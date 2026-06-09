Ciudad de México.– El futbol continúa consolidándose como uno de los principales motores de convivencia familiar en América Latina, especialmente durante torneos internacionales que convierten las salas de los hogares en centros de reunión y celebración. En este contexto, las mascotas domésticas, particularmente los perros, comienzan a ocupar un papel cada vez más visible dentro de las dinámicas familiares relacionadas con los encuentros deportivos.

La tendencia de integrar animales de compañía en actividades recreativas del hogar ha impulsado a empresas del sector de cuidado animal a promover hábitos orientados al bienestar físico y emocional de las mascotas durante eventos de alta estimulación, como partidos de futbol con reuniones familiares y visitas constantes.

De acuerdo con especialistas en comportamiento animal citados por la Línea Del Perro Consentido, el entorno donde se desarrollan estas celebraciones puede influir significativamente en la conducta de los perros. La recomendación principal apunta a establecer rutinas de preparación previa que permitan al animal asociar los estímulos de ruido, movimiento y presencia de invitados con experiencias positivas y controladas.

Según estudios de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la adaptación positiva de los perros ante ambientes de euforia depende principalmente de la previsión y del manejo adecuado de estímulos relacionados con la convivencia social.

Actividad física antes del partido reduce el estrés

Entre las recomendaciones difundidas por especialistas destaca la importancia de realizar actividad física antes del inicio de los encuentros deportivos. Paseos prolongados o sesiones de juego activo ayudan a liberar energía acumulada y facilitan que el perro permanezca tranquilo durante la transmisión del partido.

La práctica también favorece la socialización del animal con los invitados y reduce conductas relacionadas con ansiedad o hiperactividad dentro de espacios cerrados.

El documento destaca que un perro con un nivel adecuado de desgaste físico tiene mayores posibilidades de adaptarse a ambientes concurridos y mantenerse relajado durante varias horas de convivencia.

El baño como parte de la rutina de relajación

Otro de los aspectos promovidos por la campaña de la Línea Del Perro Consentido es incorporar el baño doméstico como parte de la preparación previa al encuentro deportivo.

Bajo el concepto “Jugamos en Casa, báñalo en casa”, la marca sostiene que el baño con agua templada puede convertirse en una herramienta de relajación y estimulación positiva para el animal.

La iniciativa también busca impulsar productos de higiene multifuncionales que simplifiquen la rutina de cuidado antes de reuniones familiares. Entre ellos figura el jabón 3 en 1 Del Perro Consentido, diseñado para integrar limpieza, hidratación y cuidado del pelaje en un solo procedimiento.

La empresa considera que reducir el tiempo de baño y facilitar el proceso permite evitar agotamiento o incomodidad en la mascota antes de permanecer en áreas comunes de la vivienda durante varias horas.

Alimentación y entretenimiento durante la convivencia

Especialistas también recomiendan prestar atención a la alimentación de las mascotas durante las celebraciones deportivas. Las botanas tradicionales consumidas por los asistentes pueden representar riesgos digestivos para los perros debido al contenido de grasas, sal o condimentos.

Como alternativa, se aconseja ofrecer premios aptos para mascotas, incluyendo galletas especiales o juguetes interactivos rellenos con alimento congelado. Además de contribuir con el entretenimiento del animal, estos productos ayudan a disminuir episodios de estrés asociados al ruido o la tensión propia del partido.

La tendencia de incorporar snacks especializados para perros ha registrado crecimiento dentro del mercado latinoamericano de productos para mascotas, impulsado por consumidores que buscan integrar a los animales domésticos en actividades familiares cotidianas.

Respetar los espacios de descanso

Las recomendaciones también incluyen observar el lenguaje corporal del perro durante las reuniones. Expertos señalan que permitir al animal retirarse temporalmente a una zona tranquila del hogar es fundamental para evitar sobreestimulación.

Si el perro busca espacios más frescos o decide descansar lejos de la actividad principal, la sugerencia es respetar esos momentos de descompresión y no forzar la interacción constante con invitados o miembros de la familia.

Para la Línea Del Perro Consentido –marca perteneciente a Grupo Grisi, orgulloso patrocinador oficial de la Selección Nacional de México–, el objetivo es fomentar hábitos que permitan compartir la pasión deportiva sin afectar el bienestar animal.

La empresa sostiene que la convivencia responsable entre familias y mascotas durante eventos deportivos fortalece los vínculos dentro del hogar y promueve prácticas de cuidado más conscientes.

En un contexto donde las mascotas adquieren mayor protagonismo dentro del consumo familiar y del mercado de productos especializados, la industria del cuidado animal continúa apostando por campañas que conecten emocionalmente con los consumidores a través de experiencias cotidianas vinculadas al entretenimiento y la convivencia doméstica.