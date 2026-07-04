Kirguistán inaugura Tamchy SFIT para posicionarse como nuevo centro financiero internacional en Eurasia

ISSYK-KUL, Kirguistán — Kirguistán inauguró oficialmente la Tamchy Special Financial Investment Territory (SFIT), una nueva jurisdicción financiera internacional ubicada a orillas del lago Issyk-Kul, en un movimiento que busca fortalecer la posición del país como destino para la inversión extranjera y los negocios internacionales.

La ceremonia de apertura estuvo encabezada por el presidente de la República Kirguisa, Sadyr Japárov, quien presentó el proyecto como una iniciativa destinada a responder a las necesidades de las empresas globales en un contexto de transformación económica internacional. Durante el acto, compañías de Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Suiza y Kazajistán se convirtieron en los primeros residentes de la nueva jurisdicción. Además, otras veinte empresas de distintas partes del mundo se encuentran en proceso de establecer su residencia en Tamchy SFIT.

Uno de los momentos más destacados de la inauguración ocurrió cuando el mandatario accionó de forma simbólica un interruptor con forma de marcador de geolocalización, representando la incorporación de Tamchy SFIT al mapa financiero internacional.

«Los cambios en la economía mundial están impulsando la demanda de nuevos centros de actividad empresarial en los que los estándares internacionales convivan con una verdadera libertad para innovar e invertir a largo plazo. Tamchy SFIT es nuestro proyecto nacional y nuestra respuesta a las necesidades de las empresas internacionales. Estamos construyendo un centro financiero desde cero, con un tribunal independiente, un regulador moderno y normas que no cambiarán al vaivén de las tendencias. No tengo ninguna duda de que Tamchy SFIT abrirá un nuevo capítulo en la historia de Kirguistán», afirmó Sadyr Japárov, presidente de la República Kirguisa.

Un modelo basado en el derecho anglosajón y beneficios fiscales

Las autoridades indicaron que Tamchy SFIT operará bajo principios del derecho anglosajón y contará con un regulador financiero propio, un Centro Internacional de Resolución de Controversias y un sistema digital de ventanilla única para facilitar los procesos administrativos de las empresas.

Entre los principales incentivos destaca un régimen fiscal especial que contempla una tasa del 0 % sobre utilidades, dividendos, ganancias de capital e IVA durante un período de 49 años. La estructura también permite la propiedad extranjera total de las compañías y la repatriación de utilidades sin restricciones.

La jurisdicción se extiende sobre aproximadamente 6.000 hectáreas y ya dispone de un centro de negocios plenamente operativo. Mientras tanto, continúan los trabajos de construcción de hoteles y complejos residenciales destinados a respaldar el crecimiento proyectado del enclave financiero. El Aeropuerto Internacional de Issyk-Kul se encuentra a pocos minutos a pie del desarrollo.

«Los grandes centros financieros se levantan comprendiendo qué necesitan el capital y las empresas internacionales. Tamchy SFIT ofrece exactamente eso: una plataforma confiable, flexible y preparada para el inversionista, pensada para las compañías que buscan un crecimiento sostenible. Referenciada a los máximos estándares internacionales, asentada en el derecho anglosajón y ubicada en el cruce de las cinco economías de la Unión Económica Euroasiática (UEEA) y del corredor euroasiático, brinda una jurisdicción neutral, independiente y concebida para perdurar», explicó Ali Ijaz Ahmad, primer vicepresidente del Consejo de Gestión de Tamchy SFIT.

Empresas internacionales comienzan a establecerse en Tamchy

La inauguración también estuvo marcada por la incorporación de ejecutivos e inversionistas que decidieron registrar operaciones dentro de la nueva jurisdicción. Entre ellos figura Seo Dong Hyun, director ejecutivo (CEO) de Serim, quien destacó la importancia de la estabilidad jurídica para los proyectos empresariales de largo plazo.

«A lo largo de los últimos treinta años invirtiendo en la industria de los semiconductores, la alta tecnología y la energía, llegué a comprender que la seguridad jurídica y la confianza en el sistema regulatorio son el cimiento de toda inversión a largo plazo. Sobre esos mismos principios se estableció Tamchy SFIT. Lo verdaderamente notable es que un proyecto de esta envergadura se haya concretado en apenas un año, con mayor rapidez que en cualquier otra jurisdicción que yo conozca. Hoy registré aquí mi holding familiar. Para mí, esta no es una inversión pensada para algunos años, sino para generaciones», señaló.

Los promotores del proyecto consideran que la ubicación estratégica de Tamchy SFIT puede convertirse en un factor clave para atraer empresas interesadas en operar entre Europa y Asia. La jurisdicción está situada en una zona considerada de relevancia para el comercio y la conectividad regional dentro del espacio euroasiático.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, Tamchy SFIT aspira a atraer cerca de 4.000 empresas residentes para 2035 y generar más de 10.000 empleos. Asimismo, se estima que la contribución acumulada del proyecto a la economía kirguisa entre 2026 y 2035 podría alcanzar los 20.000 millones de dólares.

Con estas metas, Kirguistán busca posicionar a Tamchy SFIT como un nuevo centro financiero internacional orientado a captar inversión extranjera, impulsar el desarrollo económico y ampliar la presencia del país en los mercados globales.