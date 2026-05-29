Stalin González plantea una ruta institucional para la recuperación democrática en Venezuela

El dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo (UNT) y diputado de la Asamblea Nacional, Stalin González, afirmó este jueves en Maturín, estado Monagas, que Venezuela atraviesa un nuevo escenario político en el que la prioridad debe centrarse en la recuperación de la democracia mediante mecanismos institucionales y participación ciudadana.

Durante el Encuentro Regional de Dirigentes de UNT, González sostuvo que el país enfrenta una etapa política distinta, marcada por la necesidad de construir consensos y fortalecer los espacios democráticos. El parlamentario señaló que la discusión nacional debe enfocarse en la reconstrucción institucional y en la creación de condiciones que permitan avanzar hacia una mayor estabilidad política y social.

“Este país, después del 3 de enero, es otro. Yo diría que es un nuevo momento político con viejas decisiones, donde la verdadera discusión es cómo recuperamos la democracia”, expresó.

El dirigente opositor insistió en que la recuperación democrática requiere mantener la participación en los distintos espacios ciudadanos e institucionales, evitando abandonar escenarios de representación política o social. En ese sentido, rechazó las soluciones improvisadas y destacó la importancia de desarrollar una estrategia gradual y sostenida.

“La consecuencia de abandonar espacios es que terminan ocupados por personas que no deberían, por eso, hay que defender la democracia en cualquier espacio”, sostuvo.

González también señaló que la crisis democrática del país no puede limitarse únicamente a la realización de elecciones, sino que debe incluir el fortalecimiento de las instituciones públicas y mecanismos de transparencia.

“No se trata solo de votar, sino de la independencia de las instituciones y de evitar la corrupción. La lucha es mucho más profunda que votar”, indicó.

El jefe del Grupo Parlamentario Libertad explicó que la construcción de una ruta democrática debe estar acompañada por paciencia política y pasos institucionales sólidos que permitan generar confianza entre los ciudadanos y actores sociales.

“Lo fácil y lo popular es decir ‘elecciones ya’, pero debemos ser pacientes, no desesperarse y dar pasos seguros para construir ese proceso, trazando un camino que garantice la recuperación de la democracia en el país”, mencionó.

Además de abordar el panorama político, González destacó la necesidad de atender los problemas económicos y sociales que afectan diariamente a la población venezolana. Entre ellos, mencionó las fallas en los servicios públicos, especialmente en materia eléctrica y de suministro de agua, temas que consideró prioritarios dentro de la agenda pública.

“Está el tema eléctrico y el tema del agua. Por ejemplo, nuestros vecinos de Sucre tienen más de 90 días sin agua. La crisis de los servicios públicos es la realidad que vive la gente”, afirmó.

UNT Monagas llama a reforzar la organización ciudadana

En el encuentro también participó el presidente de UNT Monagas, Ángel Aristimuño, quien hizo un llamado a fortalecer la estructura organizativa del partido de cara a futuros escenarios electorales y políticos.

El dirigente regional destacó la importancia de mantener el trabajo comunitario y la conexión con los ciudadanos en medio de la situación que atraviesa el país. Asimismo, subrayó la necesidad de promover espacios de participación social y organización popular.

“No podemos perder esta oportunidad de oro que se nos ha presentado como venezolanos. Tengamos la altura política, la comprensión del momento, generemos la organización popular, ciudadana, empecemos a hablar con la gente”, exhortó.

Aristimuño reiteró que la vía electoral continúa siendo una herramienta clave para impulsar cambios institucionales y fortalecer la participación democrática en Venezuela.

“A prepararnos para cuando llegue ese proceso electoral nosotros, otra vez con la herramienta del voto, logremos el objetivo que es cambiar el rumbo de este país, y podamos tener una democracia sin miedo y una transformación total para que cada uno de nosotros pueda vivir bien”, puntualizó.

Por su parte, la dirigente regional María Carvajal afirmó que los procesos de transformación política también requieren cambios en la participación y responsabilidad ciudadana. Durante su intervención, señaló que el debate nacional debe incluir el fortalecimiento de la autonomía individual y el pensamiento crítico.

“No se trata nada más de un cambio en la presidencia o en algunos espacios políticos, también se trata de nosotros”, expresó.

Carvajal invitó a los ciudadanos a asumir un rol más activo dentro de las comunidades y a tomar decisiones propias frente al contexto político y social del país.

“Que seamos capaces de decidir, de pensar distinto y tomar nuestras propias decisiones, no dejándonos llevar por la opinión de otros, sino por nuestros propios criterio”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado a los líderes sociales y comunitarios a continuar trabajando en las regiones bajo principios de responsabilidad y cooperación ciudadana.

“Que esa Venezuela sí es posible, pero si la hacemos juntos”, concluyó.