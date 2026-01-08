Hisense refuerza su liderazgo tecnológico global con innovaciones en pantallas y hogar inteligente en CES 2026

Hisense, uno de los principales fabricantes mundiales de electrónica de consumo y electrodomésticos, presentó en el CES 2026 una amplia cartera de innovaciones enfocadas en tecnologías de visualización avanzada y soluciones para el hogar inteligente, consolidando su estrategia de crecimiento global basada en innovación centrada en el usuario.

Durante su conferencia de prensa, celebrada bajo el lema “Innovating a Brighter Life”, la compañía mostró cómo la integración de inteligencia artificial en pantallas y electrodomésticos está redefiniendo la experiencia cotidiana de los consumidores. La presentación sirvió también para destacar el desempeño de Hisense en los mercados internacionales, donde actualmente opera en más de 160 países y mantiene posiciones de liderazgo en segmentos clave como televisores de gran formato y televisores láser.

De acuerdo con datos del sector, Hisense ocupa el primer lugar mundial en ventas de televisores de 100 pulgadas o más, así como en la categoría de televisores láser. En 2025, la marca figuró por noveno año consecutivo entre las diez principales del ranking Kantar BrandZ™ Top 50 Chinese Global Brand Builders y fue reconocida como número uno en electrodomésticos inteligentes para el hogar por el Ipsos China Brand Global Trust Index.

El enfoque sostenido en investigación y desarrollo también ha sido respaldado por el reconocimiento de la industria. En CES 2025, la empresa obtuvo más de 50 premios internacionales por su portafolio de productos, especialmente en las áreas de visualización de gran formato y soluciones inteligentes para el hogar.

Sobre esta base, Hisense aprovechó CES 2026 para presentar la Hisense Elite Collection con motivo de la FIFA World Cup 2026™, lo que marca su tercer patrocinio consecutivo del torneo. La colección refleja la apuesta de la compañía por vincular tecnología, entretenimiento y experiencias compartidas en el hogar durante uno de los eventos deportivos de mayor alcance global.

Uno de los anuncios técnicos más relevantes fue el debut de RGB MiniLED evo, una evolución a nivel de sistema en la tecnología MiniLED. Esta plataforma introduce, por primera vez en la industria, un cuarto LED Sky Blue–Cyan en la retroiluminación, lo que permite alcanzar hasta el 110 % del estándar de color BT.2020 y un control de color de 134 bits. Esta tecnología constituye la base del televisor insignia 116UXS RGB MiniLED, diseñado para ofrecer una reproducción cromática más natural, mayor confort visual y eficiencia energética equilibrada.

Más allá del hardware, Hisense también presentó avances en su ecosistema digital. A partir del 1 de enero de 2026, VIDAA OS evoluciona hacia una plataforma integrada que unifica contenidos, servicios de inteligencia artificial y dispositivos conectados en el hogar, reforzando la interoperabilidad entre pantallas y electrodomésticos.

El stand de la compañía en CES 2026 integró demostraciones de entretenimiento en pantalla grande con soluciones inteligentes para cocina, climatización y lavandería. Entre las novedades destacó el debut del robot de servicio humanoide Harley, con 31 grados de libertad, junto con otros desarrollos robóticos orientados al acompañamiento y asistencia doméstica.

En el ámbito de proyección, Hisense presentó el proyector láser XR10, con 6.000 lúmenes ANSI y capacidad de proyección de hasta 300 pulgadas, ampliando su oferta de experiencias de cine en casa de calidad profesional. Esta línea se complementa con la tecnología TriChroma Laser, que refuerza la propuesta de visualización de gran formato.

La empresa también anunció una colaboración estratégica con Microsoft para integrar capacidades de inteligencia artificial generativa de Copilot en su plataforma VIDAA, así como la expansión de juegos en la nube de Xbox directamente en sus televisores, sin necesidad de consola.

En electrodomésticos, Hisense mostró innovaciones como X-zone Master, una lavadora-secadora modular con bomba de calor, y el refrigerador PUREFLAT SMART SERIES, equipado con pantalla inteligente y conectividad avanzada. El aire acondicionado Air Master, galardonado con el premio Red Dot, completa la propuesta con sistemas inteligentes de control ambiental.

La presencia de la compañía en CES 2026 fue reconocida con cuatro Premios a la Innovación, consolidando su posicionamiento en las categorías de pantallas y electrodomésticos inteligentes. Con esta presentación, Hisense reafirma su visión de convertir la tecnología avanzada en experiencias domésticas más conectadas, eficientes y centradas en las personas.