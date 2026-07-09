La recarga pública se consolida en los viajes de verano y ya es utilizada por el 83% de los conductores de vehículos eléctricos en España

La recarga pública continúa ganando protagonismo entre los conductores de vehículos eléctricos en España, especialmente durante los desplazamientos de verano. Según una encuesta realizada por Iberdrola | bp pulse, el 83% de los usuarios de vehículos eléctricos ya utiliza puntos de recarga públicos ubicados en rutas, vías urbanas, supermercados, centros comerciales y aparcamientos públicos, una señal de que la carga fuera del hogar se ha convertido en una alternativa habitual para la movilidad diaria y los viajes de larga distancia.

Los resultados reflejan una evolución en los hábitos de los conductores, quienes dependen cada vez más de la infraestructura pública para complementar la recarga doméstica. El crecimiento de la red de estaciones y la expansión de los puntos de alta potencia han contribuido a reforzar la confianza de los usuarios en los desplazamientos de mayor recorrido.

La encuesta también destaca que, entre quienes utilizan habitualmente la red pública, el 62% recurre específicamente a estaciones de recarga ultrarrápida para realizar viajes largos. Esta tendencia cobra especial relevancia durante el verano, cuando millones de conductores se desplazan por carretera hacia destinos turísticos y vacacionales.

Velocidad, ubicación y fiabilidad marcan las preferencias de los usuarios

Los datos del estudio muestran que la velocidad de carga es el factor más valorado por los usuarios al momento de elegir un punto de recarga. A ello se suman la ubicación estratégica de las estaciones y la fiabilidad de la infraestructura disponible, aspectos considerados esenciales para garantizar una experiencia de viaje cómoda y eficiente.

La reducción de los tiempos de espera se ha convertido en una prioridad para los conductores de vehículos eléctricos, especialmente en trayectos largos. En este contexto, las estaciones ultrarrápidas permiten recuperar una parte significativa de la autonomía del vehículo en pocos minutos, facilitando la planificación de rutas y disminuyendo las preocupaciones relacionadas con la autonomía.

Asimismo, la disponibilidad de puntos de recarga en ubicaciones clave como centros comerciales, aparcamientos públicos y corredores de transporte favorece la utilización de estos servicios por parte de un número creciente de usuarios.

Iberdrola | bp pulse amplía su red de recarga en la península ibérica

La alianza estratégica Iberdrola | bp pulse, creada para impulsar el desarrollo de la movilidad eléctrica en España y Portugal, continúa ampliando su infraestructura de recarga con el objetivo de responder al crecimiento del mercado de vehículos eléctricos.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 2.500 puntos de recarga distribuidos en la península ibérica. Aproximadamente el 70% de estas instalaciones corresponde a estaciones ultrarrápidas con potencias que oscilan entre 150 y 600 kW, diseñadas para ofrecer tiempos de carga reducidos y facilitar los desplazamientos de larga distancia.

La expansión de esta red busca garantizar una experiencia de conducción sin limitaciones durante la temporada estival, cuando la demanda de infraestructura de recarga suele incrementarse debido al aumento de los viajes por carretera.

La infraestructura pública fortalece el crecimiento de la movilidad eléctrica

El aumento del uso de la recarga pública pone de manifiesto la transformación que atraviesa el sector de la movilidad eléctrica en Europa. A medida que crece el parque de vehículos eléctricos, también aumenta la necesidad de contar con redes de recarga amplias, fiables y capaces de responder a los requerimientos de los usuarios.

Los resultados de la encuesta sugieren que la confianza en la infraestructura pública continúa fortaleciéndose gracias a la mejora de los servicios y a la expansión de estaciones de alta potencia. Para el sector, este avance representa un elemento clave para acelerar la adopción de vehículos eléctricos y facilitar la transición hacia sistemas de transporte más sostenibles.

Con la temporada de verano en marcha y un número creciente de conductores apostando por la movilidad eléctrica, la disponibilidad de puntos de recarga rápidos y accesibles se perfila como uno de los factores determinantes para impulsar los viajes de larga distancia y consolidar el crecimiento del mercado en los próximos años.