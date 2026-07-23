UNT propone relanzar la plataforma unitaria y plantea una agenda para la reinstitucionalización democrática

Caracas (Especial). Un Nuevo Tiempo (UNT) acordó durante su pleno político nacional, celebrado este 22 de julio en Caracas, proponer el relanzamiento de la plataforma política que reunió a diversos sectores de la oposición venezolana y que, según la organización, obtuvo la victoria frente al oficialismo el 28 de julio de 2024. La reunión contó con la participación de representantes de las estructuras del partido provenientes de todos los estados del país.

Durante la jornada, la organización presidida por el exgobernador Manuel Rosales Guerrero aprobó una serie de planteamientos dirigidos a fortalecer la coordinación entre los distintos actores políticos democráticos y avanzar en una agenda orientada a la reinstitucionalización del país.

El encuentro concluyó con la aprobación de un documento central que será divulgado en las próximas horas y que recoge las principales decisiones adoptadas por la dirigencia nacional.

UNT apuesta por una plataforma política amplia

Como parte de las conclusiones del pleno, el partido reafirmó la necesidad de impulsar acuerdos entre las diferentes organizaciones políticas y sectores de la sociedad para enfrentar los desafíos nacionales.

En ese sentido, la organización sostuvo que “la reconstrucción nacional exige un gran acuerdo político y social sustentado en la pluralidad, el respeto recíproco y la defensa del interés superior de la República”.

Asimismo, el documento debatido durante la reunión señala que “en ese esfuerzo tienen espacio y responsabilidad, las figuras políticas que lideraron el proceso, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Vente Venezuela, Un Nuevo Tiempo, Encuentro Ciudadano, Convergencia, Copei, La Causa R, Proyecto Venezuela, Movimiento por Venezuela, Unión y Cambio y todas las organizaciones democráticas dispuestas a construir una estrategia nacional compartida”.

La propuesta busca consolidar una estrategia política unitaria de cara a los próximos desafíos institucionales y fortalecer los espacios de coordinación entre las distintas organizaciones democráticas.

Propuestas para la reinstitucionalización

Otro de los puntos centrales abordados durante el pleno fue la necesidad de avanzar en reformas institucionales. La dirigencia de UNT consideró prioritario fortalecer las instituciones públicas como parte de un eventual proceso de reinstitucionalización democrática.

En ese contexto, la organización afirmó que es “de absoluta relevancia la escogencia de un Consejo Nacional Electoral que garantice pulcritud, transparencia, cronograma y participación sin exclusiones”.

Igualmente, agregó que “es imprescindible la escogencia de un poder judicial apegado a la Carta Magna” y planteó como “esencial” el tránsito hacia una verdadera libertad de prensa”.

Estas propuestas forman parte del conjunto de planteamientos aprobados durante la sesión nacional del partido, orientados a fortalecer el funcionamiento institucional y promover mayores garantías en los procesos públicos.

Respaldo a iniciativas de coordinación institucional

Durante el encuentro también se hizo referencia a la conformación de mecanismos de coordinación para impulsar acciones relacionadas con la institucionalidad venezolana.

Al respecto, el documento señala que “En ese contexto, el Pleno Político Nacional valora la designación de la diputada Dinorah Figuera y la conformación de una comisión mixta integrada por representantes de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 y de la Asamblea Nacional electa en 2025, en coordinación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con el propósito de impulsar las acciones necesarias para avanzar en la reinstitucionalización democrática del país”, según se indicó durante el evento.

Asimismo, el pleno expresó su reconocimiento al respaldo internacional recibido por la causa democrática venezolana.

En ese sentido, manifestó que “El Pleno Político reconoce el trabajo desarrollado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y por el equipo que lo acompaña, cuyo esfuerzo ha contribuido a mantener la causa democrática venezolana entre las prioridades de la comunidad internacional y ha sido valorado positivamente por amplios sectores de la alternativa democrática nacional”.

Preocupación por la situación económica y solidaridad con los afectados por el sismo

Además de los asuntos políticos e institucionales, el pleno dedicó parte de sus deliberaciones al análisis de la situación económica del país. Entre los temas abordados destacaron la devaluación de la moneda y la pérdida del poder adquisitivo, factores que, según la organización, continúan afectando a la población venezolana.

La dirigencia también expresó su solidaridad con las personas afectadas por el doblete sísmico registrado el 24 de junio en La Guaira, Caracas y otras zonas del país. El partido exhortó a mantener el seguimiento de los trabajos de reconstrucción y recuperación en áreas consideradas seguras para las comunidades impactadas.

Con la aprobación de su documento central, Un Nuevo Tiempo anunció el cierre de su pleno político nacional y prevé presentar próximamente los detalles de la estrategia acordada, que incluye propuestas para fortalecer la coordinación entre los sectores democráticos y avanzar en una agenda de carácter institucional y nacional.