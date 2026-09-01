25º Festival de Cine Alemán conecta cinco décadas de punk y disidencia entre Alemania y México

El 25º Festival de Cine Alemán llevará a la pantalla cinco décadas de contracultura y transformación social con “Cine y punk: diálogos de la disidencia”, una retrospectiva que reúne producciones de Alemania y México para analizar la influencia del punk más allá de la música y su papel como espacio de identidad, resistencia y creación cultural.

La propuesta forma parte de “Alle gegen Alles. Punk@50”, iniciativa internacional del Goethe-Institut dedicada a conmemorar los 50 años del movimiento. La programación combinará funciones presenciales con una selección disponible mediante Goethe on Demand, ampliando el alcance de una edición que busca conectar diferentes generaciones y cinematografías.

Alemania recorre las raíces y transformaciones del punk

La selección alemana aborda las subculturas juveniles de las dos Alemanias, el Berlín de los años ochenta, la experimentación sonora y las expresiones que ampliaron los límites tradicionales del movimiento.

Entre los títulos seleccionados figura “Decoder”, de Muscha, estrenada en 1984, una producción que utiliza el sonido, la información y el sabotaje cultural como elementos de resistencia. También se proyectará “Nuestra juventud (Unsere Kinder)”, de Roland Steiner, documental de 1989 que retrata diferentes subculturas juveniles en Alemania Oriental en un momento de profundos cambios políticos y sociales.

“Susurros y GRITOS (Flüstern & SCHREIEN)”, de Dieter Schumann, completa parte de esa mirada histórica mediante un acercamiento a músicos y jóvenes de Alemania Oriental poco antes del final de la RDA.

La programación incorpora además “Queercore: How to Punk a Revolution”, de Yony Leyser, que analiza el desarrollo de una comunidad creativa surgida al margen de las corrientes dominantes. También estarán “Todo es uno. Excepto el 0. (Alles ist Eins. Ausser der 0.)”, de Klaus Maeck y Tanja Schwerdorf, y “Todo saldrá bien (Alles wird gut)”, de Bernd Sahling.

La pregunta que articula conceptualmente la retrospectiva resume la vigencia que los organizadores buscan atribuir al movimiento cinco décadas después: “¿QUÉ SIGNIFICA DESOBEDECER?”

México aporta una mirada desde las periferias urbanas

La representación mexicana fue curada en colaboración con la Filmoteca de la UNAM y reúne diferentes generaciones de cineastas que han utilizado las subculturas y los espacios urbanos como territorios narrativos.

Una figura central es Sarah Minter, pionera del cine y video experimental mexicano. Su película “Nadie es inocente”, de 1987, sigue a Los Mierdas Punk en Ciudad Nezahualcóyotl y observa cómo un grupo de jóvenes construye identidad y comunidad alrededor de la música durante un periodo marcado por dificultades económicas.

Minter regresó a ese universo con “Nadie es inocente. 20 años después”, estrenada en 2010. La selección incluye igualmente “Alma punk”, de 1992, centrada en el desplazamiento y la búsqueda de identidad de una joven.

La programación mexicana se amplía con “Somos Mari Pepa”, de Samuel Kishi Leopo; “Club Internacional Aguerridos (C.I.A.)”, de José Leandro Córdova; “Violentas mariposas”, de Adolfo Dávila; y “Sex Panchitos”, de Gustavo Gamou. En conjunto, las producciones exploran temas vinculados con juventud, música, identidad, violencia urbana, amistad y supervivencia.

Goethe on Demand amplía la programación

Parte de la retrospectiva llegará también al entorno digital mediante Goethe on Demand, con cuatro producciones dedicadas a diferentes momentos de la historia del punk alemán.

La selección comprende “B-Movie. Lujuria y sonido en Berlín Occidental 1979-1989”, de Jörg A. Hoppe, Klaus Maeck y Heiko Lange; “Dorfpunks”, de Lars Jessen; “Play it Loud! (Verschwende deine Jugend)”, de Benjamin Quabeck; y “¡Simplemente hazlo! She-Punks de 1977 hasta hoy (Einfach machen! She-Punks von 1977 bis heute)”, de Reto Caduff.

Estas películas recorren desde la escena cultural del Berlín Occidental hasta la llegada del punk a zonas rurales y la participación de mujeres que encontraron en el movimiento una vía para cuestionar estructuras sociales y roles tradicionales.

La propuesta digital mantiene uno de los planteamientos centrales de la retrospectiva: “el punk nunca fue solamente una forma de hacer música; fue también una manera de imaginar que se podía vivir, crear y relacionarse con el mundo de otra forma.”

Una colaboración cinematográfica entre Alemania y México

La retrospectiva se construyó mediante la colaboración entre instituciones de ambos países. La Filmoteca de la UNAM participó en la selección mexicana, mientras que la programación alemana cuenta con el apoyo del German Film Office de Nueva York.

El Festival de Cine Alemán es presentado por Goethe-Institut Mexiko con apoyo del Patronato de la Industria Alemana para la Cultura (PIAC), Merck Group de México y Evonik de México, además de la colaboración de German Films y Filmbüro LATAM.

Tras 25 ediciones, el encuentro mantiene su objetivo de acercar el cine alemán al público mexicano y generar espacios de intercambio cultural. La programación oficial, las producciones en competencia, invitados, sedes y actividades adicionales serán anunciados próximamente.

A medio siglo del surgimiento del punk, la retrospectiva plantea que su legado continúa presente en nuevas formas de creación, comunidad y expresión cultural, estableciendo un puente cinematográfico entre Alemania y México alrededor de una historia compartida de inconformidad y búsqueda de nuevas voces.