tsé, de Argentina; Alkilados, de Colombia; y el artista venezolano James Lakay, conformando una propuesta que reúne talentos de tres países de la región.

“Nos complace anunciar que el concierto ha sido reprogramado para el sábado 31 de octubre y tendrá lugar en la Concha Acústica de Bello Monte, un espacio icónico que brindará la mejor experiencia para disfrutar del talento de La Mosca Tsé-Tsé (Argentina), Alkilados (Colombia) y James Lakay (Venezuela).”

La reprogramación permitirá retomar el espectáculo después del aplazamiento y conservar la participación de los artistas anunciados para el encuentro musical en la capital venezolana.

Nuevos precios para las entradas de “Caracas en Ritmo”

Como parte de los ajustes asociados con la nueva fecha, los organizadores anunciaron modificaciones en los precios de las entradas con el objetivo de facilitar el acceso del público.

Las localidades tendrán un precio de $50 para la zona VIP y $30 para la zona General, de acuerdo con la información suministrada por la producción.

El cambio representa uno de los principales componentes comerciales de la reprogramación, mientras los responsables del evento preparan una nueva etapa de venta de boletos para la presentación de octubre.

Compradores anteriores recibirán entradas adicionales

Las personas que habían adquirido entradas para la fecha originalmente prevista también recibirán una compensación especial.

Según el anuncio, a cada comprador previo se le otorgarán dos tickets adicionales sin costo, una medida planteada por los organizadores como agradecimiento por la paciencia, el respaldo y la fidelidad del público después del cambio de fecha.

La iniciativa busca mantener la participación de quienes ya habían realizado una compra y ofrecer un beneficio adicional ante las modificaciones efectuadas en la programación.

Parte de la recaudación será destinada a una iniciativa solidaria

El concierto también incorporará un componente benéfico. Los organizadores informaron que un porcentaje de la recaudación total obtenida mediante la boletería será donado a una institución benéfica destinada a apoyar a familias venezolanas damnificadas por los recientes acontecimientos.

El comunicado no especificó el porcentaje de los ingresos que será destinado a esta iniciativa ni identificó a la institución que recibirá los recursos.

La medida añade un componente solidario al espectáculo y forma parte de las acciones anunciadas por la organización tras la decisión de establecer una nueva fecha.

Venta de nuevos boletos será anunciada por canales oficiales

Los organizadores señalaron que mantendrán informado al público sobre el proceso de venta de nuevas entradas mediante sus canales oficiales.

“Agradecemos profundamente la comprensión del público, así como la disposición de los artistas y patrocinadores para hacer posible este reencuentro. Mantendremos informados a todos a través de nuestros canales oficiales sobre la venta de nuevos boletos.”

Con la presentación fijada para el 31 de octubre, “Caracas en Ritmo” se prepara para reunir en la Concha Acústica de Bello Monte a La Mosca Tsé-Tsé, Alkilados y James Lakay, en una jornada que combinará música, nuevas condiciones de acceso y una iniciativa de carácter solidario.