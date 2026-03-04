Un Nuevo Tiempo cumple dos décadas como actor clave de la democracia social en Venezuela

El partido político Un Nuevo Tiempo (UNT) conmemora 20 años desde su consolidación como organización de alcance nacional, un periodo que sus dirigentes describen como marcado por la defensa de la democracia social, la participación electoral y la presencia institucional en la vida pública venezolana.

Fundado originalmente como un movimiento regional en el estado Zulia y posteriormente convertido en una organización nacional en 2006, UNT se ha posicionado como una de las principales fuerzas dentro del espectro opositor del país. Su línea ideológica se define dentro de la socialdemocracia y forma parte de alianzas políticas que han buscado articular a distintos partidos frente al oficialismo venezolano.

En el contexto político y económico de Venezuela —marcado por años de polarización política, crisis institucional y transformaciones en el sistema productivo— el partido sostiene que su trayectoria refleja una apuesta constante por la vía electoral como instrumento para impulsar cambios políticos y sociales.

Según el balance interno presentado con motivo del aniversario, la organización considera que estas dos décadas representan más que un hito cronológico. Para sus dirigentes, el recorrido del partido simboliza una estrategia sostenida de participación democrática y de acompañamiento a los ciudadanos durante los años de mayor tensión política y social en el país.

De movimiento regional a partido nacional

El crecimiento de UNT está estrechamente ligado a la figura de su fundador, Manuel Rosales, quien lideró la expansión del movimiento desde el estado Zulia hacia el escenario nacional. Rosales fue candidato presidencial en 2006 y una de las figuras más visibles de la oposición durante ese periodo político.

Desde entonces, el partido ha buscado consolidar una estructura nacional con presencia en elecciones parlamentarias, regionales y presidenciales. En las elecciones legislativas de 2010, por ejemplo, UNT obtuvo cerca del 9 % de los votos válidos a nivel nacional, lo que lo posicionó como una de las principales fuerzas dentro del bloque opositor venezolano.

La narrativa institucional del partido también destaca episodios que, según sus dirigentes, marcaron su evolución política. Entre ellos se mencionan los años de exilio de algunos de sus fundadores a finales de la década de 2000 y la detención de Rosales en 2015 tras su regreso al país, acontecimientos que el partido considera parte de su historia de resistencia política.

Liderazgo institucional y participación en el diálogo político

Dentro de la trayectoria de UNT también se resaltan figuras que han ocupado cargos relevantes en instituciones del Estado. Uno de los nombres citados con frecuencia es el de Omar Barboza, quien presidió la Asamblea Nacional en 2018.

Durante distintos momentos de la crisis política venezolana, dirigentes del partido han participado en iniciativas de negociación y diálogo entre sectores del gobierno y la oposición. Desde la perspectiva de la organización, estos esfuerzos han tenido como objetivo contribuir a salidas institucionales a los conflictos políticos.

La estrategia de UNT ha estado basada en el mantenimiento de canales de participación electoral y en la construcción de alianzas dentro del bloque opositor. Para el partido, la participación en comicios ha representado una herramienta para preservar espacios institucionales desde los cuales impulsar políticas públicas y gestión regional.

Resultados electorales y presencia regional

Entre los hitos que el partido destaca en su balance se encuentran sus resultados en elecciones parlamentarias y regionales durante la última década. En particular, UNT subraya la importancia de su presencia política en el estado Zulia, uno de los principales bastiones históricos de la organización.

Según sus dirigentes, los triunfos electorales obtenidos en distintos procesos no deben interpretarse únicamente como avances partidistas, sino como oportunidades para impulsar políticas orientadas a mejorar la gestión pública y atender las demandas sociales en las regiones.

Unidad política y proyección futura

El partido también ha enfatizado su papel dentro de los procesos de articulación de la oposición venezolana. Durante ciclos electorales recientes, UNT afirma haber respaldado candidaturas unitarias y promovido acuerdos entre diferentes sectores políticos con el objetivo de fortalecer la ruta electoral.

En ese contexto, la organización sostiene que su presencia en espacios institucionales como la Asamblea Nacional y gobiernos regionales forma parte de una estrategia orientada a mantener activa la representación de la llamada democracia social dentro del sistema político venezolano.

El aniversario de las dos décadas del partido también ha servido para reafirmar su narrativa política y su visión de futuro.

«Nuestra mayor victoria no son los cargos obtenidos, sino haber mantenido encendida la llama de la democracia social cuando muchos intentaron apagarla. Seguimos aquí, con la frente en alto y el corazón en cada comunidad.»

Con esta declaración, la organización concluye su balance de 20 años, presentándose como un movimiento político que busca mantener su presencia en la vida pública venezolana y continuar participando en los procesos electorales y políticos del país.