Pachanga Antirracista prepara su quinta edición con una agenda de arte, cultura y reflexión en México

La quinta edición del festival Pachanga Antirracista prepara una nueva programación multidisciplinaria en México, con una propuesta que reunirá expresiones artísticas, actividades culturales y espacios de reflexión orientados a visibilizar la diversidad y abordar la discriminación racial. Los detalles de la cartelera serán presentados durante una conferencia de prensa prevista para el martes 8 de septiembre en el Salón Los Ángeles, en Ciudad de México.

La iniciativa se desarrolla en alianza con la UNESCO, la Secretaría de Cultura y Racismo MX, de acuerdo con la información suministrada por los organizadores. El encuentro busca fortalecer la representación de comunidades afromexicanas, pueblos originarios y personas que reivindican su identidad como parte de la «diversidad prieta».

La conferencia está convocada para las 2:00 de la tarde y comenzará a las 2:30 de la tarde. El encuentro tendrá lugar en el Salón Los Ángeles, ubicado en Lerdo 206, Guerrero, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Una programación que combina distintas disciplinas culturales

Pachanga Antirracista plantea una programación que va más allá de las presentaciones artísticas tradicionales. Su quinta edición contempla música, teatro, danza, literatura, poesía, cine, artes visuales, conversatorios y talleres, configurando una agenda que vincula entretenimiento, creación artística y discusión social.

En el apartado de artes escénicas, el festival prevé presentaciones destinadas a mostrar la riqueza de la herencia cultural de las comunidades afromexicanas y los pueblos originarios. La música, el teatro y la danza tendrán presencia dentro de esta programación.

Los conversatorios y talleres estarán enfocados en asuntos relacionados con discriminación racial, identidad y autorrepresentación. Estos espacios buscarán generar diálogo entre artistas, activistas, agentes culturales y asistentes sobre las diferentes experiencias vinculadas con estos temas.

También están previstas exposiciones y muestras audiovisuales desarrolladas en colaboración con artistas visuales y cineastas. La propuesta contempla obras y proyecciones centradas en distintas manifestaciones de la diversidad cultural y artística.

Literatura, poesía y actividades para público infantil

La literatura tendrá igualmente un espacio dentro del festival mediante presentaciones de libros y encuentros de poesía. La programación contempla expresiones en lenguas originarias y narrativas relacionadas con la resignificación de identidades raciales y culturales.

El programa incorporará además actividades dirigidas específicamente a niñas y niños. Según la propuesta del encuentro, estas iniciativas estarán orientadas a fomentar desde edades tempranas la empatía y el respeto por la diversidad racial y cultural.

Con esta combinación de disciplinas, la organización busca que el festival funcione tanto como plataforma cultural como espacio para la participación y representación de las comunidades involucradas.

Artistas, cineastas y representantes culturales participarán en el encuentro

La presentación de la quinta edición contará con representantes institucionales, artistas, activistas y agentes culturales. Entre los invitados anunciados se encuentra Ana Francis López Bayghen, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, junto con la directora del festival, Talía Loria, y el director de Racismo MX, José Aguilar.

También está anunciada la participación de la dramaturga y actriz Conchi León.

La lista de invitados incluye además a María Cristina (La Perla del Caribe), cantante y actriz con más de 50 años de trayectoria, y a Cuauhtli Jiménez, actor mexicano de cine, teatro y televisión, activista y nominado al Ariel.

A ellos se suma Mercedes Hernández, actriz ganadora del Ariel, así como Xareni, identificada por los organizadores como Muxe.

La representación audiovisual estará acompañada por Yaremi Chan, cineasta Maya, y Medhin Tewold, cineasta afromexicana. También figura entre los participantes anunciados Andrés Tachikinib, poeta Tsotsil, además de otros representantes de la cultura afromexicana y originaria.

Pachanga Antirracista busca ampliar la representación cultural

La quinta edición de Pachanga Antirracista apunta a consolidar un espacio en el que distintas disciplinas permitan abordar cuestiones de identidad, representación y diversidad desde perspectivas culturales y artísticas.

La conferencia de prensa servirá para presentar los detalles de la nueva cartelera y ampliar la información sobre las actividades previstas. Con la participación de instituciones, creadores y representantes de diferentes comunidades, el festival busca mantener el arte y la cultura como herramientas para promover el diálogo y confrontar la discriminación racial en México.