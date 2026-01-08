¡Maratón de lujo! Las películas de culto que llegan a Filmelier+ en enero

El inicio de 2026 encuentra a Filmelier+ apostando por el cine de autor y las producciones independientes como eje central de su estrategia de contenidos. Durante enero, la plataforma de streaming amplía su catálogo con una selección de películas que combinan prestigio internacional, reconocimiento en festivales y temáticas arriesgadas, en un movimiento que refuerza su posicionamiento dentro del competitivo mercado del entretenimiento digital.

La oferta incluye desde un clásico contemporáneo del cine independiente mundial hasta títulos recientemente nominados en premiaciones clave de la temporada cinematográfica, en un contexto donde los servicios de streaming buscan diferenciarse mediante contenidos curados y de alto valor cultural.

Uno de los lanzamientos más relevantes del mes es la incorporación de la nominada al Oscar a Mejor Película Internacional “La mujer que cantaba” (Denis Villeneuve), disponible en exclusiva en Filmelier+ a partir del 15 de enero. La película, protagonizada por la historia de dos hermanos que investigan el pasado de su madre y descubren la identidad de su padre, se ha consolidado con el paso de los años como una obra de culto. Su impacto crítico y narrativo la ha convertido, para muchos especialistas, en una referencia obligada al hablar del mejor cine independiente de las últimas décadas.

La llegada de este título refuerza la apuesta de la plataforma por contenidos con reconocimiento internacional, una estrategia que apunta tanto a audiencias cinéfilas como a un público general interesado en propuestas alejadas del circuito comercial tradicional.

Títulos nominados y estrenos con reconocimiento internacional

Otro de los ejes del catálogo de enero es la presencia de producciones ligadas a la actual temporada de premios. En febrero se celebrará la entrega número 41 de los Film Independent Spirit Awards, una de las ceremonias más relevantes del cine independiente, y entre las películas nominadas figura “Toque familiar”, disponible en Filmelier+ desde el 1 de enero.

El filme cuenta con dos nominaciones: Mejor Interpretación Protagonista para la actriz Kathleen Chalfant y el Premio John Cassavetes. La historia retrata la transición de una mujer octogenaria hacia la vida en una residencia asistida, mientras enfrenta una compleja relación consigo misma y con sus cuidadores, marcada por cambios en la memoria, la identidad y los deseos. La inclusión de este título refuerza el perfil de la plataforma como vitrina para producciones de fuerte contenido humano y social.

Ese mismo 1 de enero también se estrena “99 lunas de pasión”, una producción suiza que propone un relato provocador sobre el encuentro entre dos personas de personalidades opuestas que inician una relación marcada por el sexo sadomasoquista, los traumas personales y las obsesiones. La película amplía la diversidad temática del catálogo, apuntando a audiencias adultas interesadas en narrativas intensas y poco convencionales.

A lo largo del mes, Filmelier+ continuará sumando estrenos de relevancia. El 8 de enero llega “Antes era divertida”, protagonizada por Rachel Sennott, conocida por sus trabajos en “Shiva Baby” y “Bottoms”. La cinta sigue a una joven aspirante a comediante de stand-up y niñera que lidia con el trastorno de estrés postraumático mientras decide si involucrarse en la búsqueda de una adolescente desaparecida a la que solía cuidar.

Para el 22 de enero está previsto el estreno de “A un paso del triunfo”, una producción que obtuvo reconocimientos en los British Independent Film Awards. El filme es protagonizado por Riz Ahmed, quien interpreta a un rapero británicopaquistaní que regresa al Reino Unido tras dos años de ausencia con la intención de reconectar con su familia.

Catálogo completo de estrenos en enero

La programación de enero en Filmelier+ se completa con una amplia lista de títulos que abarcan distintos géneros y estilos. Los estrenos incluyen “99 lunas de pasión”, “Model” y “Toque familiar” el 1 de enero; “Antes era divertida” y “Ted Bundy: La confesión final” el 8 de enero; “Gracia y coraje”, “Operación Hunt” y “La mujer que cantaba” el 15 de enero; “A un paso del triunfo”, “La venganza de Charlie” y “Vikingo de mentira” el 22 de enero; y finalmente “¡Cora, dale!”, “El destino de Haffmann” y “Skate” el 29 de enero.

Con esta programación, Filmelier+ inicia el año reforzando su propuesta de valor basada en cine independiente, reconocimiento crítico y diversidad narrativa, en un mercado donde la curaduría de contenidos se ha convertido en un factor clave para atraer y retener suscriptores.