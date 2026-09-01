Scarlatto presenta “4KM”, una apuesta independiente que aborda el amor a distancia

El proyecto musical venezolano Scarlatto amplía su propuesta artística con el lanzamiento de “4KM”, un sencillo acompañado de una producción audiovisual que aborda la vulnerabilidad emocional y las dificultades asociadas a las relaciones a distancia. La canción combina elementos de Velvet House, Deep House, R&B y Pop Urbano contemporáneo, dentro de una producción que busca reforzar la presencia del proyecto en la escena independiente venezolana.

La nueva pieza parte de una experiencia personal y utiliza la separación física como eje de su narrativa. Además de la composición musical, el lanzamiento reúne a productores, diseñadores y profesionales audiovisuales venezolanos en una propuesta que integra música e identidad visual.

“4KM” combina música electrónica, R&B y Pop Urbano

La formación de Scarlatto está encabezada por Isabella Ferrante, quien asume la interpretación vocal y la escritura de las letras, junto a José Gregorio, responsable de teclados y sintetizadores. Ambos participan en la composición musical del sencillo.

La producción y grabación estuvieron a cargo de TFBK, mientras que Flow Boyking Herrera realizó la mezcla. La masterización fue desarrollada conjuntamente por TFBK y José Gregorio (Prodbydangerkid).

La canción apuesta por una combinación de sonidos electrónicos y elementos melódicos, con una estructura orientada a transmitir la sensación de distancia e incertidumbre que inspira el concepto del proyecto.

«‘4KM’ nace de una experiencia personal de relación a distancia —cuatro mil kilómetros marcados por muchas promesas— y busca conectar con la vulnerabilidad de cualquiera que haya tenido que separarse de un ser querido, una realidad que toca muy de cerca a nuestro país. En lo musical, tenía muy clara la intención de fusionar la sensibilidad del Pop y el R&B con la atmósfera del Deep House. El trabajo en el estudio con Prodbydangerkid fue clave para dar forma a esa idea, incorporando guiños y samples inspirados en ‘Passionfruit’ de Drake para darle esa textura envolvente«, comentó Scarlatto.

La referencia a la separación adquiere un significado particular dentro del contexto venezolano, donde la migración ha generado nuevas dinámicas familiares y personales marcadas por la distancia. El sencillo utiliza esa experiencia como punto de partida para desarrollar una narrativa de carácter íntimo.

Una producción visual vinculada con el concepto de distancia

El lanzamiento de “4KM” también incluye una propuesta visual desarrollada para mantener una conexión directa con el contenido emocional de la canción.

El diseñador e ilustrador Keanu Hernández (DOSU) estuvo encargado del empaque gráfico y de la portada. La fotografía y la dirección del video oficial quedaron en manos de Deivi Rojas (“El De La Peli”).

El equipo creativo también contó con Hailyn Piña en estilismo y maquillaje, mientras que Vicmary Salas y Alejandra Álvarez participaron como modelos en la producción.

La propuesta incorpora diferentes recursos simbólicos para representar la incertidumbre que puede acompañar una relación marcada por la separación física.

«Lo visual refleja directamente mi historia mediante simbolismos como la Ecuación de Schrödinger —que describe cómo cambia un sistema con el tiempo— para representar la incertidumbre de la distancia, además de sumar a ‘Cosa 1’, el gato del director Deivi Rojas, como un elemento clave en el arte y el video”, enfatizó Scarlatto.

Scarlatto abre una nueva etapa como proyecto independiente

Con “4KM”, Scarlatto busca consolidar una etapa artística centrada en experiencias personales y en una producción que combina diferentes vertientes de la música contemporánea. El lanzamiento refleja además el modelo de trabajo colaborativo presente en la escena musical independiente, con profesionales especializados en producción sonora, diseño y contenido audiovisual.

La propuesta busca convertir experiencias personales en material creativo y, al mismo tiempo, desarrollar una identidad reconocible dentro de un mercado musical cada vez más vinculado con las plataformas digitales y los formatos audiovisuales.

En relación con el significado que tiene el sencillo dentro de su trayectoria, Scarlatto señaló:

“Para mí, ‘4KM’ representa cerrar un capítulo del pasado e iniciar una etapa de madurez donde quiero demostrar todo lo que soy capaz de transmitir como artista independiente a través de mis vivencias”, concluyó Scarlatto.

Con este estreno, el proyecto venezolano continúa desarrollando su catálogo independiente mediante una propuesta que combina producción electrónica, narrativa personal y recursos visuales, utilizando la distancia y la vulnerabilidad como elementos centrales de su nueva etapa creativa.