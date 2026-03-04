Más mujeres en Costa Rica encuentran oportunidades económicas a través de plataformas digitales de movilidad y entrega

SAN JOSÉ — Cada vez más mujeres en Costa Rica están utilizando plataformas digitales de movilidad y entrega de alimentos como una forma de generar ingresos adicionales y organizar su rutina diaria. Datos recientes de las aplicaciones DiDi y DiDi Food muestran un crecimiento sostenido de la participación femenina tanto entre quienes ofrecen servicios en la plataforma como entre las usuarias que consumen estos servicios.

La tendencia refleja cómo las plataformas tecnológicas están ampliando las opciones de trabajo flexible y acceso a servicios de transporte y alimentación en el país. En el caso de Costa Rica, el aumento de la participación femenina coincide con una mayor adopción de soluciones digitales en actividades cotidianas, desde la movilidad urbana hasta el consumo de alimentos preparados.

De acuerdo con información de la empresa, el crecimiento ha sido particularmente notable en el servicio de entrega de comida. Datos de la aplicación muestran que, en 2025, la participación femenina dentro de DiDi Food creció significativamente: las repartidoras aumentaron 14 % y las órdenes completadas por usuarias comensales subieron 26 %.

Este incremento sugiere que las mujeres están participando cada vez más en distintos niveles del ecosistema digital de reparto de alimentos, tanto como generadoras de ingresos mediante el servicio de entrega como consumidoras que utilizan la aplicación para facilitar su vida diaria.

Plataformas digitales impulsan oportunidades para mujeres y PYMES

El crecimiento de estas plataformas también ha tenido impacto en el sector de pequeñas y medianas empresas dentro del país. Según los datos compartidos por la compañía, más del 70 % de los restaurantes activos en la plataforma son PYMES, muchas de ellas lideradas por mujeres.

Además, dentro de estos negocios destacan establecimientos tradicionales de comida local, incluyendo sodas y pupuserías, que han encontrado en las plataformas digitales un canal adicional para ampliar su alcance y atraer nuevos clientes.

En un contexto donde la digitalización se ha vuelto clave para la competitividad de los negocios pequeños, estas herramientas permiten a muchos emprendedores integrarse a la economía digital sin necesidad de realizar grandes inversiones en infraestructura tecnológica.

Para las propietarias de restaurantes, el acceso a plataformas de entrega representa una forma de aumentar las ventas, optimizar la logística y fortalecer la visibilidad de sus marcas en mercados urbanos cada vez más competitivos.

Mayor presencia femenina en la movilidad digital

En el servicio de transporte, el crecimiento de la participación femenina también se ha hecho evidente. En el caso de DiDi, las mujeres ya representan casi el 10 % de las personas conductoras en Costa Rica, una cifra que supera el promedio regional de la plataforma.

El aumento de conductoras refleja una tendencia hacia la diversificación de los perfiles que participan en el sector de movilidad por aplicaciones. La flexibilidad en los horarios y la posibilidad de generar ingresos según disponibilidad son factores que han atraído a más mujeres a este tipo de actividad.

Asimismo, la participación femenina también es significativa entre quienes utilizan el servicio de transporte. Las mujeres representan el 47 % de las pasajeras usuarias de la aplicación en el país, lo que evidencia una adopción activa de las soluciones de movilidad tecnológica disponibles en el mercado.

Esta combinación de conductoras y pasajeras dentro del ecosistema digital contribuye a fortalecer la presencia femenina en el sector de movilidad urbana, un ámbito que históricamente ha estado dominado por hombres.

Tecnología y autonomía económica

El crecimiento de la participación femenina en plataformas digitales se produce en un contexto en el que la tecnología está desempeñando un papel cada vez más importante en la generación de oportunidades económicas.

Según la empresa, estas herramientas ofrecen alternativas para quienes buscan complementar ingresos o contar con mayor flexibilidad laboral. La posibilidad de conectarse a la plataforma en horarios adaptables permite a muchas mujeres equilibrar responsabilidades familiares, actividades personales y generación de ingresos.

En este sentido, las plataformas digitales también están facilitando actividades cotidianas como el transporte y la compra de alimentos, simplificando procesos que anteriormente requerían más tiempo o desplazamientos.

Esta aplicación se ha convertido en herramientas que impulsan la autonomía económica femenina al ofrecer flexibilidad para generar ingresos y facilitar actividades cotidianas, ayudando a ampliar oportunidades y apoyar la vida diaria de las mujeres.

Un contexto marcado por el Mes de la Mujer

Los datos fueron compartidos en el marco del Mes de la Mujer, una fecha que suele servir como espacio para destacar iniciativas relacionadas con la participación femenina en distintos sectores económicos.

Te dejo el comunicado completo con más información en el marco de este mes de la Mujer.

En el caso de Costa Rica, la creciente participación de mujeres en plataformas de movilidad y entrega refleja cómo la digitalización está redefiniendo las formas de trabajo y consumo en la economía local.

A medida que el uso de aplicaciones continúa expandiéndose en el país, expertos señalan que la inclusión digital podría seguir abriendo nuevas oportunidades para mujeres emprendedoras, conductoras y trabajadoras independientes en el ecosistema tecnológico.